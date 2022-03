Video: el discurso en inglés del canciller argentino en Dubai que se volvió viral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El video de un discurso que dio el canciller de Argentina, Santiago Cafiero, en inglés en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, se viralizó rápidamente este miércoles y llegó a convertirse en tendencia en Twitter.

El ministro de Relaciones Exteriores participó en la Expo Dubai, una feria internacional que comenzó en octubre y que finalizará el 31 de marzo. Con el lema, “Connecting minds, creating the future” (”Conectando mentes, creando el futuro”), el evento está pensado como una oportunidad de colaboración entre las naciones para el desarrollo y la innovación.



En un discurso en inglés ante autoridades de la exposición y funcionarios de otras delegaciones, Cafiero felicitó al país por la organización del evento en medio de la pandemia, dijo que se trata de una especie de luz al final del túnel y recordó el paso de Diego Maradona por aquel país como director técnico. Sin embargo, su manejo de la lengua llamó la atención de los usuarios en las redes sociales.

Cafiero encabezó una delegación que integraron varios gobernadores. En el marco de la actividad, anunció que se logró financiamiento de los Fondos Soberanos de Medio Oriente por 1000 millones de dólares, que serán destinados a infraestructura. Y destacó la aceptación que la positiva recepción que tuvo el pabellón argentino.

“El canciller es vital que pueda hablar inglés. Y si sabe francés, portugués, italiano y alemán, suma bastante”, señaló a La Nación Jorge Faurie, que ocupó ese cargo entre 2017 y 2019. Si bien el exfuncionario de Cambiemos evitó opinar sobre el video viralizado, opinó que, en general, la política argentina “no valora el vínculo con el mundo”.



“Saber varios idiomas no es solamente el capital de un canciller, con que hable un idioma universal, como lo es inglés en este momento ya sería valioso. Pero hay que tener formación en política exterior y de conocimiento del mundo”, agregó Faurie.



Por su parte, Diego Guelar, exembajador en los Estados Unidos y en China, criticó en particular el sentido del viaje a Dubái en el contexto del país. Dijo que se trata de un “show de relaciones internacionales”, mientras el problema de la deuda con el FMI no está resuelto y relativizó el manejo de los idiomas como determinante.

“Puede haber un canciller que no hable otros idiomas, pero si traduce bien lo que hace la Argentina, si es que el país hace las cosas bien, va a tener intérpretes que le van a resolver el problema. Y va a ser considerado en el mundo de igual manera”, señaló Guelar. Sin embargo, dijo que no es el caso actual.



El diario argentino La Nación informa que se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina para obtener un comentario pero no obtuvo respuesta.