Presidenta de Perú nombró el gabinete y persiste la tensión

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, nombró ayer sábado su gabinete, tres días después de asumir la jefatura del Estado en sustitución de Pedro Castillo, detenido y acusado de dar un golpe de Estado, con el ex fiscal superior Pedro Miguel Angulo Arana como primer ministro y amplia presencia de mujeres, pero no paritario.

En una ceremonia protocolaria celebrada en el Palacio de Gobierno, Boluarte tomó juramento a Angulo Arana como jefe de gabinete y le invocó a actuar contra la corrupción.



Tras jurar su cargo, la nueva presidenta peruana continuó con el nombramiento de los titulares de los 17 ministerios, ocho de los cuales son ocupados por mujeres.



Boluarte no nombró ministros para Transportes, uno de los más señalados por corrupción en el Gobierno de Castillo, así como para la cartera de Trabajo. Entre quienes fueron nombrados ayer tampoco está ninguno de los ministros que compusieron el gabinete de Castillo, pese a que todos ellos anunciaron su renuncia inmediata minutos después de que anunciara el miércoles pasado la disolución del Congreso, que iba a gobernar por decreto con un ejecutivo de emergencia, a convocar a una asamblea constituyente y a reorganizar el sistema de justicia.

Muchos de ellos, como la misma Boluarte, denunciaron que la medida de Castillo constituía un golpe de Estado e incluso alguno de ellos, como el entonces canciller, César Landa, pidió ayuda internacional para frenar a Castillo.



Al frente del Ministerio de Economía, Boluarte nombró a Alex Alonso Contreras Miranda, quien oficiaba desde agosto de 2021 como viceministro de Economía.



Contreras es ingeniero económico de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú (UNI), y Master of Arts in Policy Economics por la Williams College de Estados Unidos. Antes de ocupar este cargo, se desempeñó como director general de la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



La nueva canciller es Ana Cecilia Gervasi, que también era viceministra de Relaciones Exteriores en el anterior gobierno. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un posgrado en Relaciones Internacionales. y una Maestría en Relaciones Internacionales por la London School of Economics (LSE) del Reino Unido. También tiene especialización en diplomacia multilateral por el Instituto de Altos Estudios Internacionales (Iuhei) de la Universidad de Ginebra (Suiza).



Asimismo juró a César Augusto Cervantes en el Ministerio del Interior, un general retirado de la Policía Nacional, de la que llegó a ser comandante general, y al abogado José Andrés Tello, para Justicia y Derechos Humanos.



La lista la completan Patricia Correa, en Educación; Rosaberta Gutiérrez, en Salud; Nelly Paredes, en Desarrollo Agrario y Riego; Sandra Belaúnde, en Producción; Luis Fernando Helguero, en Comercio Exterior y Turismo, y Óscar Vera, en Energía y Minas. También Hania Pérez de Cuéllar, en Vivienda; la exviceministra Grecia Rojas, en Mujer y Poblaciones Vulnerables; Albina Ruiz, en Ambiente; Jair Pérez, en Cultura, y Julio de Martini en Desarrollo e Inclusión Social, quien juró al cargo por “un Perú con desarrollo e inclusión social para todos los peruanos”.

Se trata de un gabinete conformado por personas con un amplio perfil técnico, pero sin vínculos conocidos con los partidos con representación parlamentaria.



Tras jurar su cargo como presidenta, Boluarte se reunió con las distintas bancadas parlamentarias con el objetivo de tender puentes con el Congreso, de mayoría opositora, muy fragmentado y con el que Castillo tuvo fuertes enfrentamientos durante sus 17 meses de mandato.

Llamado a la calma

Boluarte, hizo ayer un llamado a la calma y al diálogo a los pequeños grupos de manifestantes que salieron en los últimos días a protestar en diversas ciudades del país, hechos que han provocado siete detenciones y ocho heridos, hasta el momento. A través de su cuenta en Twitter, Boluarte declaró que el respeto, el diálogo y la tolerancia son imprescindibles en democracia.



Agregó que la Policía Nacional le ha informado que el viernes hubo siete detenidos, cuatro civiles y cuatro policías lesionados en algunas protestas, razón por la cual remarcó que “garantizamos el irrestricto cumplimiento de los derechos humanos”.



Cientos de personas acudieron la noche del viernes a la céntrica plaza San Martín para protestar contra la destitución de Castillo y exigir el adelanto de elecciones generales, después de que la vicepresidenta Dina Boluarte jurase como nueva jefa de Estado para completar el período presidencial hasta el 2026.

A la clandestinidad

El político peruano Aníbal Torres, ex primer ministro del expresidente Pedro Castillo y considerado como uno de sus consejeros más cercanos, aseguró ayer que pasa “a la clandestinidad” tras ser denunciado por la Fiscalía por “perturbación a la Justicia” y rebelión.



“La Fiscal de la Nación (general), sin razón, me ha denunciado por formar parte de una organización criminal y perturbación a la justicia. Ahora lo hace por rebelión y otros delitos, solo por oír el mensaje presidencial”, escribió Torres en Twitter, en referencia a la alocución de Castillo el pasado miércoles, en la que anunció la disolución del Congreso y el llamado a un ejecutivo de emergencia. Inmediatamente a continuación consideró que “los fiscales son operadores políticos” por lo que, según su explicación, tomó la decisión de pasar “a la clandestinidad”.

Piden adelanto de elecciones



El adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, reportó ayer sábado que se ha producido un número indeterminado de detenciones y el uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía para reprimir una marcha de simpatizantes del expresidente Pedro Castillo en la noche del viernes en Lima.



Cientos de personas acudieron la noche del viernes a la céntrica plaza San Martín para protestar contra la destitución de Castillo y exigir el adelanto de elecciones generales, después de que la vicepresidenta Dina Boluarte jurase como nueva jefa de Estado para completar el periodo presidencial hasta el 2026.



La televisión local mostró varios grupos de manifestantes en el centro de Lima, donde hubo enfrentamientos con la Policía Nacional y la reacción de los uniformados, lanzando gases para disolver la movilización.



El adjunto de la Defensoría del Pueblo declaró a Radio Nacional que debido a las protestas se han reportado el uso de gases lacrimógenos, detenciones, y la toma de espacio público.



En ese sentido, pidió a la Policía Nacional “una actuación prudente y conforme a ley porque todavía no hay autoridades, no hay ministros con los cuales se pueda dialogar”, dado que Boluarte aún no ha nombrado a su gabinete de ministros.

El diario La República informó que en las manifestaciones hubo al menos cuatro detenidos y el portal Epicentro TV reportó un herido en el rostro con una bomba lacrimógena durante la marcha en el centro de Lima.



El representante de la Defensoría añadió que las movilizaciones se han producido a nivel nacional y, por ese motivo, se ha hecho “un llamado a movilizarse pacíficamente, canalizar todos los reclamos y pedidos mediante el diálogo”. Las manifestaciones se han producido también en los exteriores del penal ubicado en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía en el distrito limeño de Ate, donde el expresidente Castillo está recluido desde el miércoles por rebelión.

Líneas

La presidenta Dina Boluarte aseguró que las líneas fundamentales de su Gobierno serán consolidar la democracia y la goberna- bilidad. “La consolidación de la democracia, el Estado de derecho, el equilibrio de poderes y la gobernabilidad en el país es la línea esencial de mi Gobierno”, dijo Boluarte, quien se convirtió el pasado miércoles en la sexta persona en ocupar la Presidencia de Perú en solamente seis años.