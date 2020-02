Los tres acontecimientos políticos en EE.UU. de esta semana que tendrán gran repercusión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre mañana lunes y el miércoles, Estados Unidos vivirá estremecido por la política durante tres jornadas intensas, en las que se sucederán tres hechos que prometen grandes repercusiones: la apertura de la temporada electoral con la votación en los caucus (asambleas ciudadanas) del Estado de Iowa en el primer paso para elegir al candidato presidencial del Partido Demócrata; el discurso anual del presidente Donald Trump, ante el Congreso, mientras se encuentra bajo juicio político; y la definición -se espera la absolución- de ese tenso proceso que se realiza al mandatario en el Senado.



Los tres acontecimientos políticos se presentan así:

1. Largan los demócratas.

Mañana lunes, a las 22:00 horas de Uruguay, más de 600.000 habitantes afiliados al Partido Demócrata están invitados a presentarse en unas 1.700 salas -escuelas, teatros, iglesias- para expresar públicamente su decisión, agrupándose bajo la bandera de un candidato. Una cosa los une, según el presidente del Partido Demócrata estatal, Troy Price: “Muchos quieren asegurarse de derrotar a Donald Trump”. En Iowa, la política es un asunto serio. El primer estado del país en votar en las primarias ocupa un lugar decisivo en el calendario electoral, a pesar de que, con poco más de tres millones de habitantes, representa sólo el 1% de la población estadounidense.



El senador Bernie Sanders lidera la intención de voto en las asambleas de Iowa con 25%, seguido del exvicepresidente Joe Biden con 22%, según la media de sondeos que realiza el sitio Real Clear Politics. Hay un vuelco en las encuestas desde comienzos de mes, que daban como favorito a Biden, con un 20,7 % de apoyo en este estado situado en el noreste del país, pero con Sanders con 0,4 puntos por debajo.



Ahora, en tercer lugar aparece el alcalde de South Bend (Indiana), Pete Buttigieg, (17%) seguido por la senadora Elizabeth Warren, con un 13,5%. Ya lejos de estos cuatro candidatos, los sondeos sitúan a la senadora Amy Klobuchar (8,5%) y a los empresarios Andrew Yang (3%) y Tom Steyer (2,8%).

2. Discurso bajo juicio.

Un hecho inusual ocurrirá el martes: el presidente Trump se presentará ante el Congreso para dirigir su anual Discurso del Estado de la Unión, mientras está bajo juicio político. Allí expondrá los resultados de su gestión de gobierno -con énfasis en los logros económicos, en la eliminación de regulaciones que frenan al sector privado, en el combate a la inmigración ilegal, en la designación de magistrados conservadores, entre otros temas- ante los mismos senadores y diputados que lo acusan (los demócratas) y lo defienden (los republicanos). Será un discurso en circunstancias nunca vistas.

Una manifestación contra Trump en Nueva York. Foto: Reuters.

3. Es cierto, pero lo respaldan.

El tercer juicio político a un presidente en la historia de Estados Unidos -los dos anteriores fueron a Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton, en 1999- avanza hacia su conclusión con el Senado dividido y la absolución prácticamente descontada. El viernes, el Senado rechazó en una votación muy ajustada, 51 frente a 49, la moción para llamar a nuevos testigos y solicitar más documentos, que es lo que reclamaban los demócratas. Para estos, la exculpación si el juicio termina así no será tal. Solo dos republicanos rompieron filas con su partido en el pulso de los testigos.



Al quedar descartados los testigos, la Cámara alta aprobó una resolución con el calendario pendiente: mañana lunes, a las 11:00 horas de Uruguay acusación y defensa presentarán los argumentos finales, y el miércoles, desde las 17:00 horas de Uruguay, se votará el veredicto. Durante varias jornadasodos escucharon las acusaciones presentadas por los diputados liderados por Adam Schiff, y la defensa de Trump ejercida por el equipo de abogados que encabezó Pat Cipollone.



En la última fase de este juicio, los republicanos han pasado de cuestionar la veracidad de los cargos que pesan sobre Trump a considerar que, incluso siendo ciertos, no ameritan una consecuencia tan trascendente como la del juicio político. El senador republicano Lamar Alexander, de Tennessee, lo expresó con estas palabras al justificar por qué no apoyaría la solicitud de nuevos testigos: “No hay necesidad de más pruebas para demostrar algo que ya se ha demostrado”, dijo, “pero que no llega al elevado umbral que fija la Constitución estadounidense para que una falta suponga la destitución”.



Trump está acusado de abuso de poder por sus supuestas coacciones a Ucrania, con el fin de que la justicia de ese país anunciase unas investigaciones criminales que perjudicaban a sus rivales políticos demócratas, en especial el precandidato presidencial Joe Biden, llegando a usar la entrega de casi 400 millones de dólares en ayudas militares como moneda de cambio. También pesa sobre Trump el cargo de obstrucción al Congreso por haber boicoteado toda la fase de investigación previa en la Cámara de Representantes, negando la declaración de altos cargos de la Administración y la entrega de documentos.



Vista la posición de los republicanos, el veredicto no genera incertidumbre. La destitución de un presidente requiere el apoyo de dos tercios, 67 de los 100 senadores, y la mayoría republicana sí ha dejado claro que se lanzará en masa a exonerar al mandatario. Los demócratas tienen 47 bancas. Les faltan 20 para destituir a Trump.