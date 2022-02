Putin amenaza con su poderío nuclear; Ucrania va al diálogo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó ayer activar “en modo especial de combate” ante el chaparrón de sanciones occidentales y lo que calificó de “declaraciones agresivas” de los líderes de la OTAN. Al mismo tiempo, aceptó entablar negociaciones con Ucrania, en el cuarto día de la “operación militar especial” que lanzó en ese país.

“Los más altos cargos de los principales países de la OTAN se permiten declaraciones agresivas en contra de nuestro país, por eso ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado mayor poner las fuerzas de disuasión del Ejército ruso en régimen especial de servicio”, dijo Putin.



El mandatario impartió esta directiva con el ceño adusto en una reunión con el titular de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Valeri Guerásimov. Ambos dieron un “sí” y asintieron ante las órdenes de Putin.

Las “fuerzas de disuasión” de Rusia están compuestas por su poderío nuclear, incluidos los misiles intercontinentales, así como fuerzas no nucleares, y la defensa antimisiles, el sistema de alerta temprana y la defensa antiaérea.



“Comportamiento irresponsable”, “peligrosa retórica”, con esas palabras calificó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, el anuncio de Putin.



Agregó que a ello se suma lo que “los rusos están haciendo sobre el terreno en Ucrania, lanzando una guerra contra una nación soberana independiente. Esto añade gravedad a la situación”.

Desde Washington acusaron al presidente ruso de continuar con su táctica de “fabricar amenazas” para “justificar agresiones”.



En las imágenes emitidas de la reunión con Shoigú y Guerásimov, Putin habló de las “ilegítimas sanciones occidentales”, pero no hizo ninguna referencia a su “operación militar especial”, como denomina a la invasión.



Mientras, el Ministerio de Defensa reconoció por primera vez en cuatro días de guerra la existencia de bajas en las filas del Ejército



“Lamentablemente tenemos camaradas muertos y heridos”, declaró en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Defensa, Ígor Konashénkov, sin especificar su número.

Mapa del conflicto. Foto: AFP

Tras señalar que las pérdidas rusas son “considerablemente menores que la cantidad de nacionalistas aniquilados o de bajas en las Fuerzas Armadas de Ucrania”, el portavoz castrense admitió la “existencia de prisioneros de guerra capturados por las fuerzas ucranianas”.



Según Kiev, las bajas mortales de los rusos en cuatro días de guerra ascienden a entre 2.800 y 3.000 mientras que la propias suman 198, todas cifras imposibles de contrastar.



En esta tesitura, Rusia y Ucrania acordaron celebrar negociaciones en puesto de control de Aleksandrovka-Vilcha, en la frontera ucraniano-bielorrusa, junto a la “zona de exclusión” creada en torno a la central nuclear de Chernóbil tras el accidente de 1986.

Reunión

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, explicó que aceptó negociar “para que más tarde ni un solo ciudadano de Ucrania tenga la menor duda” que él no trató de detener la guerra, “cuando había una pequeña, pero aún así una oportunidad”. Su ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, advirtió de que su país no va a “capitular ni a entregar una pulgada del territorio”.



“Vamos a escuchar lo que quiere decir Rusia (...) y a decir lo que pensamos de esta guerra”, dijo el jefe de la diplomacia ucraniana en una rueda de prensa sobre las conversaciones que se mantendrán con Rusia en la frontera ucraniano-bielorrusa.



Agregó que cuando el pasado jueves Rusia lanzó la invasión no quería negociaciones y ahora, cuando ve que ha fracasado su plan de “guerra relámpago” y sufre pérdidas por la resistencia de Ucrania, quiere negociar.



“Esto para nosotros ya es una victoria”, valoró Kuleba, quien recalcó que las negociaciones no significan que dejarán de combatir.



Desde Kiev reportan más de 350 muertos

El Ministerio del Interior de Ucrania reportó 352 muertes de civiles y 1684 personas que han resultado heridas desde que comenzó la invasión rusa, el pasado 24 de febrero.



Entre los fallecidos hay 14 menores de edad y son 116 los menores heridos debido a las acciones bélicas. El ministro de Interior Viktor Liashko había informado de 16 menores muertos en acciones de las tropas rusas presentes en Ucrania.



En una entrevista con la agencia Associated Press, Vitali Klitschko, el alcalde de la capital ucraniana, aseguró que no hay forma de evacuar a los civiles si las tropas rusas lograban tomar Kiev porque la ciudad está rodeada por efectivos militares.



“No podemos hacerlo, porque todos los caminos están bloqueados”, dijo tras varios segundos en silencio. “Ahora mismo estamos rodeados. Para ser sinceros, no tenemos el 100% del control”, confirmó Klitschko. “Hemos construido esta defensa territorial en poco tiempo, pero se trata de gente patriótica”.



El alcalde, quien advirtió que Ucrania se encuentra ante “una catástrofe humanitaria”, señaló que en Kiev reportaron 9 muertos ucranianos, entre ellos un niño, y seis bajas de “saboteadores” rusos.