Video: alumno golpeó a un profesor en Argentina tras una pelea en clase y le causó fracturas

Un profesor de música del Colegio San José de Tandil, en la provincia de Buenos Aires, fue golpeado en el rostro por un alumno de sexto año y sufrió múltiples fracturas que obligaron a realizarle una intervención quirúrgica. El ataque ocurrió luego que el docente interviniera en una pelea entre estudiantes, durante la cual uno de ellos arrojó una silla contra otro compañero.

Parte de la secuencia quedó registrada en un video grabado por uno de los jóvenes dentro del aula. El episodio ocurrió este lunes cerca de las 11:00 hs.

En medio del clima de tensión, el docente Gastón Maximiliano Valdez intentó ordenar el aula y reacomodar los pupitres. Según las primeras reconstrucciones de los medios locales, durante esa intervención un teléfono celular cayó al piso y se rompió accidentalmente. “Me tienen recansado. Cálmense un poco”, se lo escucha decir en el video mientras buscaba controlar la situación.

Casi de manera inmediata y sin que mediara una discusión previa, uno de los alumnos le propinó un golpe de puño en el rostro, lo que derivó en la fractura de su mandíbula y de uno de los pómulos, según indicaron fuentes consultadas por La Nación.

Según confirmaron diarios locales, el profesor recibió el alta médica este miércoles por la tarde. Si bien pudo regresar a su domicilio, deberá aguardar a un proceso de desinflamación de la lesión para luego ser intervenido quirúrgicamente.

Horas más tarde del ataque, la institución se pronunció sobre el hecho en su cuenta de Instagram: “La educación se construye con respeto. Repudiamos el acto de violencia ejercido por un alumno hacia un docente. Gastón, estamos con vos. Violencia cero”. A raíz del hecho, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a un paro que se llevó a cabo este miércoles. El gremio expresó su solidaridad con el profesor y reclamó medidas para garantizar condiciones seguras de trabajo y una adecuada convivencia dentro de las escuelas.

El padre del docente atacado, en tanto, presentó una denuncia en la Comisaría 1.ª de Tandil. La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 12 de esa ciudad, que interviene en una causa por lesiones graves.

Tensión en las aulas

Días atrás, se conoció el caso de una situación de extrema tensión que se vivió en otra institución educativa. “¿Ustedes creen que soy una bruja? Perfecto, pero no conocen lo peor de mí”, le dijo la directora de un colegio a un grupo de estudiantes de un curso luego que fuera convocada por la docente del aula ante reiterados problemas de conducta.

La secuencia comenzó cuando la mujer, impaciente, pateó el pupitre de un alumno que hacía ruido de forma constante. “¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?”, le dijo la autoridad educativa, visiblemente molesta.

“Si ustedes no quieren hacer lo que tienen que hacer dentro de la escuela, yo no tengo ningún problema. Pero si ustedes molestan al personal que viene a trabajar de buena voluntad con un mal sueldo, eso no lo voy a permitir”, prosiguió la directora en defensa de la docente que había pedido su asistencia.

Con información de La Nación (GDA)