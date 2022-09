Uruguayos en zona a la que llegará el huracán Ian: “La gente no quiere dejar sus casas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Manuel mira por la ventana y ve cómo el fuerte viento retuerce los árboles. La lluvia cae copiosa en Sarasota y el reloj marca que en un par de horas pasará el huracán Ian. "Hay mucho viento y mucha cantidad de agua. Son como ráfagas. Hay muchas palmeras y se doblan por el viento. Se mueve todo", cuenta a El País ni bien atiende la llamada.

Aunque son uruguayos, hace años que Manuel y su esposa Estrella viven en Estados Unidos. Hace un par de años, luego de la jubilación, decidieron dejar atrás Nueva Jersey para disfrutar de los veranos templados en Florida. Esta será su primera gran tormenta en la localidad.



"Cuando nos vinimos tomamos en consideración eso y hace cerca de 70 años que no pasaba nada, el último huracán más o menos importante fue en el año 58", detalló.



Es algo nuevo para ellos, pero también lo es para la mayoría de sus vecinos. "El gobernador de Sarasota dice que hay que tomarlo muy en serio porque de esta categoría sería la primera vez, la gente no se quiere ir, no quiere dejar sus casas, pero la recomendación es que lo tomemos con mucho cuidado".

La zona en la que viven Manuel y su esposa queda a unos 10 km de la costa, por lo que no hay peligro de inundación. Sin embargo, la localidad se divide por zonas: A, B, C, D y así sucesivamente. En la zona A, la más cercana a la costa, hay orden de evacuación porque "hay olas de hasta 5 o 6 metros, se te puede llevar la casa", resalta Manuel.



Así, en la zona en la que viven ellos, que se encuentra en el sector B, los colegios cerraron el pasado lunes y ya están reacondicionados como albergues para recibir a los evacuados.

Situación cerca de Tampa

Gastón Pérez, otro uruguayo que vive desde hace cinco años en Largo (cerca de Tampa) narró a El País que durante la mañana "salvo un poco de viento y algo de lluvia, no ocurrió nada grave", pero la alerta está activa para la tarde, cuando la tormenta se agudizará producto del paso de Ian.



A través de una aplicación de emergencia puede saber minuto a minuto el paso del huracán y, según dijeron las autoridades de la zona, "tendrá un alcance de cerca de 800 km de diámetro".



"Hay ráfagas desde anoche pero poco viento y poca lluvia. También hay poco tránsito desde anoche porque decretaron que no se puede salir a la calle", destacó Gastón a través de una serie de videos en los que muestra a los lectores de El País la situación de la zona.

El paso de Ian En un boletín especial emitido a las 07.00 horas, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EEUU avisó de que el huracán está a unos 100 km al sursuroeste de Punta Gorda, en el suroeste de Florida. En el gráfico de trayectoria, la zona de impacto se sitúa más al norte, en la bahía de Tampa.



La peligrosa marejada ciclónica que producirá Ian a su paso puede elevar el nivel del mar hasta un máximo de 4,8 metros en algún área de la costa oeste de Florida.



La zona con avisos de mayor gravedad comprende el cayo Dry Tortugas, en el occidente de los Cayos de Florida y sin población permanente, y una zona de la costa oeste, que va de Chokoloskee al río Anclote e incluye la bahía de Tampa.



Es ahí donde se espera que toque tierra Ian dentro de varias horas con vientos de categoría 4 "catastróficos", según el NHC.



Los vientos amainarán después del impacto y el jueves Ian cambiará el rumbo hacia el norte.

En Miami

El alcalde de Miami, Francis Suárez, advirtió este martes en rueda de prensa que aunque la ciudad no estará en el ojo del huracán todos los condados del sur de la Florida, “están bajo Aviso de Vigilancia de Tormenta Tropical”.

Un uruguayo que reside en Miami Beach y gestiona la página "Uruguayos en Miami" en Instagram dijo a El País que al momento en la zona “hay bastante viento y lluvias” y que el huracán “ha provocado tornados, en especial en el área de Hollywood”.



Por su parte el cónsul uruguayo en Miami Eduardo Bouzout dijo a El País que todavía ningún compatriota reportó estar en emergencia, pero hay una línea telefónica específica dentro de la oficina para dar socorro a los uruguayos de la localidad.