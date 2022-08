Rushdie, el escritor “marcado” por el oscurantismo religioso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El escritor británico de origen indio Salman Rushdie, apuñalado ayer viernes en el estado de Nueva York, estaba “marcado” desde 1989 por una fetua del régimen islámico iraní, que consideró “blasfema” su novela Los versos satánicos.

Rushdie fue sometido anoche a una cirugía de emergencia en el Hospital Eire de Pensilvania. El escritor recibió “al menos una puñalada en el cuello y otra en el abdomen”, dijo un portavoz policial.



El ataque fue poco antes del mediodía, previo a una conferencia literaria en Chautauqua, una localidad junto al lago Erie, a unos 110 kilómetros al sur de Buffalo. El atacante subió corriendo al escenario y apuñaló a Rushdie y a un entrevistador.



Carl LeVan, profesor de ciencias políticas que se encontraba en la sala, dijo a AFP que un hombre se lanzó sobre el escenario y mientras Rushdie estaba sentado “lo apuñaló violentamente varias veces” y lo “trató de matar”.

En imágenes publicadas en internet se podía ver a personas dándole a Rushdie atención médica de emergencia en el escenario y a la policía deteniendo al atacante, un joven identificado como Hadi Matar, de 24 años y residente en Fairview (Nueva Jersey), según la policía.



Anoche todavía no se había informado del motivo del ataque, pero todo remite a aquella vieja feuta por su novela Los versos satánicos.

De musulmán a ateo

La obra de Rushdie fue objeto en 1989 de una fetua (decreto religioso) por parte del régimen islámico de Irán, que la consideró como un insulto al Corán, a Mahoma y a la fe islámica.



En esa fetua, el 14 de febrero de 1989 el ayatolá Jomeini condenó a muerte al escritor y a los implicados en la publicación del libro, y en 1992 se puso precio a su cabeza: cinco millones de dólares.



Además, el texto fue prohibido en la India, Pakistán, Egipto, Arabia Saudí y Sudáfrica.



Pese a que Rushdie, de 75 años, se retractó públicamente y redactó una declaración en la que manifestó entonces su adhesión al Islam (su religión original), la fetua no fue levantada.

La causa contra el escritor despertó gran interés internacional y en 1989 se creó el Comité Internacional para la Defensa de Rushdie y de sus editores, del que formaron parte The Financial Times, The Guardian, The Independent, Le Monde y El País de Madrid.



“Soy musulmán. Este es un asunto de conciencia y no corresponde a ningún ser humano cuestionarlo”, dijo Rushdie en una carta a The Independent en 1991, después de que dos líderes islámicos dijeran que su vinculación con el Islam era inaceptable porque no había retirado la novela.



Su relación con la religión fue cambiando con los años, cada vez con mayor distanciamiento y en 2006 se describió como un “ateo de línea dura”.

"Un sueño inaccesible"

“Mi problema es que me siguen percibiendo bajo el único prisma de la fetua”, comentó en una ocasión Rushdie, un librepensador empeñado en mantener su identidad de hombre de letras.



La fetua de Jomeini le dio una imagen de luchador contra el oscurantismo religioso y a favor de la libertad de expresión.



En 2005, consideró que esa fetua emitida para incitar a su asesinato preludiaba los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Y en 2016 declaró: “Mi caso no fue más que un anticipo de un fenómeno mucho más amplio que ahora nos atañe a todos”.

Rushdie relató sus años de clandestinidad en Joseph Anton, publicada en 2012. El título viene del alias que usó durante esa época, inspirado en los escritores Joseph Conrad y Anton Chéjov.



El escritor, nacido en junio de 1947 en Bombay, pasó una década escondido, cambiando constantemente de casa y sin poder decir a sus hijos donde vivía.



Una soledad que se ahondó tras la ruptura con su esposa, la novelista estadounidense Marianne Wiggins, a quien había dedicado Los versos satánicos.



“Estoy amordazado y encerrado (...). Me gustaría jugar al fútbol con mi hijo en la plaza. Una vida ordinaria, trivial, un sueño que para mí es inaccesible”, escribió.

Obra incomprendida

A partir de 1993, cansado de ser un “hombre invisible”, Salman Rushdie empezó a multiplicar sus viajes y apariciones públicas, aunque siempre bajo protección del gobierno británico.



En los últimos años se instaló en Nueva York, donde llevaba una vida casi normal, sin dejar de escribir obras impregnadas por la sátira y la irreverencia.



La fetua nunca fue abrogada y muchos traductores de los Los versos satánicos han sufrido atentados. El traductor japonés de su novela, Hitoshi Igarashi, fue asesinado a cuchilladas en Tokio en julio de 1991.



En 2008, Rushdie fue condecorado con el título de caballero por la reina Isabel II. El anuncio de esa distinción, un año antes, provocó protestas de Irán y Pakistán, donde un ministro llegó a afirmar que tal afrenta justificaba los atentados suicidas.

En 2018, el escritor aseguró que Los versos satánicos fue una obra en gran medida “incomprendida”.



“Se trataba de una novela que hablaba de los inmigrantes del sur de Asia en Londres y su religión no era más que un aspecto de esa historia”, señaló.



En la novela, Rushdie cuenta las aventuras y picarescas de dos ciudadanos de India que llegan milagrosamente a salvos a una playa inglesa después de que el avión en que viajaban estalla en pleno vuelo a causa de un atentado.



En el segundo capítulo del libro, Rushdie pinta escenas donde el personaje del profeta Mahound -en alusión al fundador del islam, Mahoma-, engañado por Satanás, predica la creencia en divinidades distintas a las de Alá.

Humor y religión

El mundo fantástico de las obras de Rushdie ha cautivado a los lectores desde los años 1980, cuando su segunda novela, Hijos de la medianoche, cosechó elogios internacionales por su retrato de la India posindependencia y ganó el prestigioso Booker Prize. Su obra incluye novelas, cuentos y libros de no ficción.



Cuando emergió de la clandestinidad, llegó a aparecer en películas, como El diario de Bridget Jones o la serie estadounidense Seinfeld.



Rushdie ha mantenido inquebrantable su defensa de la libertad de expresión, y, tras el atentado que diezmó al equipo de la revista satírica francesa Charlie Hebdo en 2015, insistió en que la religión debe ser objeto de bromas.



“Estoy con Charlie Hebdo, como debemos estarlo todos, para defender el arte de la sátira, que siempre fue una fuerza de libertad contra la tiranía, la deshonestidad y la estupidez”, afirmó.



“‘Respeto a la religión’ se ha convertido en una frase en clave para ‘miedo a la religión’. Las religiones, como el resto de ideas, merecen críticas, sátiras y, sí, nuestra falta de respeto sin miedo”.



Antes de convertirse en escritor, Rushdie tuvo una carrera exitosa en el mundo de la publicidad.



Previamente, había estudiado historia en la Universidad de Cambridge. Su escolaridad se repartió entre el Bombay de su infancia y el Reino Unido.

Reacciones

El ataque a Rushdie despertó muestras de repudio. Los primeros en expresarse fueron el PEN America Club, gremio de escritores muy involucrado con la libertad de expresión y del que Rushdie fue presidente.



“Estamos profundamente preocupados por las noticias (...) Condenamos el ataque y le deseamos una pronta recuperación”, señaló a través de Twitter PEN International.



Desde India, llegaron inmediatamente mensajes de condena: “El ataque a Salman Rushdie en Nueva York es cobarde. Este es el resultado de campañas de odio llevadas a cabo sistemáticamente por fanáticos y que radicalizan a seres humanos comunes”, escribió en Twitter Tushar Gandhi, bisnieto del líder pacifista indio mahatma Gandhi.



La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, condenó el atentado y elogió a Rushdie como “una persona que ha pasado décadas diciendo la verdad al poder”.



El primer ministro británico, Boris Johnson, lamentó el ataque y dijo que Rushdie fue apuñalado “mientras ejercía un derecho” a expresarse que -afirmó- “nunca debemos dejar de defender”.

La escritora J.K.Rowling, por su parte, expresó conmoción al conocer lo sucedido: “Horribles noticias. Me siento enferma ahora mismo. Espero que esté bien”, escribió en las redes sociales.



El presidente francés Emmanuel Macron mostró su respaldo a Rushdie, asegurando que está “hoy, más que nunca, a su lado”. “Desde hace 33 años, Salman Rushdie encarna la libertad y la lucha contra el oscurantismo. El odio y la barbarie acaban de golpearle cobardemente”, afirmó en Twitter el jefe de Estado francés. “Su combate es el nuestro, universal”, añadió.



Hasta anoche, el régimen de Irán guardaba silencio, pero la principal agencia oficial, IRNA, escribió en su servicio en inglés: “Salman Rushdie, el autor apóstata de Los Versos Satánicos, ha sido atacado en Nueva York (...) Rushdie es autor de Los Versos Satánicos, novela blasfema sobre el islam publicada en 1988 que despertó la ira de los musulmanes, lo que culminó en una fetua del Imam Jomeini llamando a la muerte de Rushdie”. (AFP, EFE)