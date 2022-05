¿Qué países de Europa seguirán exigiendo tapabocas en vuelos y aeropuertos?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Unión Europea (UE) retira a partir de este lunes el uso obligatorio de tapabocas en vuelos y aeropuertos, a causa de la flexibilización paulatina de las medidas sanitarias por la pandemia de covid-19. Sin embargo, algunos países y compañías aéreas todavía lo exigirán.

Cada país mantiene unas normas distintas, pero en la mayor parte depende de si en los países de origen y destino sigue siendo la mascarilla obligatoria: en ese caso la mayoría de las compañías aéreas le dirán al pasajero que se la ponga durante el vuelo.



Aunque el pasado 11 de mayo la Agencia Europea de Seguridad (EASA) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) anunciaron la retirada a partir de hoy de la recomendación de que las mascarillas sean obligatorias en vuelos y aeropuertos como parte de las medidas anticovid, la realidad es que en este asunto la armonización no existe.



Se puede dar la circunstancia de que un pasajero vuele en una compañía que no obligue a ponérsela durante el trayecto, pero que los países de origen y destino sí lo consideren. Por ejemplo, British Airways y Air France ya dijeron que la consideraban opcional siempre y cuando en el punto de destino no fuera obligatoria.



Alitalia dijo que los pasajeros que vuelen a Italia deberán seguir usándola en los aviones italianos, con lo que fuentes cercanas al Ente Nacional de la Aviación Civil (ENAC) ya anticiparon que "es fácil imaginar que surgirá un problema de soberanía a bordo de los aviones que no tengan bandera italiana".

Países de la UE donde se exige tapabocas en vuelos y aeropuertos

En Grecia, el tapabocas seguirá siendo obligatoroa de momento en aeropuertos y aviones, como en todos los espacios interiores. El comité de expertos que asesora al Gobierno no se ha pronunciado todavía y según indicó a Efe un portavoz del ministerio de Sanidad, su próxima reunión está prevista para este miércoles.



En Austria, el Ministerio de Sanidad indicó a Efe que el uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio en aviones y aeropuertos después del 16 de mayo.



En Turquía, se mantiene todavía el uso obligatorio de barbijo en aeropuertos y vuelos, al igual que en el resto del transporte público, donde el cumplimiento de esta norma, de todas formas, ya se está relajando.



Un caso especial es el de Países Bajos: levantará la obligatoriedad del uso de mascarilla en los aeropuertos a partir del 21 de mayo, pero las aerolíneas neerlandesas KLM y Transavia ya habían renunciado a exigir su uso a los pasajeros hace dos meses, en contra de las directrices gubernamentales, por temores a agresiones a bordo, dado que la mascarilla había dejado de ser obligatoria en todo el país.

Obligatorio en vuelos, pero no en aeropuertos

En Portugal, la legislación en vigor establece que el uso de mascarilla es obligatorio en el transporte público, incluido el aéreo, por lo que se mantendrá en los vuelos con salida o destino en el país, según confirmó a EFE la aerolínea TAP. Pero en los aeropuertos no es obligatoria.



Italia mantendrá el uso obligatorio de la mascarilla FFP2 en los aviones al menos hasta el 15 de junio, cuando dejará de estar vigente la actual reglamentación sobre su uso en los medios de transporte. Los pasajeros que vuelen a Italia deberán seguir usándola en los aviones italianos.



En los aeropuertos, en cambio, no existe obligación y, aunque se recomienda encarecidamente su uso, especialmente en los puntos de mayor aglomeración, la decisión se deja en manos de los gestores del aeropuerto.



En España, el decreto aprobado el pasado mes de abril establece que es obligatorio usar mascarillas en el transporte público y en vuelos, aunque no lo sea ni en andenes ni en los propios aeropuertos.



En los aviones que despegan o aterrizan en Alemania seguirá siendo obligatorio el uso de mascarilla, según recordó el viernes en una rueda de prensa ordinaria del Gobierno una portavoz del Ministerio de Sanidad. En los aeropuertos alemanes, sin embargo, el uso de mascarilla ya no es obligatorio, aunque sí que está recomendado por las autoridades sanitarias.

Una joven con tapabocas en un aeropuerto Foto: AFP

No es obligatorio, pero depende del destino

En Francia, las mascarillas dejan de ser imperativas en los vuelos interiores y, en principio también en los trayectos dentro de la Unión Europea. La compañía Air France explicó que si en el país de destino sigue siendo obligatorio llevar mascarilla en el transporte público, mantendrá la obligación en sus vuelos también si son dentro de la Unión Europea.



La autoridad de los aeropuertos de París ya notificó que la mascarilla no es obligatoria dentro de sus instalaciones.



En las aerolíneas en Reino Unido e Irlanda, depende del destino. El requisito legal de llevar tapabocas para evitar contagios en lugares públicos y el transporte se retiró en Inglaterra a finales de enero, si bien aeropuertos como el londinense Heathrow continuaron recomendando a los viajeros que los utilizaran en sus instalaciones hasta marzo.



La aerolínea British Airways (BA) ya dijo que desde este lunes el cubrebocas será opcional en vuelos cuyo país de destino no requiera por ley utilizarla en los aviones.



EasyJet ha anunciado que no exigirá a los viajeros y la tripulación que utilicen mascarilla a bordo cuando ésta no sea obligatoria en el origen ni el destino del vuelo, una política similar a la que ha anunciado Ryanair.



La compañía belga Brussels Airlines dejó de obligar a los pasajeros a llevar la mascarilla el pasado 3 de mayo y desde el 7 de marzo tampoco es necesaria en el aeropuertos de Bruselas, aunque se sigue recomendando su uso.



Mayor permisividad en Escandinavia

En los países escandinavos, que ya levantaron la mayoría de las restricciones en la primera mitad de febrero, las mascarillas dejaron de usarse en aeropuertos y en vuelos hace semanas o incluso meses.



Finlandia retiró la obligatoriedad de usar mascarillas en sus aeropuertos el pasado 21 de abril, aunque se permite su utilización e incluso se recomienda en las horas punta, cuando hay una gran cantidad de pasajeros. El uso de mascarillas es opcional en los aviones de la aerolínea Finnair desde el 25 de abril, a menos que sea una exigencia de las autoridades del país de origen o destino, en cuyo caso es obligatorio.

Permisividad total en Europa del Este

Desde el 28 de marzo, no es obligatorio el uso de mascarillas en ningún espacio público de Polonia, ni siquiera en transportes públicos o aviones, con la única excepción de edificios e instalaciones sanitarias.



En Hungría, el aeropuerto internacional de Budapest "Liszt Ferenc" también informó en marzo de que el uso de tapabocas dejaba de ser obligatorio. En el interior de los vuelos el uso depende de cada aerolínea.



En Rumanía, el uso de la mascarilla en el interior de los aeropuertos dejó de ser obligatoria el pasado 9 de marzo, cuando dejó de estar en vigor el "estado de emergencia". En cuanto a los vuelos, la obligatoriedad de las mascarillas depende de las aerolíneas. Mientras que algunas compañías de bajo coste siguen obligando a viajar con ella, la aerolínea nacional rumana, TAROM, no obliga a los pasajeros.



El Gobierno de la República Checa levantó el pasado 14 de marzo la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los espacios interiores de los aeropuertos. Sin embargo, la gestora del Aeropuerto Internacional Václav Havel de Praga aconseja su uso.