Argentina: Se resistía a cumplir cuarentena y le pegó al portero del edificio que lo advirtió

En la noche de ayer sábado se difundió un video en redes sociales en el que un hombre, que se resistió a cumplir la cuarentena impuesta por el gobierno argentino en el marco de un plan de prevención por el coronavirus, golpea al portero de su edificio luego de que este le advirtiera que no estaba cumpliendo el protocolo de sanidad.

El ataque, ocurrido anoche a las 21.20 en la guardia de ingreso de un edificio, quedó registrado por las cámaras de seguridad internas. El agresor fue identificado como Miguel Angel Paz, de 40 años. Trabaja como personal trainer y preparador físico.

El hombre quedó a disposición de la Justicia Federal de San Isidro, que lo imputaría por violar el artículo 205 del Código Penal que establece una pena de prisión de seis meses a dos años "para quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".



También le imputarían la violación del artículo 239 del Código Penal , que establece que será reprimido con prisión de quince días a un año la persona que "resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal", según informaron a La Nación fuentes oficiales.



Después del ataque se dispuso una consigna policial en la puerta del edificio para controlar que el agresor no salga de su vivienda. "El agresor quedó bajo aprehensión domiciliaria", agregaron los informantes.



"¿Vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa", le espetó el agresor al custodio. El vigilador le respondió: "Salí de la guardia. Vos no estás cumpliendo el protocolo de sanidad". De inmediato, lo empujó fuera de la oficina, pero el inquilino se resistió y le empezó a pegar golpes de puño con la mano derecha. "Te voy a matar la c... de tu madre...", lo amenazó.



Tras conocerse la noticia, el presidente Alberto Fernández se refirió al ataque en diálogo con las radios argentinas Radio Mitre y Radio 10: "Estoy buscando donde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo, para que todo el mundo entienda que no se puede ser tan estúpido y poner en riesgo a la gente", dijo el jefe de Estado.

"Ayer me contacté por chat y le escribí a quien subió el tuit y me informó que se hizo la denuncia en la comisaría de Vicente López ", dijo Fernández.



"Se ve claramente que el de seguridad le dice que está incumpliendo con la cuarentena. El señor, que tuvo una reacción brutal e incomprensible, es un verdadero irresponsable. Tenemos que terminar con esos personajes", indicó el Presidente.

A su vez, el Presidente adelantó que analizan suspender la circulación de gente durante 10 días . "Lo que estamos analizando es, en algún momento, parar la circulación durante diez días. No salir de casa, minimizar la salida", remarcó. "No sería cuarentena. Paremos la Argentina durante 10 días y quedémonos en nuestra casa ", agregó.