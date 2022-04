Putin celebra el "éxito" de las tropas de Rusia al tomar la ciudad portuaria de Mariúpol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rusia asegura haberse apoderado de la ciudad de Mariúpol sobre el este de Ucrania. Además, reveló que procedió con éxito al primer ensayo del misil balístico intercontinental Sarmat, un arma de nueva generación, que según Vladimir Putin “hará reflexionar dos veces a quienes amenazan a nuestro país con una retórica desenfrenada y agresiva”.

El presidente ruso Vladimir Putin celebró este jueves el "éxito" de sus tropas al tomar la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, y descartó un asalto final a la zona industrial donde se atrincheraron los últimos resistentes.



Después de aguantar casi dos meses de asedio y bombardeos, las últimas tropas ucranianas están escondidas en la enorme acería de Azovstal de esta ciudad del mar de Azov, estratégica en el plan de Moscú de unir los territorios prorrusos del Donbás y la península de Crimea, ya anexada en 2014.



Los ultimátums lanzados por Rusia no han llevado a la rendición de estos soldados. Uno de sus comandantes, Sviatoslav Palamar del batallón Azov, pidió "garantías" de seguridad a los países occidentales para dejar el recinto donde, según Kiev, también hay alrededor de 1.000 civiles.



En este contexto, "considero que el asalto propuesto de la zona industrial no es apropiado. Ordeno anularlo", declaró Putin en un encuentro con su ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, difundido por la televisión.



"Se tiene que pensar (...) en la vida de nuestros soldados y oficiales, no se tiene que penetrar en esas catacumbas y arrastrarse bajo tierra", prosiguió. "Bloqueen toda la zona de tal forma que no pase ni una mosca", ordenó.

El ministro Shoigu indicó que unos 2.000 militares ucranianos resisten en ese complejo, sin evocar el número de civiles.



Denuncia en el FMI

Estados Unidos denunciará hoy jueves ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) el “asalto a las leyes internacionales fundamentales” que supone la invasión rusa de Ucrania.



La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que participa en la reunión del FMI esta semana en Washington, adelantó en un comunicado su mensaje.



“La guerra de Rusia contra Ucrania ha puesto en peligro la recuperación global de la pandemia y ha agravado la inflación, ante lo que las poblaciones vulnerables de todo el mundo están sufriendo los efectos de la subida en los precios de los alimentos”, indicó Yellen en su comunicado.

Expulsar a Rusia del FMI y el Banco Mundial ha sido una idea propuesta desde distintos ámbitos desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, pero la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, ya explicó que eso no es posible. Georgieva señaló que la única vía que contemplan los estatutos del FMI para expulsar a un miembro es la violación de sus obligaciones financieras, algo que los rusos no han hecho hasta la fecha.



Rusia es uno de los miembros del Comité Monetario y Financiero del Fondo que se reunirá hoy jueves.

Más sanciones

Estados Unidos anunció ayer miércoles una nueva batería de sanciones contra una red de 40 individuos y empresas, liderada por el oligarca ruso Konstantín Maloféyev, que supuestamente está ayudando a Rusia a esquivar las sanciones de Occidente por la guerra en Ucrania.



También han sido sancionados el banco comercial ruso Transcapitalbank y la compañía de criptomonedas rusas Bitriver, así como diez de sus subsidiarias, detalló el Departamento del Tesoro.



Estados Unidos ha decidido castigar a esas entidades porque, al ayudar a Rusia a evadir sanciones, están apoyando la guerra en Ucrania, afirmó en la nota el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, Brian Nelson.

Relevo de general

Putin sigue dando muestras de que no está conforme en cómo marcha la invasión de Ucrania. El presidente ruso relevó al general Serguéi Chubarikin como comandante de la 76ª División Aerotransportada de Asalto, que combatió durante en el norte de Kiev, donde se cometieron numerosas atrocidades contra la población civil.



Según informan medios oficiales, Putin destituyó al general Chubarikin y colocó en su lugar al coronel Denís Shimov, que comandaba hasta ahora la 11 Brigada Aerotransportada con sede en la región siberiana de Buriatia.

Shimov fue condecorado como Héroe de Rusia durante la invasión a Ucrania por su papel en la toma de la región de Jersón, limítrofe con la península de Crimea. El coronel resultó herido en la cabeza durante la defensa de la orilla del río Dniéper, pero siguió comandando su brigada, que repelió siete ataques ucranianos, hasta la llegada de refuerzos.



Las autoridades ucranianas consideran que regimientos de la 76 División de Paracaidistas con sede en la región noroccidental de Pskov participaron en los combates en las localidades de Bush, Hostomel e Irpin en las que se descubrieron varias fosas comunes y se hallaron numerosos cadáveres de civiles, algunos con las manos atadas a la espalda, ejecutados por tropas rusas.



Hace dos días Putin condecoró a la 64ª Brigada Independiente Motorizada, acusada también de estar implicada en la matanza de Bucha.

Nuevo misil

En tanto, Estados Unidos restó ayer miércoles importancia al lanzamiento de prueba por parte de Rusia de un misil balístico intercontinental, con capacidad de llevar una carga nuclear.



El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo en un comunicado que “este tipo de test es rutinario y no fue una sorpresa”.



“No consideramos la prueba una amenaza para Estados Unidos y los aliados”, indicó Kirby.



El portavoz destacó que Rusia notificó “adecuadamente” por anticipado a Estados Unidos de este test, de acuerdo con el tratado Nuevo START.



En febrero de 2021, poco después de llegar a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden acordó con Putin extender por cinco años más el tratado de control de armas nucleares Nuevo START.

El Nuevo START limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1.550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.



El misil balístico intercontinental ruso Sarmat fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk y alcanzó su destino a 6.000 kilómetros de distancia en el polígono de Kurá, en la península de Kamchatka.



Putin presentó en sociedad el Sarmat el 2 de marzo de 2018, justo antes de su reelección, durante un controvertido discurso sobre el estado de la nación. Entonces advirtió a Occidente que el Sarmat tiene un “alcance prácticamente ilimitado”, por lo que el sistema antimisiles norteamericano “no tendrá nada que hacer”. (Con información de AFP y EFE)

Wimbledon sin rusos y bielorrusos

Los tenistas rusos y bielorrusos fueron excluidos ayer miércoles de la edición de 2022 de Wimbledon, que se convierte en el primer torneo en rechazar la participación individual de deportistas, en respuesta a la invasión de Ucrania. De esta manera, Daniil Medvedev (2 del mundo), Andrey Rublev (8), Aryna Sabalenka (4), Anastasia Pavlyuchenkova (15) y Viktoria Azarenka (18) no podrán participar.



“En las circunstancias de una agresión militar injustificada y sin precedentes, sería inaceptable que el régimen ruso saque el menor beneficio de la participación de tenistas rusos y bielorrusos”, explicó el All England Lawn Tennis Club en un comunicado.



“Tenemos por tanto la intención, lamentándolo profundamente, de rechazar la inscripción de jugadores rusos y bielorrusos en Wimbledon”, añadió, y precisó que podría descartar esta medida si las “circunstancias cambian radicalmente de aquí a junio”.



“Una vez más, hacen de los deportistas los rehenes de los prejuicios políticos, de las intrigas políticas (...) Es inaceptable”, criticó el portavoz del Kremlin Dimitri Peskov.



Siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI), rusos y bielorrusos han sido excluidos de competiciones internacionales de atletismo y de los mundiales de fútbol y de natación. Rusia y Bielorrusia también fueron excluidos de la Copa Davis y el Billie Jean King Cup, ambas ganadas por Rusia el año pasado.



Pero a título individual y bajo bandera neutra, los tenistas de estos dos países fueron autorizados a seguir compitiendo en los torneos ATP y WTA. No obstante, los cuatro Grand Slam (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open), son independientes de los circuitos masculino y femenino.