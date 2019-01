Murió el excanciller argentino Héctor Timerman

El exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner, Héctor Timerman, quien estuvo al frente de la cancillería argentina entre junio de 2010 y diciembre de 2015, falleció esta madrugada debido al cáncer que padecía desde hacía casi cuatro años y que en los últimos meses había agravado su estado de salud.



La noticia fue confirmada por su hermano Javier en las redes sociales, quien escribió esta mañana: "Hermano del alma. Gracias por todo lo que hiciste por mí. Te admiro muchísimo. Te voy a extrañar más de lo que te imaginás".

Hermano del alma. Gracias por todo lo que hiciste por mi. Te admiro muchísimo. Te voy a extrañar más de lo que te imaginas. — javier timerman (@JavierTimerman) 30 de diciembre de 2018

Asimismo, cerca de las 8 de la mañana, su abogada Graciana Peñafort dijo en Twitter: "Dolor". Pese a que no hizoninguna otra aclaración, su posteo se llenó con comentarios en alusión al excanciller.



Timerman, de 65 años, quien también fue embajador argentino en Estados Unidos, en marzo de este año había viajado a ese país para tratarse y sin embargo su condición había desmejorado en el último tiempo. De hecho, a mitad de este año, declaró por videoconferencia en una audiencia anticipada del juicio oral en el que estaba acusado junto con la expresidenta de encubrir a los iraníes que atentaron contra la AMIA por miedo a que luego su salud le impidiera presentarse. "Cuatro años pasaron... ¿Pueden decirme en qué avanzó la causa? Lo único que avanza es mi cáncer y esa es una gran frustración", señaló en su exposición.



Hijo de Jacobo Timerman, fundador del diario La Opinión, también fue periodista y magíster en Asuntos Internacionales por la Universidad de Columbia. Escribió para los diarios The New York Times, Los Angeles Times, Newsweek y The Nation. En la Argentina, cofundó las revistas Tres Puntos y Debate, escribió para revista Noticias y Ámbito Financiero, y condujo un programa de entrevistas Diálogos con Opinión.