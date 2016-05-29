Queman casa del asesino que mató una niña en Argentina

Al menos 50 personas decidieron prender fuego la casa del hombre que confesó haber matado a una niña de doce años que llevaba más de un mes desaparecida.

Medio centenar de indignados vecinos incendiaron este domingo la casa de un hombre que confesó ser el asesino de una niña de 12 años que estuvo desaparecida durante 35 días en la ciudad argentina de Bahia Blanca, informó la policía.

El cuerpo de la niña Micaela Ortega fue hallado el sábado, luego de que durante un allanamiento Jonathan Luna, de 26 años, confesara el crimen e indicara el lugar donde estaba, tras lo cual quedó detenido.

La custodia policial en la casa no pudo evitar la reacción de ira de los pobladores, indicó la prensa local.

La desaparición de la niña ocurrida el 23 de abril mantuvo en vilo a los habitantes de Bahia Blanca, 600 km al sur de Buenos Aires, donde se realizaron diez marchas para reclamar por ella.

Tras la aparición del cadáver el sábado, unas 300 personas salieron espontáneamente a las calles y marcharon por el centro de esa ciudad en reclamo de justicia y tras la consigna "Basta de Femicidios".

Otra movilización es convocada por las redes sociales, para este domingo para pedir justicia por la niña y contra la violencia de género.

"Nos comprometimos a trabajar juntos para que se haga justicia por Micaela y para que no haya más femicidios en nuestra sociedad", dijo el alcalde de Bahia Blanca, Héctor Gay, tras visitar a la familia este domingo.

El presunto asesino fue ubicado gracias a datos de cuentas de Facebook y con la cooperación de la Embajada de Estados Unidos, dijo el secretario de Seguridad de Bahia Blanca, Emiliano Alvarez.

"El propio autor del crimen nos llevó" al cuerpo, explicó Alvarez quien estimó que Micaela fue asesinada poco después de su desaparición.

El funcionario contó que fue encontrada "con las manos atadas, las piernas cruzadas, con la misma ropa con la que se había ido de su casa".

Luna tenía antecedentes policiales y un pedido de captura en otra provincia argentina, indicó Alvarez.

El hallazgo se produjo a días de realizarse el próximo viernes 3 de junio una marcha nacional contra la violencia de género, bajo la consigna "Ni una menos".

El año pasado, la primera edición de la marcha reunió a centenares de miles de personas frente al Congreso en Buenos Aires.

Al menos 286 mujeres fueron víctimas de feminicidios en Argentina en 2015, según datos de la ONG Casa del Encuentro, que brinda asistencia a víctimas de violencia de género y la única en realizar la estadística desde 2008.



El propio asesino condujo a la policía hasta el cuerpo. Foto: La Nación GDA

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