La ONU está en camino a aprobar una dura condena a Rusia por la invasión a Ucrania

Estados Unidos expulsó a doce diplomáticos rusos, mientras en la Asamblea General de la ONU varios países -entre ellos Uruguay- condenaron la invasión de Rusia a Ucrania.

La Asamblea General -el órgano en el que se sientan los 193 Estados miembros de Naciones Unidas- votará a lo largo de la semana, probablemente mañana miércoles, una resolución de condena a la invasión a Ucrania, similar a la que el pasado viernes Rusia vetó en el Consejo de Seguridad.



A diferencia que en el Consejo de Seguridad, en la Asamblea General de la ONU ningún país tiene poder de veto, por lo que el texto únicamente necesita reunir el apoyo de dos tercios de países presentes para aprobarse.



Varios diplomáticos occidentales se mostraron este lunes convencidos de que el proyecto será aprobado y trabajaban para tratar de conseguir el mayor apoyo posible, suavizando algunas frases para atraerse a los países con dudas.



“Llamamos a todas las naciones a respaldar al pueblo ucraniano y defender la Carta de la ONU votando a favor de esta resolución”, dijo el embajador de la Unión Europea, Olof Skoog.

Las resoluciones de la Asamblea de la ONU no tienen carácter vinculante, pero sí suponen un pronunciamiento importante, sobre todo en el caso de una sesión especial de emergencia, un tipo de reunión muy poco habitual y que hasta ahora solo se había visto diez veces en toda la historia.



El objetivo fundamental, señalan los diplomáticos europeos y estadounidenses, es que la Asamblea General mande un claro mensaje en contra de la invasión rusa, que exija la retirada de sus tropas y, sobre todo, muestre con claridad el aislamiento ruso.



Sin embargo, se espera que un número de países se oponga a la resolución o que, como mínimo, se abstengan.



China, por ejemplo, hasta ahora se ha negado a condenar la intervención rusa y defendió ayer esa postura equidistante ante la Asamblea General.



Ucrania y Rusia dieron sus versiones, con el representante ucraniano, Sergiy Kyslytsya, advirtiendo que en esta guerra está en juego el futuro de todo el mundo.

“Si Ucrania no sobrevive, la paz internacional no sobrevivirá. Si Ucrania no sobrevive, Naciones Unidas tampoco sobrevivirá. No se hagan ilusiones”, dijo Kyslytsya, que comparó el conflicto con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y al presidente ruso, Vladimir Putin, con el dictador alemán, Adolf Hitler.



Mientras, su homólogo ruso, Vasili Nebenzia, volvió a culpar a Kiev de la situación, insistiendo en que Rusia no está llevando a cabo una guerra contra el país vecino, sino tratando de pacificar un conflicto -el del este de Ucrania- que dura ya años.



“La Federación Rusa no empezó estas hostilidades. Fueron lanzadas por Ucrania contra sus propios residentes en el Donbás y aquellos que disienten. Rusia busca terminar esta guerra”, dijo Nebenzia.

Mientras en Nueva York la ONU debate sobre la crisis, en Washington el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo ayer una conferencia telefónica con varios líderes europeos y de otros países miembros del G7 y de la OTAN para reforzar la unidad contra Rusia tras su invasión de Ucrania.



Según la Casa Blanca, participaron doce líderes. En concreto, asistieron Biden, el canciller de Alemania, Olaf Scholz; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Boris Johnson; y sus homólogos de Canadá, Justin Trudeau; Italia, Mario Draghi, además del primer ministro de Japón, Fumio Kishida.



También estuvieron los presidentes de Polonia, Andrzej Duda, y de Rumania, Klaus Iohannis; además del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.



También ayer, Estados Unidos acusó de espionaje a 12 miembros de la misión diplomática rusa ante la ONU en Nueva York, que recibieron la orden de abandonar Estados Unidos.

La misión estadounidense ante la ONU señaló en un breve comunicado que los 12 son “agentes de inteligencia” que “abusaron de sus privilegios de residencia” en el país anfitrión realizando “actividades de espionaje contrarias a nuestra seguridad nacional”.



El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoli Antonov, consideró como un acto “hostil” por parte de Estados Unidos la expulsión de los 12 miembros de la misión diplomática ante la ONU. (EFE, AFP)

Protagonistas.



Emmanuel Macron

Presidente de Francia Dirigió ayer lunes un mensaje a sus fuerzas armadas en el contexto del ataque de Rusia a Ucrania, en el que manifiesta: “Juntos haremos frente a esta crisis”. “En este contexto de fuertes tensiones, Francia sabe que puede contar de nuevo con su ejército”.



Vasili Nebenzia

Embajador ruso ante la OEA

Culpó a Ucrania de la situación, insistiendo en que Rusia no está llevando a cabo una guerra contra el país vecino, sino tratando de pacificar un conflicto -el del este de Ucrania- que dura ya años. “La Federación Rusa no empezó estas hostilidades”, dijo Nebenzia.



Anatoly Tkach

Embajador de Ucrania en Brasil

Dijo ayer lunes que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, parece “mal informado” sobre la invasión rusa y pidió un mayor apoyo de Brasil. “Pienso que el presidente de Brasil está mal informado” y “tal vez sería interesante que converse con el presidente ucraniano”, indicó.



Zhang Jun

Embajador de China

“La Guerra Fría ha terminado hace tiempo. La mentalidad de la Guerra Fría basada en la confrontación de bloques debería abandonarse. No hay nada que ganar con el inicio de una Nueva Guerra Fría. (...) Hay que respetar la soberanía y la integridad de todos los países”.