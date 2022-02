Tensas negociaciones para evitar guerra en Ucrania; el presidente Macron se convierte en una pieza clave para esto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como en los tiempos de la Guerra Fría, Moscú y Washington fueron escenario ayer lunes de cumbres presidenciales con un tema en común: buscar cómo evitar una guerra, en este caso por Ucrania.

En la capital rusa, el presidente Vladimir Putin recibió a su homólogo francés Emmanuel Macron, en tanto en la Casa Blanca el estadounidense Joe Biden se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz. En ambos casos el tema fue cómo evitar una invasión de Rusia a Ucrania, país que pretende sumarse a la OTAN, provocando el rechazo de Putin que no quiere a la alianza atlántica en sus fronteras.



Macron abogó por “nuevos mecanismos de seguridad” para estabilizar la situación en Europa.



“Debemos mostrar conjuntamente voluntad de que estamos dispuestos a trabajar en las garantías de seguridad, construir un nuevo orden de seguridad y estabilidad en Europa”, dijo Macron durante una rueda de prensa conjunta en el Kremlin tras más de cinco horas de negociaciones con Putin.

Macron, que se reunirá hoy martes en Kiev con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, admitió que “los próximos días serán determinantes”.



“Necesitamos construir nuevos mecanismos”, señaló, aunque matizó que sin revisar los acuerdos de los últimos 30 años ni los principios fundamentales que rigen las relaciones entre los países europeos.



Si bien Macron se mostró comprensivo con las preocupaciones rusas, también recordó que Moscú tiene 125.000 soldados en la frontera con Ucrania.



Por su parte, Putin alabó “algunas de las ideas y propuestas” de Macron para forjar un acuerdo de seguridad que contente a todos los países del continente.



En cuanto a las tensiones militares en la frontera con Ucrania, Putin acusó a ese país de concentrar 150.000 soldados en la línea de separación de fuerzas del Donbás, escenario de un conflicto desde 2014.

Putin volvió a criticar la política de puertas abiertas de la OTAN y responsabilizó a Estados Unidos de una interpretación “libre” sobre el ingreso de nuevos miembros en su seno.



“¿Quiere usted combatir con Rusia? ¿Quiere que Francia combata contra nosotros?”, le replicó a un periodista francés.



Y advirtió de que en caso de una guerra entre su país y la OTAN “no habrá vencedores”, ya que Rusia cuenta con un potente “arsenal nuclear”. “No les dará tiempo ni a parpadear”, alertó.

Presión con el gas.

En tanto, Biden prometió ayer “poner fin” a la controvertida construcción del oleoducto Nord Stream 2 para abastecer de gas ruso a Europa si Moscú invade Ucrania.



Biden habló junto al canciller alemán Olaf Scholz a quien recibió en la Casa Blanca.



La declaración de Biden ha sido la más contundente hasta ahora respecto al futuro del nuevo gasoducto, que ya se terminó, pero que no ha empezado a canalizar gas natural hacia Alemania.



“Si Rusia invade -eso significa tanques o tropas cruzando la frontera de Ucrania- entonces ya no habrá más un Nord Stream 2”, dijo Biden.



Scholz fue mucho menos claro sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para castigar a Rusia si ataca a Ucrania.

El canciller alemán dijo que él y Biden están “absolutamente unidos” en aplicar sanciones contra Rusia e insistió en que no darán “pasos diferentes”. “Daremos los mismos pasos y serán muy, muy fuertes hacia Rusia”.



Acerca del Nord Stream 2, Scholz evitó mencionar el gasoducto con nombre propio o confirmar directamente que apoyaría eliminar la infraestructura.



Scholz, en su primera visita a la Casa Blanca desde que asumió en reemplazo de Angela Merkel, ha sido criticado por Estados Unidos por su postura casi pasiva en defensa de la Ucrania.



Las críticas provienen de la decisión alemana de no unirse a Estados Unidos y otros aliados de la OTAN en el envío de armas para ayudar a los militares ucranianos, y también porque muchos dudan que Alemania esté dispuesta a cerrar el Nord Stream 2.



En todo caso, tanto Biden como Scholz aprovecharon para insistir en que no hay grietas en su unidad. “Alemania es uno de nuestros aliados más importantes en el mundo. No hay duda sobre la alianza entre Alemania y Estados Unidos. Ninguna”, subrayó Biden. (AFP, EFE)