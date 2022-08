El régimen chavista lanza una embestida para recuperar el avión en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El régimen chavista lanzó una fuerte embestida para recuperar el avión con tripulación venezolana e iraní, sospechosa de actividades terroristas retenido por la Justicia argentina en Buenos Aires. El propio Nicolás Maduro se ha puesto al frente de esta campaña, con críticas al gobierno argentino y el insistente reclamo de que le “devuelvan” el avión.

Este asunto ha adquirido tal relevancia para el régimen de Maduro, que condiciona ahora el diálogo con la oposición a que el avión regrese a Caracas.



Así lo anunció esta semana el jefe de la delegación venezolana en el diálogo con la oposición, Jorge Rodríguez.



“No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esas. Muy sencillo, igual que como dijimos con el diplomático secuestrado Álex Saab, dos cosas les vamos a decir: nos devuelven el avión y queremos de vuelta a nuestros hermanos secuestrados”, dijo Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana controlada por el régimen.

Rodríguez tildó la retención de la aeronave como “un vulgar secuestro” y puntualizó que, en caso de que no sea devuelto, van a “combatir” en la calle y en instancias internacionales.



Estas declaraciones tuvo lugar poco antes de que la Asamblea Nacional aprobara, por unanimidad, una resolución de “repudio a la intención aviesa del Gobierno norteamericano de apropiarse ilegalmente del avión secuestrado en la República Argentina y que pertenece al pueblo venezolano”.



Rodríguez criticó la decisión del Poder Judicial argentino de retener el avión y a los tripulantes -5 iraníes y 14 venezolanos, de los cuales 12 fueron liberados el martes pasado- y a la fiscal del caso, Cecilia Incardona.

“El poder judicial de Argentina, esta fiscal no es autónoma, (depende) de la embajada de los Estados Unidos, es una empleada de la embajada, no me vengan con independencia del Poder Judicial argentino, eso es mentira”, aseveró.



El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a Argentina que le permita confiscar dicha aeronave, propiedad de Emtrasur, filial de la aerolínea estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), sancionada por el Gobierno norteamericano.



El 19 de julio una corte de distrito de Columbia emitió una orden de incautación del avión alegando que “se violaron las leyes de control de exportación” estadounidenses cuando Emtrasur adquirió el avión en una operación con Mahan Air, aerolínea afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, considerada una organización terrorista por la Casa Blanca.



La entrada de Estados Unidos al caso disparó las condenas de Maduro, que ordenó que un equipo de “expertos” vaya a Argentina a dar la “batalla por Venezuela”.



El 747 entró a Argentina el 6 de junio con una carga de autopartes proveniente de México. Sin poder abastecer combustible en Buenos Aires partió el 8 de junio a Montevideo, pero las autoridades uruguayas negaron su acceso y tuvo que regresar al aeropuerto de Ezeiza, donde permanece hasta el momento.

Maduro pidió el lunes el apoyo de las organizaciones de base de la coalición oficialista argentina Frente de Todos para que el gobierno de Alberto Fernández devuelva el avión. “Dos meses se han cumplido del secuestro de los pilotos venezolanos e iraníes en Venezuela y nadie hace nada en Argentina”, señaló Maduro en un acto de gobierno televisado.



Maduro gritó que está “indignado” por la amenaza de que el Boing 747-300M eventualmente sea incautado por solicitud de un tribunal estadounidense. “Tienen secuestrados a los pilotos, que no han cometido ningún delito. Nadie hace nada en la Argentina”, cuestionó.



“¡Estoy bien indignado por lo que está pasando en la Argentina! ¡Ya basta de abusos contra Venezuela!”, concluyó.



También Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro, criticó al presidente Fernández. “Ocúpese de sus problemas señor Fernández y entregue el avión a los venezolanos”, dijo Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.



“El gobierno argentino se pone del lado de quienes han atropellado al pueblo de Venezuela”, afirmó Cabello. Y dijo que Fernández es “el único responsable de lo que ocurre con el avión y la tripulación”.



La embestida venezolana ha llegado a tal punto que un video del régimen calificó el atentado terrorista de la AMIA en 1994 como un “falso positivo”. “Un avión de carga 100% venezolano que se ocupa de trasladar vacunas, medicinas y ayuda humanitaria a todo el continente fue secuestrado con toda su tripulación por mandato de Estados Unidos en suelo argentino usando el falso positivo de la causa AMIA”, se afirmó en el video de 30 segundos, que concluye con el enfático pedido: “Devuelvan el avión, de vuelta los queremos”.



La justicia de Argentina prohibió a la tripulación salir del país mientras se investiga un posible nexo de los tripulantes y la aeronave con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Está además a la espera de los exhortos que envió a Estados Unidos, Uruguay y Paraguay. El primero es sobre la existencia de causas en la justicia norteamericana sobre el piloto Gholamreza Ghasemi, y el copiloto, Mahdi Museli, ambos iraníes. El FBI ya informó que Ghasemi es CEO de una aerolínea sancionada por Estados Unidos por colaborar con Hezbollah. (EFE, La Nación/GDA)

“Todos los países en la Celac son democracia”

Mientras el gobierno venezolano eleva el tono de su reclamo para la devolución del avión de Emtrasur “secuestrado” en Buenos Aires, y fiel a la política de “equilibrio” impulsada por el presidente Alberto Fernández, la cancillería argentina defendió la inclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua en el contexto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el organismo que Argentina preside hasta fin de año y que reúne a 32 países del continente.



“Todos los países de la Celac son democráticos, es justamente democrático aceptar todos los sistemas de gobierno. No hay aquí una mirada ideológica, sino unidad en la diversidad”, dijo a La Nación el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Gustavo Martínez Pandiani, coordinador nacional de la Celac, que hoy jueves celebrará el seminario internacional sobre “el futuro de la integración”, en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y con la presencia de representantes de sus 32 países miembros. (La Nación/GDA)