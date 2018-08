Un vestidor con puerta blindada: la sorpresa del apartamento de Cristina en Recoleta

El miércoles pasado el juez federal Claudio Bonadio quedó habilitado para allanar los tres domicilios particulares de la expresidenta Cristina Kirchner dentro de la causa de los cuadernos de las coimas . Fue gracias a la votación en el Senado que, por unanimidad, decidió permitir el allanamiento de la actual senadora.



Durante el allanamiento realizado en el apartamento porteño que la exmandataria tiene en Recoleta, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay, los investigadores no encontraron pasadizos secretos ni bóvedas escondidas detrás de las paredes, pero sí un detalle que les llamó poderosamente la atención.



"El vestidor tiene la puerta blindada", dijo a LA NACION un funcionario al tanto del resultado de los operativos. Dentro, no hallaron nada de valor. Como en el resto del inmueble, no había dinero ni joyas. Pero el dato circuló entre quienes participaron del trabajo.



El trabajo en el departamento se extendió por 13 horas. La policía no secuestró nada, pero se revisaron paredes, techos y pisos con el objetivo de buscar elementos de prueba y "corroborar" las declaraciones reunidas en la causa.



Los investigadores hicieron una valuación de cuadros y "artesanías". No dieron con dinero ni otros objetos de valor. El inmueble no estaba ocupado. Se usaron escáneres y boroscopios, que son accesorios para ver a través de pequeños huecos.





"Los operativos fueron muy largos porque había que mover muebles y revisar todo con mucho cuidado", dijeron a LA NACION fuentes que conocían lo que pasaba en el allanamiento.

Mientras allanaban su apartamento en Recoleta, Cristina Fernández se encontraba en el Instituto Patria. De ahí partió directo a la casa de su hija Florencia en San Cristóbal.