Nuevos príncipes de Gales, el futuro de la monarquía

El himno británico se convertirá en “God Save the King”, en lugar del “God Save the Queen”. También es uno de los dos himnos nacionales de Nueva Zelanda y el himno real de Australia y Canadá, que tienen sus propios himnos nacionales. Habrá que actualizar asimismo el texto de la cubierta interior de los pasaportes británicos, emitidos en nombre de la corona, y la inscripción similar que aparece en el interior de los pasaportes australianos, canadienses y neozelandeses. Al levantar una copa en los actos oficiales, ya no habrá que decir “la reina” sino “el rey”.