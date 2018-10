Menos rechazo entre nordestinos, pobres y mujeres hacia Bolsonaro

La última encuesta de intención de voto en Brasil, divulgada el lunes, no solo confirmó el favoritismo de Jair Bolsonaro para ganar la presidencia en el balotaje del 28 de octubre, sino que marcó que el candidato de ultraderecha es ahora menos resistido entre la población que se esperaba llevara a la victoria a su rival de izquierda Fernando Haddad.

La encuesta de Ibope realizada el fin de semana pasado, le dio a Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), una intención de voto del 59%, y a Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), del 41%. Son 18 puntos de ventaja, dos más que la medición de hace una semana de Datafolha.

Ayer martes, el diario O Globo afinó la encuesta de Ibope y llegó a algunas conclusiones llamativas. La caída en el rechazo del candidato del PSL del 43% al 35% en ocho días, impulsada principalmente por cuatro segmentos de la población: personas con ingresos familiares de hasta un salario mínimo (reducción de 13 puntos), nordestinos, personas que estudiaron hasta la enseñanza media (caída de 12 puntos en ambos) y mujeres (10 puntos).

Durante la primera vuelta, Bolsonaro fue acusado por sus adversarios de tratar mal a las mujeres y de adoptar políticas contrarias a los más pobres. Además, el Nordeste fue la única región en la que el candidato de ultraderecha no ganó en la primera vuelta.

Antes del 7 de octubre, el rechazo era mayor en el Nordeste: en el relevamiento hecho entre los días 5 y 6 de octubre, el 61% de los habitantes de la región no pensaban votar a Bolsonaro.

En la última encuesta de Ibope, hecha el sábado y el domingo pasado, ese rechazo cayó al 49%. Entre los más pobres, pasó del 56% al 43%; entre las mujeres, del 49% al 39%; y entre quienes concluyeron secundaria, del 42% al 30%.

Al mismo tiempo, el rechazo al candidato del PT, Fernando Haddad, creció 11 puntos, pasando del 36% al 47%. El mayor crecimiento, de 16 puntos, fue entre las personas de entre 45 y 54 años. En el segmento de abajo, de 35 a 44 años, el aumento del rechazo fue de 15 puntos.

El rechazo a Haddad aumentó además 14 puntos en tres grupos: habitantes del Norte y del Centro-Oeste de Brasil, quienes estudiaron hasta cuarto año de secundaria, y quienes ganan entre dos y cinco salarios mínimos.

La encuesta reveló además que mayor rechazo a Haddad ocurre entre los evangélicos y quien gana más de cinco salarios mínimos (60% en ambos).

Siguiendo a Trump.

Bolsonaro planea poner la política exterior en manos de un diplomático que ha elogiado la agenda nacionalista del presidente estadounidense, Donald Trump.

Expertos en política brasileña dijeron que esa selección se ajusta al plan de Bolsonaro de realizar el cambio de política exterior más dramático de Brasil en décadas.

Ernesto Fraga Araújo, jefe del Departamento de Estados Unidos y Canadá en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es el primer candidato para el cargo de canciller, según Paulo Kramer, que asesora a la campaña de Bolsonaro.

En una conducta inusual para un diplomático brasileño, Fraga Araújo ha usado un blog personal dedicado a argumentos "Contra el Globalismo". En un artículo titulado "Trump y Occidente", publicado en una revista diplomática, también argumentó que el mandatario estadounidense está salvando a la civilización cristiana occidental del Islam radical y del "Marxismo globalista cultural" al defender la identidad nacional, los valores familiares y la fe cristiana. Brasil tiene la posibilidad de recuperar su "alma occidental", abrazar el nacionalismo que defiende Trump y buscar el interés nacional en vez de estar atado a bloques de países, escribió.

En una de las señales más claras de su alineación con Trump, Bolsonaro ha dicho que trasladará la embajada de Brasil en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén, como lo hizo Paraguay. Además prevé cerrar la embajada palestina en Brasilia.

Atajando penales.

Haddad trató de minimizar ayer martes las declaraciones de un importante aliado de centroizquierda, que le auguró la derrota en el balotaje. El PT "tiene que hacer un mea culpa, tiene que pedir disculpas, tener humildad y reconocer que hizo muchas tonterías", declaró en Fortaleza (Ceará) Cid Gomes, hermano de Ciro Gomes, el candidato del centroizquierdista Partido Democrático Trabalhista (PDT) que quedó tercero en la primera vuelta del 7 de octubre, con 12,5% de los votos.

Haddad trató de minimizar las declaraciones de Cid Gomes. "Fue algo acalorado. No voy a comentarlas, porque soy amigo de Cid y él me elogió personalmente", dijo el candidato en San Pablo.

Policía Federal pide imputar a Temer y su hija por corrupción

La Policía Federal brasileña pidió que once de los investigados en un escándalo de corrupción, entre ellos el presidente Michel Temer, sean imputados por la Fiscalía por los delitos de asociación para delinquir, corrupción y lavado de dinero.

La petición fue hecha en el informe final que la Policía Federal entregó a la Corte Suprema sobre la investigación que realizó para verificar un supuesto pago de sobornos que salpica directamente a Temer.

Las autoridades investigan si un decreto sancionado por Temer en 2017 y que alteró la ley de puertos benefició a algunas de las empresas del sector a cambio de sobornos pagados al partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que lidera el propio jefe de Estado. El informe final de la investigación sobre el escándalo de los puertos fue remitido al magistrado Luis Roberto Barroso, responsable por el caso en la Corte Suprema, quien divulgó ayer martes una decisión judicial en la que dio a conocer las conclusiones de la Policía Federal. En su decisión, el magistrado le pide a la Fiscalía que analice los indicios recogidos por la Policía Federal y determine si pide la imputación de los acusados y la apertura de un juicio o el archivo del caso.

En la lista de acusados a los que se les pide su imputación, encabezada por Temer, la Policía incluyó a una de las hijas del mandatario, Maristela Temer; al coronel retirado de la Policía Joao Baptista Lima Filho, un viejo amigo del mandatario; y al exdiputado Rodrigo Rocha Loures, quien fue asesor especial del jefe de Estado. EFE

La relación con la región

La primera llamada es a Macri

El mandatario de Argentina, Mauricio Macri, mantuvo ayer martes una "cordial conversación" telefónica con el candidato presidencial ultraderechista de Brasil Jair Bolsonaro. Según explicó el Gobierno de Macri en un comunicado, fue Bolsonaro quien se puso en contacto con el mandatario argentino.



"Mantuvieron una cordial conversación en el marco del actual proceso electoral de Brasil y la relación estratégica entre ambos países", señala el texto difundido.



El viernes 11, en una conferencia de prensa en Río de Janiero, ante una pregunta del corresponsal de La Nación, Bolsonaro le envió a Macri saludos y lo felicitó por haber puesto fin a 12 años de gobiernos kirchneristas en la Argentina. "Ante todo, un abrazo a Macri, que terminó con la Dilma Kirchner", dijo Bolsonaro en referencia a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner y en juego de palabras con la también ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, destituida por el Congreso.



En esa misma conferencia, Bolsonaro dijo que "el Mercosur tiene su valor, pero fue desfigurado por el PT. No abandonaré el Mercosur pero no será guiado por cuestiones ideológicas".



"Tenemos la voluntad de negociar con nuestros hermanos latinoamericanos, con todos, pero no como lo venía haciendo el PT, priorizando la cuestión ideológica", remarcó Bolsonaro.