La prensa vive un "panorama desconsolador" en Latinoamérica, alertó la SIP

El derecho a la libertad de prensa vive un momento extremadamente delicado en países como Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Cuba y México, puntos negros de un continente en el que han muerto 24 periodistas en los últimos 12 meses, alertaron este martes responsables de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En su intervención en la apertura de su reunión semestral, que se celebra de manera virtual hasta el jueves, su presidente, Jorge Canahuati, consideró que la profesión enfrenta un "panorama desconsolador" en el continente debido a la crisis del sector y un "irrespeto colosal" al trabajo de los periodistas y de los medios por parte de las autoridades.

El panorama más preocupante en la actualidad para la SIP es el de Nicaragua y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de este organismo, Carlos Jornet, estimó que el presidente de este país, Daniel Ortega, busca la "extinción" del periodismo independiente.



"Daniel Ortega, no siga traicionando el ideal de libertad del pueblo nicaragüense que alguna vez usted enarboló y hoy reprime con salvajismo", le pidió Jornet, que citó estimaciones de que, desde junio de 2021, 75 periodistas y dueños de medios fueron forzados al exilio en este país.

La SIP dedicó un panel para denunciar la situación en Nicaragua e invitó a periodistas detenidos y familiares de informadores y dirigentes de medios encarcelados por el Gobierno de Ortega como Lourdes Arróliga, quien, desde el exilio, habló por primera vez públicamente sobre lo vivido por ella.



Arróliga, excolaboradora de la ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua y acusada de supuesto lavado de dinero, destacó las "barbaries" y las arbitrariedades que "superan la imaginación" que está cometiendo el Gobierno de su país.

"El ataque a los medios de comunicación es brutal, inmisericorde" con riesgo de "exilio, cárcel o muerte", dijo por su parte la periodista costarricense-nicaragüense Lucía Pineda, jefa de prensa del canal 100% Noticias, quien permaneció encarcelada bajo cargos de "terrorismo".



En su informe sobre la situación en este país, pendiente de aprobación, la SIP destacó que en los últimos seis meses se registraron más de 661 ataques a medios y periodistas, en su mayoría cometidos por instituciones o funcionarios del Estado, y que al menos 75 periodistas y dueños de medios independientes se vieron obligados al exilio.

Ante esta situación, la SIP se sumó a otras 26 organizaciones de prensa para, como parte de una serie de 10 puntos, pedir a la comunidad internacional que inste a Nicaragua a liberar a los periodistas detenidos y a que condicionen posibles créditos y ayudas a que el Gobierno revierta la actual situación.

Panorama preocupante.

Pero el "semestre negro" para el periodismo en la región no se limitó a Nicaragua. Las Américas cierran un año con cifras récord de periodistas asesinados, encarcelados, condenados y forzados al exilio, explicó Jornet.



Puso como ejemplo que ocho periodistas han muerto mientras ejercían su labor en la invasión de Ucrania por parte de Rusia, idéntico número al de informadores que han muerto en lo que va de año en México.

En total, en el último año, desde abril de 2021, 24 periodistas fueron asesinados en el continente, 16 de ellos en México, situación que achacó a la falla de los sistemas de protección de periodistas y a la "irresponsabilidad" de políticos y funcionarios de la región de atacar a la prensa.



Hizo hincapié en la actuación del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que, en su opinión, mantiene sus "estigmatizaciones y burlas" al sector sin tener en cuenta que estos ataques tienen consecuencias graves.

"Suspenda ya todo discurso estigmatizante contra medios y reporteros. Si no puede frenar la violencia, al menos no la aliente", pidió Jornet al mandatario mexicano.



Pero el caso de México no es la excepción en la región y apuntó a al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por aprobar leyes para restringir el trabajo periodístico y al Gobierno venezolano y a Cuba por sus "ataques sistemáticos" a los medios y sus profesionales.



En la citada resolución, la SIP exigirá la liberación de periodistas cubanos que, en su opinión, fueron encarcelados de manera injusta e ilegal.



En una jornada en la que también se criticaron los ataques a los medios y los comunicadores por parte de políticos como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el candidato a la presidencia de Colombia Gustavo Petro, Jornet mostró además su preocupación por el "acelerado deterioro" de la libertad de prensa bajo el mandato del presidente de Perú, Pedro Castillo.

Mecanismo de protección de periodistas

Una de las herramientas creadas en varios países como Brasil, Honduras, Colombia y México para atajar la violencia contra la prensa, el llamado mecanismo de protección, necesita mejoras urgentes para ser realmente efectivo, según los ponentes en un panel convocado para analizar este instrumento.



La mexicana Martha Ramos y el hondureño Sebastián Pastor pidieron aumentar el presupuesto dedicado a este mecanismo, que, en opinión también de Pastor, de la colombiana Raissa Carrillo y la brasileña Bia Barbosa, necesita una mejor articulación institucional para que abarque a todos los niveles de la administración pública, la federal, estatal y local.



Carrillo forma parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que este martes recibió el Gran Premio Chapultepec por atender casos de agresiones contra medios y comunicadores, además de brindar apoyo urgente a periodistas en peligro y alertar sobre factores de riesgo para la profesión.