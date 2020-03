Perú amplía toque de queda: a partir de mañana no se podrá salir de 6pm a 5am

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció que desde mañana, martes 31 de marzo, se ampliará el horario de la inmovilización social obligatoria ordenada en el marco de la lucha contra el coronavirus (COVID-19) para que se cumpla entre las 6 p.m. hasta las 5 a.m. del día siguiente a nivel nacional, con excepción de cinco regiones.

En Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto la inmovilización social obligatoria durará más tiempo, entre las 4 p.m. hasta las 5 a.m. del día siguiente. Todo esto entrará en vigencia luego de la publicación, en las próximas horas, de un decreto supremo aprobado esta mañana en Consejo de Ministros.



“La disposición es que a partir de mañana, a nivel nacional, desde las 6 p.m., y en las regiones que he mencionado, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, empieza a las 4 p.m. y es de cumplimiento obligatorio. Recuerden que estas medidas son a nivel nacional”, manifestó Vizcarra en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno.



El mandatario recordó que ya está vigente el decreto supremo que habilita a las fuerzas del orden a que intervengan a las personas que desacaten las medidas que se incluyen en el estado de emergencia por coronavirus sean intervenidos, registrados en un padrón de infractores y puedan ser procesados ante la justicia.



En Perú ya se confirmaron 950 casos positivos de coronavirus, de un total de 13.014 muestras tomadas a nivel nacional. Los principales incrementos se registraron en Lima, Arequipa, Áncash, Cusco, Ica, La Libertad, Loreto y San Martín.



“Parece una constante que son las mismas regiones donde la mayor cantidad de ciudadanos no cumplen con los dispuesto por el Gobierno para enfrentar adecuadamente esta enfermedad [...] Precisamente esas regiones del norte y la selva del país son las regiones que más desacatan el estado de emergencia y tienen el mayor número de infectados en proporción”, comentó el jefe de Estado.