Noveno día de crisis en Ecuador: continúa violencia y EE.UU. apoya al gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Parlamento de Ecuador y sus alrededores volvieron a ser este viernes escenario de intensos disturbios entre las fuerzas de seguridad y manifestantes indígenas, que trataron nuevamente de hacerse con su control, en el marco de las protestas sociales contra las medidas económicas del gobierno.

Los choques estallaron antes del mediodía cuando una marea humana de manifestantes, encabezados por una primera línea de mujeres, se aproximaron a la fachada de la Asamblea Nacional y comenzaron a corear consignas en quichua y a pedir que les dejaran pasar.



"Como mujeres no tenemos ningún arma, nuestra única ideología es tomarnos la Asamblea porque los gobernantes no pueden gobernar", explicó Yusta Malisa, una joven en la veintena llegada de la provincia andina de Tungurahua.



Los dirigentes indígenas insistían a los concentrados en que evitaran el uso de la fuerza y elevaran sus manos en señal de paz.



"Venimos a protestar pacíficamente aquí, que no haya violencia y de nuestra parte tampoco la habrá", señaló José Faringo, dirigente de la provincia de Pichincha.



A pocos metros, un cordón policial blindaba el Legislativo y los oficiales advertían a los movilizados que no recurrieran a la fuerza.



Pero desde un flanco llegó un grupo de individuos aparentemente cargados con piedras y las fuerzas de seguridad iniciaron una intensa carga con gas lacrimógeno que dispersó en pocos minutos a los arremolinados.



La agencia Efe constató frente a la Asamblea el traslado de tres agentes de la Policía heridos hacia el interior de la sede parlamentaria, así como a dos detenidos en los disturbios.

Durante el lapso de más de una hora eran intensos los disparos de gas lacrimógeno por los agentes policiales y el lanzamiento de juegos pirotécnicos, palos y piedras procedentes de un flanco de protestantes que trataba de romper el cerco policial.



En un momento de la batalla campal, un grupo integrado por personal sanitario, ataviado con batas blancas, ingresó en la Asamblea para atender a los heridos, cuyo número exacto se desconoce.

En las calles que conducen al recinto desde el parque de El Arbolito, donde se concentran desde el lunes miles de indígenas en esta movilización abierta, según sus líderes, los manifestantes trataban de acceder como fuera al Parlamento.



En un juego del gato y el ratón, estos arrojaban piedras a los agentes del orden, mientras otros les devolvían las granadas de gas disparadas previamente.



Vehículos blindados, policía montada y un helicóptero desde el aire apoyaban la acción policial, que asemejaba a un campo de batalla.



Agentes policiales y del Ejército mantienen la seguridad reforzada en torno al Legislativo después de que fuera tomado el martes por una hora por miles de indígenas que llegaron hasta el pleno, en el marco de las protestas contra la retirada de subsidios a los combustibles, decisión que el Ejecutivo adoptó en línea con un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Ecuador se encuentra bajo estado de excepción desde el 3 de octubre, decretado por el presidente Lenín Moreno, que ha trasladado el gobierno a Guayaquil, y que afronta la peor crisis social y económica desde que asumió el cargo en mayo de 2017.

EE.UU. respalda al presidente de Ecuador.

Washington expresó el viernes su apoyo al presidente ecuatoriano y sus "necesarias" reformas económicas, mediante un comunicado del secretario de Estado Mike Pompeo difundido tras más de una semana de protestas y disturbios en el país.



"Estados Unidos apoya los esfuerzos del presidente Moreno y del gobierno de Ecuador para institucionalizar las prácticas democráticas y aplicar reformas económicas necesarias", afirma el comunicado, aludiendo, entre otras medidas, a la eliminación de los subsidios a los carburantes que se tradujo en un aumento de más de 120% de su precio y provocó amplio descontento.



"Reconocemos las decisiones difíciles tomadas por el gobierno de Ecuador para (...) promover un crecimiento económico duradero", añadió el responsable de la diplomacia del gobierno de Donald Trump, asegurando que Washington seguirá "trabajando en colaboración con el presidente Moreno en apoyo de la democracia, la prosperidad y la seguridad".



De este modo, Estados Unidos se suma a Argentina y Brasil, entre otros países, en el apoyo a un Moreno que pretende aplicar el paquete de medidas pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir US$ 4.000 millones.