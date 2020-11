Trump insistió en que ganó las elecciones y dijo: “Esto recién empieza”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como se esperaba, Donald Trump no aceptó la derrota. El presidente saliente volvió a denunciar ayer sábado un “fraudes” y reiteró que llevará la definición electoral a los tribunales pero, fuera de su entorno, pocos creen que vaya a tener éxito.

“Joe Biden no debería declarar la victoria para la presidencia de forma errónea. Yo también podría reivindicarla. ¡Los procedimientos judiciales no han hecho más que empezar!”, declaró Trump en Twitter.

Poco minutos después del anuncio de la victoria de Biden, el presidente dijo en un comunicado que “esta elección está lejos de haber finalizado”. “A partir del lunes, nuestra campaña empezará a defender nuestro caso en los tribunales para asegurar que las leyes electorales son completamente cumplidas y el ganador apropiado es proclamado”, subrayó



Los demócratas “se comportaron de una manera que sugiere un fraude”, agregó su abogado Rudy Giuliani en una conferencia de prensa en Filadelfia, en alusión a boletas de votación a nombre de personas fallecidas y a “manipulaciones”.



Giuliani afirmó que Trump no está listo para conceder la victoria a su oponente. “Evidentemente no va a conceder cuando hay al menos 600.000 votos en cuestión”, indicó, sin entregar pruebas.



“La estrategia judicial de Trump no conduce a ninguna parte”, dijo el profesor de derecho Rick Hasen. “No hará ninguna diferencia en el resultado de las elecciones”, escribió en su blog, Election Law.



“No estoy en conocimiento de ningún recurso que tenga base legal, con una pequeña excepción en Pensilvania”, sostuvo a su vez Steven Huefner, profesor de derecho en la Universidad de Ohio, aludiendo a las boletas llegadas por correspondencia en este estado clave, donde Biden triunfó por un margen reducido.

Donald Trump, actual presidente de EE.UU. Foto: EFE

Tomando en cuenta el mayor recurso al voto por correspondencia debido a la pandemia, los funcionarios demócratas del estado resolvieron antes de las elecciones que las boletas enviadas por correo hasta el martes serían válidas siempre y cuando llegaran a destino como máximo el viernes.



Los republicanos acudieron a la justicia para anular esa decisión, pero la Corte Suprema se negó a intervenir, aunque dejó la puerta abierta a un análisis de fondo del problema después de la votación.

Las autoridades de Pensilvania ordenaron entonces contar por separado las boletas llegadas por esa vía, para el caso en que resultaran ulteriormente invalidadas.



Los republicanos aseguraron que en algunos circuitos electorales esa orden no se respetó y acudieron nuevamente a la Corte Suprema. Uno de los integrantes del máximo tribunal dispuso entonces que todos los circuitos electorales de Pensilvania acataran la orden de apartar los votos llegados después del día de las elecciones.



Pero incluso si todos ellos fueran invalidados, serían insuficientes para dar vuelta el resultado final, al ser en principio mucho menos que los 37.000 votos que Biden le sacó de ventaja a Trump en este estado.



Más aún: en caso de que Trump lograra ganar Pensilvania, tampoco le bastaría para permanecer en la Casa Blanca, ya que Biden lo derrotaría en otros estados clave.



Debería entonces obtener que se invalidaran también otros muchos miles de votos en varios estados.



De acuerdo a Rudy Giuliani, Trump presentará demandas en una docena de estados.



Más allá de sus iniciativas judiciales, Trump quiere pedir un recuento en Wisconsin, donde está solo 0,6 puntos por detrás del demócrata.



Las autoridades de Georgia, donde la brecha entre ambos candidatos es de algunos miles de votos, también podrían resolver recontar los sufragios.



Estas operaciones podrían retrasar el anuncio de los resultados oficiales.



“Pero en la historia moderna nunca se ha logrado que más que unos pocos cientos de votos” cambien de color, recuerda Huefner, para quien los dados ya están definitivamente echados.

Un discurso para su base electoral.

El presidente saliente Donald Trump parece saber que el favor de sus seguidores más incondicionales le acompañará haga lo que haga, y cuando abandone la Casa Blanca el próximo 20 de enero, lo hará como el candidato republicano más votado de la historia de Estados Unidos.



A pesar de su gestión de la pandemia del coronavirus, de la crisis económica y las tensiones raciales que se intensificaron este año, Trump logró que le apoyaran al menos siete millones de estadounidenses más que en las elecciones de 2016, y consiguió un récord de 70,3 millones de votos solo superado por el demócrata Joe Biden, que obtuvo 74,5 millones.



El errático comportamiento de Trump y su constante desafío a las instituciones coincidieron con un periodo de expansión económica en Estados Unidos, y hace un año muchos esperaban que ese único factor le garantizara la reelección por otros cuatro años, pero la pandemia se interpuso en su camino.



El récord de votos por correo o adelantados en forma presencial en estas elecciones -más de 100 millones, la mayoría favorables a Biden- acabó convirtiéndose en la piedra en su zapato, y Trump intentó desacreditarlo por todos los medios, aunque no ha podido probar el fraude que está denunciando.