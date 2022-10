El rol del Estado en el atentado a Cristina Kirchner

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La querella de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la causa por el intento de asesinato perpetrado contra ella el pasado 1 de septiembre consideró que la Justicia debería investigar a quienes están “detrás del hecho” e, incluso, al “propio Estado argentino”.

En declaraciones a Efe, el abogado de Fernández, Gregorio Dalbón, indicó que “no solamente los autores materiales deben ser investigados, sino también quienes estuvieron alrededor de la vicepresidenta y manipularon todo tipo de evidencia, ya que la Policía pertenece al Estado argentino”. “Habría que investigar al propio Estado argentino”, agregó.



Ayer, sábado, se cumplió un mes desde que el 1 de septiembre Fernando Sabag Montiel, un brasileño de nacionalidad argentina de 35 años, gatilló dos veces contra Fernández cerca de su domicilio, en medio de las manifestaciones en su apoyo después de que un fiscal solicitara 12 años de prisión por presunta corrupción durante sus dos períodos como mandataria.

Tras ser detenido, entre sus pertenencias estaba un teléfono celular que fue llevado ante peritos informáticos de la Policía, aunque el móvil fue restaurado a “estado de fábrica” por “error” y todo su contenido perdido.



Dalbón considera que esto fue hecho a propósito por las fuerzas de seguridad, con la intención de encubrir a los “verdaderos responsables” del intento de magnicidio.



“Nadie mata a una persona como Cristina si no es porque está en juego el dinero de personas poderosas. Si hay un gobierno que ha mermado los derechos de algunos empresarios, en pos de mejorar los derechos de los que menos tienen es la exmandataria”, agregó el abogado.

Hasta el momento, la Justicia detuvo a otros tres implicados. “A mi criterio ese celular fue borrado de forma dolosa. No hubo un error, lo borró la Policía”, aseguró Dalbón, quien agregó que ese teléfono “era el de la huida”.



Para Galbón la investigación debería abarcar a los servicios de inteligencia. “Esa es la rama que no veo de parte de la jueza encargada del caso, María Eugenia Capuchetti, y el fiscal Carlos Rívolo”, criticó el abogado, ya que, dijo, “esto no fue una obra de cuatro lúmpenes o lobos solitarios”.