Protesta antigubernamental en Cuba: la más grande desde el "maleconazo" en 1994

Cientos de cubanos marcharon en Cuba este domingo por las calles del pequeño poblado de San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, en una inédita protesta contra el gobierno, según videos de aficionados colgados en internet.

Gritando especialmente "Patria y Vida", el título de una polémica canción, pero también "¡abajo la dictadura!" y "no tenemos miedo", los manifestantes, la mayoría jóvenes, marcharon por el pueblo, ubicado 33 km al suroeste de la capital, según las imágenes.

San Antonio de los Baños es un pequeño pueblo rural de la provincia de Artemisa, vecina de La Habana. Tiene unos 50.000 habitantes. En ese lugar hay una fuerte presencia policial y la gente se ha quejado de que se han registrado actos de violencia contra los manifestantes pacíficos, según relataron vecinos de San Antonio a reporteros de Efe.

¡SE PERDIÓ EL MIEDO! Este es el PUEBLO de CUBA!!!! San Antonio de los Baños, La Habana. #SOSCuba pic.twitter.com/zRyFtSz8bC — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) July 11, 2021

La inédita manifestación, a la que a esta hora se sigue sumando gente, fue retransmitida en directo por usuarios de Facebook y tiene lugar en medio de una grave crisis económica y sanitaria en el país caribeño, donde se sufre una preocupante falta de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

Manifestación en Cuba. Foto: AFP

El pueblo de Matanzas, Cuba se suma a esta #ProtestaHistórica. Esto es en Colón. Piden Libertad y FIN de la Dictadura. #SOSCuba pic.twitter.com/gVR8E1v14G — Yusnaby Pérez (@Yusnaby) July 11, 2021

"La gente empezó a gritar, hay apagones horribles, de seis horas, esto no para, y es todos los días. Empezaron a caminar, muy pacíficos, lo único que hacían era gritar. Había mucha gente joven", dijo por teléfono a Efe una vecina de la localidad que se encontraba dentro de una tienda en el momento de los hechos.



En las redes sociales han comenzado a circular videos de otros lugares, como el pueblo oriental de Palma Soriano (Santiago de Cuba), donde cientos de personas también se han movilizado en las calles y se escuchan consignas como "no más mentiras" y "no tenemos miedo".

Manifestantes cubanos. Foto: AFP

Esta es la protesta antigubernamental más grande que se registra en la isla desde el llamado "maleconazo", cuando en agosto de 1994, en pleno "periodo especial" cientos de personas salieron a las calles de La Habana y no se retiraron hasta que llegó el entonces líder cubano Fidel Castro.



🇨🇺 Históricas movilizaciones sociales en Cuba clamando por la libertad. Todo nuestro apoyo desde España, valientes. Vuestra causa es la nuestra.



El Gobierno Sánchez debe mostrarse desde ya y sin ambages al lado de los demócratas y enfrente de la dictadura comunista.#SOSCuba pic.twitter.com/RnIcJCcvjq — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) July 11, 2021

Presidente cubano convoca a sus partidarios a combatir protestas callejeras



El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó a sus partidarios a salir a las calles listos para el "combate", como respuesta a las protestas pacíficas espontáneas surgidas este domingo contra su Gobierno en diferentes puntos del país.



"La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios", expresó el mandatario en una comparecencia televisiva especial.



Manifestaciones en Uruguay

Las protestas se replicaron en diversos países, incluido Uruguay.