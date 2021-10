"Si solo todos fueran Uruguay", dice The Economist tras datos de apoyo a democracia

Una última encuesta de Latinobarómetro publicada por The Economist reveló que Uruguay, junto con Costa Rica y Chile, son los países en donde se ve mayor apoyo a la democracia. A su vez, el informe revela que el nivel de apoyo también es alto en Venezuela, a pesar de ser considerado por varios, entre ellos el presidente Luis Lacalle Pou, como una “dictadura”.

"Si solo todos fueran Uruguay", destaca la revista en un gráfico en el que se observa que en Uruguay específicamente, el nivel de apoyo pasó de ubicarse del 60% en el año 2018, a casi el 80% en el año 2020. Hoy, ese número de personas considera que "la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno".



De esta manera, Uruguay se posiciona con el número más alto de la lista de los 18 países estudiados, en conseguir la mayor aprobación a la democracia en el año mencionado anteriormente.



En cambio, el apoyo a la democracia en Brasil y México es muy diferente, ya que se mostró muy por debajo del promedio regional.

Por otro lado, en 2020, el 70% de los latinoamericanos estaban insatisfechos con la forma en que funcionaba su democracia en la práctica, dice el estudio. "Eso ha cambiado poco desde el 72% en 2018. Sin embargo, esos son los dos números más altos desde que comenzó la encuesta”, dice también el informe divulgado por The Economist.



De estos datos también se desprende que solo el 22% de los encuestados dice que su país se gobierna en beneficio de todos, el 17% piensa que la distribución de la riqueza en su país es justa, y una “clara mayoría” cree que el acceso a la salud, a la educación y a la justicia “es desigual”. “En Chile, el 93% piensa que el acceso a la atención médica es injusto, un tema que ha estado en el centro de las recientes protestas en el país”, afirman.



Por otra parte, la encuesta dice que la “aprobación de los gobiernos” aumentó “significativamente” desde el 2018 al 2020. Pasó del 32% al 40%, lo que refleja “una ronda de recuperación en los primeros meses de la pandemia”.

De todas maneras, el estudio explica que la confianza en las instituciones en general sigue cayendo y solamente el 12% de los encuestados dice que confía en la mayoría de las personas, “la cifra más baja de la historia”.



Los problemas económicos y el desempleo, al día de hoy, encabezan la lista de las preocupaciones públicas. “La mayoría de los encuestados (58%, frente al 62% en 2018) sigue pensando que una economía de mercado es la única forma de que su país se desarrolle”, explican.



Estos datos, concluye el informe, revelan que los latinoamericanos quieren seguir votando y que se escuche su voz. “A pesar del sentido de solidaridad generado por la pandemia, su descontento subyacente se está endureciendo. Los políticos han sido advertidos”, concluye el informe.



La encuesta fue realizada en 18 países, y refleja la opinión de muchas personas luego de los primeros siete meses de la pandemia. Las entrevistas se hicieron entre octubre y diciembre del 2020 en 17 países, y fueron de manera presencial. Mientras que en Argentina las entrevistas fueron realizadas en línea en mayo de este año.

¿Cómo afectó la pandemia?



Según el estudio, a pesar de las muertes registradas en América Latina, que representan el 32% de las muertes registradas oficialmente, los resultados no mostraron un cambio drástico en las actitudes políticas en comparación con la anterior en 2018.



“Esperaba una caída en el apoyo a la democracia”, dijo Marta Lagos, directora de Latinobarómetro a The Economist. Y agregó que, el hecho de que no haya sucedido, puede reflejar “el sentido de solidaridad” que generó la pandemia, al menos en sus primeros meses.