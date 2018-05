Trump anunció que EE.UU se retira del acuerdo nuclear con Irán

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este martes el retiro de Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear con Irán que los aliados de Washington consideran es la última barrera para una carrera armamentística en Medio Oriente.

Quince meses después de llegar al poder, el presidente de Estados Unidos, le dio la espalda a a una gran parte de la comunidad internacional al rechazar este texto concluido en 2015 luego de 21 meses de duras negociaciones.



Según The New York Times, Trump, que no ha cesado de denunciar el "muy mal negociado" acuerdo, se prepara para reanudar todas las sanciones contra Irán que habían sido levantadas en el marco del pacto.

Los demás países firmantes han defendido el pacto que consideran "histórico", subrayando que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que realiza inspecciones muy minuciosas, regularmente ha certificado que Teherán respeta los términos del acuerdo, diseñado para garantizar el carácter no militar de su programa nuclear.