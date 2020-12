Nuevo naufragio buscando huir de Venezuela dejó al menos 11 muertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un nuevo naufragio registrado entre Venezuela y Trinidad y Tobago dejó al menos 11 muertos, entre ellos tres niños y un número indeterminado de desaparecidos. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago dijo ayer domingo que, según información del gobierno venezolano, 11 personas fueron localizadas sin vida al este de Venezuela, que se presume zarparon en una embarcación a las islas hace una semana.

En Trinidad y Tobago viven al menos unos 40.000 venezolanos que han llegado huyendo de la crisis económica, el desempleo y la falta de servicios públicos básicos, en embarcaciones pequeñas por encima de su capacidad. El pasado año al menos dos naves desaparecieron en el mar con venezolanos que iban hacia al archipiélago.

Las autoridades de las islas agregaron que la información preliminar sugiere que el naufragio podría estar relacionado con una embarcación que partió de la población de Güiria, en el noreste del estado venezolano Sucre, el 6 de diciembre con más de 20 personas a bordo.



“Estas personas no han sido vistas ni se ha sabido de ellas desde ese día”, agregó el comunicado de la guardia costera de Trinidad y Tobago.



El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, mencionó ayer domingo el hallazgo de varios cadáveres, incluyendo menores, pero ofreció más detalles.



“Hasta ahora hay once cuerpos identificados, siete adultos y cuatro menores de edad. No descartamos que otros cuerpos no hayan aparecido aún”, denunció el diputado opositor David Smolansky en su cuenta de Twitter. Smolansky fue nombrado por Guaidó como comisionado para la Organización de Estados Americanos (OEA).

Horas antes, el diputado aseguró en la misma red social que los migrantes fueron “devueltos por Trinidad”, naufragaron y sus cuerpos fueron “encontrados flotando cerca de la costa de Güiria, en el estado venezolano de Sucre, muy próximo a la república isleña.



Reuters tuvo acceso a imágenes de una fila de cuerpos, en un muelle, custodiados por funcionarios, y otros flotando en el agua, en su mayoría con signos de descomposición. Algunos cuerpos estaban en el interior de la embarcación.



Los cadáveres estaban amarrados entre sí, al parecer para protegerse en medio del fuerte oleaje, y en avanzado estado de descomposición.



Smolanksy recordó que el pasado 4 de diciembre hubo una reunión entre los Gobiernos de Venezuela y de Trinidad y Tobago para abordar la situación de los migrantes que tratan de llegar a esa república isleña. El pasado 22 de noviembre, 16 menores venezolanos, entre los que había un bebé de cuatro meses, fueron deportados por Trinidad y Tobago y, tras estar en paradero desconocido en el mar cerca de 48 horas, volvieron al país que los había deportado.



En aquella ocasión, Smolansky pidió al Gobierno de la isla que acate “la sentencia del Corte Suprema de ese país y actuar según recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” para “garantizar la protección de los menores y la reunificación con sus familiares”.



La CIDH instó entonces a Trinidad y Tobago a vigilar “estrictamente” la protección de los niños migrantes y exhortó al país a “garantizar el ingreso” de “personas venezolanas que buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes, así como a respetar el principio de no devolución”.



Más de un centenar de venezolanos han desaparecido en esa peligrosa travesía entre 2018 y 2019.



La ONU estima que más de cinco millones de venezolanos huyeron de su país desde 2015.