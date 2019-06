El PSOE y Unidas Podemos acuerdan “cooperación” para formar un gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la coalición de izquierdas Unidas Podemos (UP) acordaron ayer martes empezar las negociaciones para formar un “gobierno de cooperación”, tras las elecciones del 28 de abril pasado.

El presidente Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, se reunió hoy con el líder de UP, Pablo Iglesias, en busca de los votos que necesita para conseguir su nueva investidura parlamentaria como jefe del Ejecutivo.



A cambio del apoyo parlamentario, Sánchez ofreció a Iglesias una fórmula denominada “gobierno de cooperación”, aunque ni socialistas ni UP concretaron en qué consiste o si implicaría finalmente la entrada de ministros de la coalición izquierdista.



En los comicios de abril, los socialistas lograron 123 de los 350 diputados del Congreso, así que Sánchez necesita el apoyo de otras fuerzas parlamentarias para poder renovar como presidente del Gobierno.



Pero Sánchez se sigue resistiendo a dar entrada en el Gobierno a miembros de UP y, por el momento, la opción que ve más viable es que profesionales independientes del entorno de esa formación política formen parte del ejecutivo, según fuentes socialistas.



Hasta ahora, los socialistas habían insistido en la intención de gobernar en solitario, mientras que UP (42 diputados) había reclamado insistentemente un Gobierno de coalición.



Iglesias reiteró ayer martes su intención de que UP entre en un gobierno “plural” de manera proporcional al número de sus parlamentarios. “Una mayoría social progresista quiere vernos colaborando y gobernando juntos”, argumentó después de la reunión con el líder socialista.



“Para nosotros el nombre es lo de menos”, matizó Iglesias en alusión a si se llama gobierno “de coalición” o “de cooperación” porque lo importante son los contenidos.



El PSOE, por su parte, se mostró satisfecho con que al menos Iglesias haya accedido a explorar la fórmula de un “gobierno de cooperación”, y ya no hable de “coalición”.



La portavoz parlamentaria socialista, Adriana Lastra, subrayó la disposición de su partido y de UP a alcanzar un acuerdo, y defendió el “gobierno de cooperación” como la mejor fórmula de entendimiento entre ambos.



Sánchez se entrevistó ayer, además, con el presidente de Ciudadanos (57 diputados), el liberal Albert Rivera; y luego lo hará con el del Partido Popular (65), Pablo Casado.