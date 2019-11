Rival de Netanyahu realiza una negociación relámpago para nuevo gobierno en Israel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Benny Gantz, rival del primer ministro Benjamin Netanyahu y líder de una formación de centro-derecha, tiene hasta mañana, a las 23:59 horas, para conseguir formar un nuevo gobierno en Israel, pero aún no logra los apoyos necesarios y la violencia en Gaza de la semana pasada afectó a las negociaciones.

El Likud (derecha) de Netanyahu y la formación Kahol Lavan (Azul-Blanco, centrista) de Gantz llegaron casi iguales en las elecciones legislaturas de septiembre, pero ninguno logró, con sus aliados, alcanzar el umbral de los 61 escaños para obtener una mayoría en el Parlamento.

Y después del fracaso de Netanyahu para conseguir los votos necesarios para formar un gobierno de unión, el presidente Reuven Rivlin confió el 23 de octubre a Gantz, el ex jefe del ejército, la misión de crear una coalición, para lo cual lleva a cabo negociaciones relámpago.



Con la operación militar la semana pasada contra el grupo armado Yihad islámica en la Franja de Gaza, las conversaciones quedaron de lado.



Desde el domingo, el escenario político israelí está nuevamente en ebullición mientras que Gantz intenta convencer a Avigdor Lieberman, líder del partido no alineado Israel Beitenu, que tiene ocho diputados, de unírsele en una coalición.



Pero hay un problema, o más bien dos. Gantz, la izquierda y Lieberman no reúnen suficientes votos para formar una mayoría.



De ahí la idea de formar una coalición minoritaria apoyada desde el exterior por partidos árabes israelíes, que no tendrían ministerios, pero podrían respaldar a la coalición en una votación clave en el Parlamento (Knéset).



Además, Lieberman ya ha expresado su hostilidad contra los partidos árabes sin, no obstante, cerrar la puerta a un gobierno minoritario.

Durante una manifestación contra un gobierno minoritario, Netanyahu alertó, la noche del domingo, contra un “peligroso gobierno” apoyado por diputados de partidos árabes que “respaldan a organizaciones terroristas. Los árabes (...) no son sionistas y no apoyan a Israel. Depender de ellos a cada momento, y en particular actualmente, es un enorme peligro, sin precedentes en la historia de la nación”, agregó.



“Ellos (Gantz y Netanyahu) presionan cada uno sobre el otro”, proponiendo de un lado un gobierno minoritario y del otro desacreditando ese potencial gobierno, explicó a la AFP Gideon Rahat, profesor de ciencias políticas de la Universidad Hebrea de Jerusalén.