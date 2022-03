Rusia atacó con misiles cerca de la frontera de la Unión Europea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ofensiva de Rusia sobre Ucrania se acerca cada vez más al territorio de la Unión Europea (UE). El Ejército ruso lanzó en la madrugada del domingo 30 misiles contra una base militar de Ucrania situada en la región de Lviv, en el oeste del país, a tan solo unos 25 kilómetros de la frontera con Polonia, un país miembro tanto de la UE como de la OTAN, confirmaron las autoridades militares de la región.

Se trata del Centro para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacionales, una instalación de entrenamiento militar situada en la localidad de Yavoriv que ha recibido visitas de delegaciones de la Alianza Atlántica. El gobernador de la región de Lviv señaló que el ataque causó al menos 35 muertos y 134 heridos, mientras el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, informó de que en la instalación había “instructores extranjeros”.



Con este bombardeo, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, no solo redobla su amenaza a Ucrania, sino que endurece su pulso con la Unión Europea y la OTAN un día después de que la UE expresara su intención de enviar al país todas las armas que sean necesarias. Moscú designó el suministro de armamento a Kiev como “objetivo legítimo”.

“El ataque aéreo se llevó a cabo desde el mar Negro y el mar de Azov. Los aviones despegaron del aeropuerto de Saratov. En total, los ocupantes dispararon más de 30 misiles”, precisó Maksym Kozytskyi, responsable de la administración estatal de la ciudad de Leópolis. No obstante, señaló que el “sistema de defensa aérea ucraniano funcionó. Derribamos algunos de los misiles en el aire” y reiteró su llamamiento a “los gobiernos de la OTAN: ¡OTAN, cierra el cielo sobre Ucrania! ¡Cierra el cielo sobre Ucrania o danos aviones militares!”, exclamó.



Según sus datos, casi todos los incendios que se habían declarado en la instalación militar habían fueron extinguidos, mientras técnicos en explosivos y otros especialistas están inspeccionando el área, desmantelando la mayoría de los escombros.

Golpe

Por su parte, un vocero de las Fuerzas Armadas de Ucrania apuntó que el ataque golpeó una de las unidades militares de la base de Yavoriv. Es una de las instalaciones de adiestramiento militar más grandes del país, con 360 kilómetros cuadrados. Se dedica fundamentalmente al entrenamiento de tropas ucranianas y es donde se realizó la mayoría de los programas de formación con países de la OTAN. Se puso en marcha en 2007 para entrenar a los militares ucranianos, sobre todo aquellos destinados a misiones de paz de la ONU en el mundo.



La instalación militar atacada también ha recibido visitas de las delegaciones de la Alianza Atlántica, de acuerdo con la información del organismo de cooperación militar, y suele acoger a tropas internacionales, que aprenden allí habilidades como la retirada de minas para misiones de paz. Ucrania no es miembro de la OTAN -a la que aspira a entrar desde que recibió la invitación en 2008-. Su membresía es una de las líneas rojas esgrimidas por el Kremlin para justificar la invasión.



El ministro Reznikov aseguró en un mensaje en las redes sociales que en la base trabajan instructores extranjeros. “Se está aclarando la información sobre las víctimas. Este es un nuevo ataque terrorista contra la paz y la seguridad cerca de la frontera entre la Unión Europea y la OTAN. Se deben tomar medidas para detener esto”, señaló.

Continúa

Rusia se apresuró a asegurar que su ataque mató “hasta 180 mercenarios extranjeros” y destruyó “un gran lote de armas extranjeras, así como advirtió de que seguirá con los bombardeos contra estos objetivos. “Rusia continuará con la destrucción de los mercenarios extranjeros que han llegado al territorio de Ucrania”, afirmó ayer domingo el vocero del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, según la agencia rusa Interfax.



En la jornada dominical, la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas incluyó ataques en otras zonas de Ucrania, como en el caso de Mikolaiv, ciudad portuaria del mar Negro de la que las tropas rusas tratan de apoderarse desde hace casi dos semanas. En uno de los ataques más mortíferos contra una zona residencial, nueve personas murieron ayer en un bombardeo al norte de esa localidad, según el gobernador de la región, Vitali Kim. Mikolaiv, de unos 500.000 habitantes, bajo ataques intensos que han dañado sus infraestructuras y también dos hospitales los últimos días, tiene uno de los puertos más grandes del país. Es un enclave estratégico en el avance ruso en su ofensiva al flanco sur y fundamental en su camino para conquistar Odesa, el principal puerto del país y sede del las fuerzas navales ucranianas.

EE.UU. advierte expansión de meta rusa

“Claramente, desde una perspectiva de ataques aéreos, los rusos están expandiendo sus objetivos militares”, indicó el vocero del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, en una entrevista en el canal de televisión ABC.



Kirby recordó que el de la pasada madrugada es el tercer ataque de los últimos días por parte de Rusia contra instalaciones militares en el oeste de Ucrania, lo que lleva a la Inteligencia estadounidense a contextualizarlos en una nueva etapa de la estrategia rusa.



El portavoz también indicó que, a su juicio, la zona de exclusión aérea que pide Ucrania no hubiese sido la manera de prevenir el ataque, ya que hubiera llevado a un enfrentamiento directo entre dos potencias nucleares como son Rusia y Estados Unidos.



Como ya hizo ayer la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, Kirby reiteró el compromiso de su país con los socios de la OTAN y aseguró que si uno de sus miembros es atacado (por ejemplo, Polonia), todos los demás acudirán en su ayuda.



Las autoridades estadounidenses advierten que esta escalada acerca la guerra primera vez al territorio de la Unión Europea (UE) desde que comenzó la invasión hace tres semanas.

Johnson va por el petróleo

Boris Johnson podría visitar Arabia Saudita para hablar de petróleo, en el contexto de las sanciones contra Rusia que afectan a los consumidores británicos.



Preguntado por Sky News, el ministro Michael Gove no desmintió la información publicada por The Times sobre el viaje. “Dependemos del petróleo de una serie de países, en muchos de los cuales no estamos de acuerdo con los abusos de los derechos humanos”, dijo.