"Rusia fue responsable del atentado al ex espía"

El embajador británico en Uruguay no tiene dudas: el gobierno de Vladimir Putin está detrás del intento de asesinato del ex espía ruso Serguei Skripal y de su hija, un caso que ha desatado una crisis diplomática a los niveles de la Guerra Fría.



El embajador Duddy informó al gobierno uruguayo de esta situación y dice que ha recibido el apoyo de países de la región preocupados por el uso de armas químicas en Europa.



—El envenenamiento del ex espía ruso Serguei Skripal y de su hija en Inglaterra el pasado 4 de marzo ha provocado una fuerte crisis diplomática entre Londres y Moscú. ¿Cómo está observando usted esta situación de tensión entre los dos países?



—Hay que decir que fue un atentado a dos personas, pero que impactó en todo el país. Según nuestras investigaciones, estamos convencidos que el estado ruso fue el responsable de este atentado. Nuestros investigadores han confirmado el uso del agente neurotóxico Novichok, y ya sabemos que Rusia ha fabricado anteriormente ese agente químico y que todavía tiene la capacidad de hacerlo. El acuerdo de no proliferación de armas es algo importante para nuestro país, y estamos convencidos de que hay que mantener el sistema internacional basado en el estado de derecho. Por eso estamos tan molestos por el uso de armas químicas de forma ilegal contra otro territorio soberano.

—Sin embargo, Rusia ha negado la existencia de este agente químico, además de toda participación en el caso Skripal.

—Es una campaña clásica de desinformación. Rusia es un experto en ese tipo de campañas. Pero sabemos que Rusia tiene un largo historial de dirigir asesinatos, no solamente en Rusia sino también en otros países. Hay que tomar en cuenta la muerte de Alexander Litvinenko (ex agente del servicio secreto ruso exiliado en Reino Unidos que murió envenenado en 2006 por polonio-210); todavía tenemos sanciones vigentes contra individuos sospechados de su muerte.



Además, el presidente Vladimir Putin ha declarado públicamente que los desertores son blancos legítimos a asesinar. Así que desde nuestro punto de vista no hay ninguna duda de que Rusia fue responsable de este atentado (contra el ex espía Skripal). Y también lo que hemos visto en los últimos años es un patrón de agresión con la anexión de Crimea, el ataque contra el avión MH17 en Ucrania (derribado en julio de 2014, murieron 298 personas) y una campaña de destrucción cibernética que impacta en muchos países en Europa, no solamente en el Reino Unido. Así que para nosotros es un patrón de agresión. Además, el primer uso de un arma química en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial es totalmente inaceptable. Así que hay que marcar una línea.

—Londres ha recibido el apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos en esta crisis con Rusia por el caso Skripal. ¿Cree que la presión que occidente está ejerciendo sobre Putin va a dar resultado? ¿Cree que Putin admita el uso de agentes químicos?

—Bueno, ojalá tenga el impacto de frenar las actividades ilegales del estado ruso. Es verdad que hemos recibido mucho apoyo, no solo de nuestros aliados occidentales. También hemos recibido el apoyo de países en América Latina preocupados por el uso de un arma química en el Reino Unido.

—¿Usted informó al gobierno uruguayo de esta situación?

—Sí, hemos entregado nuestra información al gobierno uruguayo. Están al tanto de lo que está pasando.

—Estamos a poco más de dos meses del Mundial de Fútbol en Rusia. ¿Cómo puede impactar esta crisis diplomática en ese evento deportivo?

—Yo no puedo especular lo que va a pasar en el Mundial. La primera ministra Theresa May fue clara en que ningún ministro británico, ni ningún miembro de la familia real van a participar del Mundial. El príncipe Guillermo es el jefe actual de la Asociación de Fútbol Inglés y no va a participar en el Mundial.