Terremoto en Indonesia dejó más de 160 víctimas mortales

El número de fallecidos por el terremoto de magnitud 5,6 que sacudió Indonesia ayer lunes ascendía anoche a 162, mientras continuaba la búsqueda de supervivientes.

El gobernador de la provincia Java Occidental, Ridwan Kamil, cifró en 162 el número de fallecidos, en 326 los heridos y en unos 13.000 los desplazados, según datos que le facilitó la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB).



El seísmo se registró al mediodía del lunes hora local, cerca de la localidad de Cianjur, en la provincia de Java Occidental, la más poblada de Indonesia con casi 50 millones de habitantes.



Cianjur tiene una población de unas 170.000 personas y se encuentra a 75 kilómetros de Yakarta.

En videos divulgados por las autoridades locales es posible ver decenas de personas, algunas inconscientes, recibiendo cuidados médicos y siendo trasladadas en ambulancias hacia centros de salud de la región.



Asimismo, las imágenes muestran varias propiedades e instalaciones dañadas, mientras que algunas viviendas quedaron totalmente destruidas por el temblor, que llegó a ser sentido en la capital, Yakarta.



En medio del caos y el miedo ante los corrimientos de tierra y víctimas atrapadas entre los escombros, las autoridades esperan que el número de muertos aumente conforme pasan las horas.



Debido a los estragos causados por el terremoto, muchas vías y carreteras de la región están cerradas y algunas estaciones de distribución de energía fueron afectadas, lo que provocó cortes de electricidad en varias localidades.

En Yakarta también se sintió la sacudida, pero no se registraron ni víctimas ni daños importantes.



Varias personas se precipitaron fuera de los edificios. Mayadita Waluyo, abogada de 22 años, describió el pánico de los trabajadores, corriendo a las salidas de emergencia.



“Estaba trabajando cuando el suelo tembló. Pude sentir claramente la sacudida”, relató.



Comercios, un hospital y un internado islámico de Cianjur sufrieron importantes daños durante el movimiento telúrico, según la prensa local. En los medios se podían ver varios edificios de la localidad con el tejado derrumbado.



El jefe de la policía de Cianjur, Doni Hermawan, declaró a Metro TV que las autoridades rescataron a una mujer y a su bebé, víctimas de un corrimiento de tierras, pero que otra persona, que había resultado gravemente herida, murió.

Anillo de Fuego

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría de ellos moderados.



En 2018, en la isla de Lombok y la isla vecina de Sumbawa un violento sismo causó más de 550 muertos. Ese mismo año, otro terremoto, de magnitud 7,5, provocó un tsunami que azotó Palu, en la isla de Sulawesi, y causó la muerte o la desaparición de 4.300 personas.



En 2006, la isla de Java sufrió un sismo de magnitud 6,3 en el centro. Hubo 6.000 fallecidos y decenas de miles de heridos.



Pero el país sigue marcado por el terremoto del 26 de diciembre de 2004, de una magnitud de 9,1, frente a las costas de Sumatra.



El potente temblor desencadenó un devastador tsunami que causó la muerte de 220.000 personas en toda la región, de ellas 170.000 en Indonesia, una de las catástrofes naturales más mortíferas jamás registradas.

Caos y ruegos

El caos, el estrés y el miedo eran omnipresentes ayer lunes en la localidad indonesia de Cianjur.



Agus Azhari, de 19 años, estaba con su madre en su domicilio cuando el salón se derrumbó en apenas unos segundos a causa del sismo.



En el hogar de Azhari, partes del tejado y de las paredes quedaron destrozadas y él sufrió heridas en la pierna y las manos a causa del impacto de un armario y de otras ruinas.



“No podía ver nada. El polvo de las ruinas me impedía ver”, explicó Azhari, quien reconoció que nunca antes había vivido un terremoto de este tipo.



Este joven indonesio compartió un video en que se veía a su madre, de 56 años, que gritaba “¡por favor, señor! ¡Mi casa!”.



“Agarré la mano de mi madre y corrimos fuera de la casa”, dijo Azhari. “Sentía gritos de auxilio por todos lados”, añadió a la agencia AFP.

El sismo derrumbó el tejado y paredes de casas construidas en una ladera con madera y barro, cuya estructura era bastante precaria.



Agentes de los servicios de emergencias sacaron de bajo de los escombros a habitantes de Cianjur.



Al menos 25 personas continúan atrapadas debajo de los escombros.



Los habitantes llevaron en camionetas y motocicletas a los heridos a los hospitales de la localidad, que sufrieron cortes de electricidad y quedaron colapsados ante la llegada de unos 700 heridos.



Allí había heridos en camillas y mujeres mayores en silla de ruedas que esperaban que las atendieran.

En otro hospital, en la ciudad de Cimacan, las víctimas llegaban ensangrentadas y también había padres buscando a sus hijos desaparecidos.



El terremoto tuvo numerosas réplicas, lo que acentuó el miedo de los habitantes.



Además, provocó deslizamientos de tierra y los servicios de emergencias tuvieron que utilizar excavadoras para rescatar a personas y limpiar autopistas.



Una mujer y su bebé fueron salvados de bajo de los escombros, pero muchos de sus vecinos perdieron la vida.

Oman, de 55 años, que como muchos de sus compatriotas solo tiene un nombre, estaba cocinando arroz salteado cuando las paredes de su casa empezaron a temblar.



“De repente, me encontré dentro de mi casa destrozada. Estaba atrapado entre los escombros y no podía moverme. Mi mujer estaba afuera”, explica Oman.



“No podía hacer nada, pero al menos sigo vivo”, asegura aliviado Oman, que sufrió heridas importantes en las piernas, pies y manos, pero logró ser rescatado por sus hijos.

Terremotos en islas griegas y en Cuba

El de Indonesia no fue el único terremoto ayer lunes. Un seísmo de magnitud 5,5 sacudió en la madrugada del lunes la zona marítima entre las islas griegas de Creta, Casos y Cárpatos, sin que se hayan reportado daños. Según el Observatorio Nacional de Atenas, el epicentro del maremoto se situó a una profundidad de 81 kilómetros.



En un principio se emitió una alarma de tsunami, que fue levantada poco después.



Según indicó el presidente de la Organización de Planificación y Protección de Terremotos de Grecia, Efthymios Lekkas, este tipo de seísmos no suelen tener muchas réplicas.



La principal característica de este maremoto, dijo, es que se produjo a una gran profundidad, pero tuvo un radio muy grande.



De hecho, según informan los medios locales, no solo se sintió en Creta y en el Archipiélago del Dodecaneso, sino incluso en El Cairo.



La isla de Cuba también fue afectada por un sismo el domingo. El Servicio Sismológico Nacional de Cuba registró el domingo un sismo de magnitud 2,9 en la escala de Richter al sureste de Santiago de Cuba, el noveno del año. El epicentro tuvo una profundidad de 10,4 kilómetros y fue localizado a 23 kilómetros al sureste de la ciudad.