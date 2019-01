Las mujeres toman la posta entre los “chalecos amarillos”

Centenares de mujeres “chalecos amarillos” salieron a las calles ayer domingo en varias ciudades de Francia para dar una imagen pacífica del movimiento que desde hace ocho semanas organiza protestas contra el gobierno de Emmanuel Macron, y que el sábado terminaron en incidentes violentos.

Cerca de 50.000 personas se manifestaron el sábado en Francia en el “acto VIII” de la movilización. Pero la violencia eclipsó una vez más un movimiento social que comenzó en protesta por el alza de los precios de los combustibles y que hoy se extiende a reivindicaciones más amplias.



Ayer domingo, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, hizo un llamamiento a los franceses para que exijan el cese de las violencias. “Deseo que todos los que creen en la democracia, en la representación soberana del pueblo francés se reúnan y digan ‘es suficiente’”, declaró.



Entre los incidentes del sábado, el portavoz del Gobierno, Benjamin Griveaux, tuvo que ser evacuado de su despacho tras una invasión de “chalecos amarillos”.



En París, donde hubo 3.500 manifestantes según las fuerzas del orden, se llevaron a cabo 35 detenciones por destrozos y ataques a los agentes, mientras que en otras ciudades se practicaron decenas de arrestos.

Brigitte Bardot salió en defensa de los chalecos amarillos. Foto: AFP.

Entre que las imágenes del sábado que más circularon está la de los golpes que un exboxeador profesional que iba con otros “chalecos amarillos” propinó a un gendarme antidisturbios. En un comunicado, la Federación Francesa de Boxeo condenó “con la mayor firmeza” la actuación del agresor, quien fue rápidamente identificado aunque no arrestado, pues esos comportamientos “son totalmente contrarios a los valores de nuestra disciplina”.



Ayer domingo en París la imagen que dejó la protesta fue otra. Las mujeres se reunieron en la plaza de la Bastilla y en la plaza de la República vestidas con gorros frigios y portando globos amarillos. “Esta manifestación no es feminista sino que quiere dar una imagen inédita al movimiento”, dijo Karen, enfermera de 42 años de Marsella y una de las fundadoras del grupo Facebook “Mujeres chalecos amarillos”.



Sophie Tissier, una mujer de 40 años, “aislada con dos hijos”, coincide. Por megáfono, subrayó la dificultad para las mujeres de “destacar en la sociedad”. “Somos más pacíficas que los hombres y queremos movilizarnos pacíficamente. (...) Somos muchas en las manifestaciones, en las rotondas, porque somos las más afectadas por el trabajo precario”, declaró.



Pero no sólo en París, sino también en Toulouse, Saint-Etienne o en Rennes, centenares de mujeres desfilaron dirigiendo mensajes en particular contra el jefe del Estado: “Macron estás acabado, las chicas están en la calle”.



En Caen, en el noroeste de Francia donde también hubo escenas de violencia el sábado, un centenar de mujeres, algunas acompañadas por sus hijos, desfilaron en las calles de la ciudad gritando consignas como “las mujeres con nosotras”, “Fuerzas de seguridad, antes de gasear, den a luz”.



La estrella de cine francesa Brigitte Bardot reafirmó ayer domingo su apoyo a los “chalecos amarillos”. “Entiendo lo que están viviendo, su enojo cotidiano”, declaró al diario Midi Libre. “Cuando veo que se usan millones para cosas de una inutilidad inimaginable, cuando veo los desplazamientos de políticos en avión privado, los coches, los choferes...Todo este dinero gastado es insoportable. Que lo den a la gente que no tiene ni un centavo”, añadió. Las respuestas de Macron a los “chalecos amarillos” no son “convincentes en absoluto”, sostuvo Bardot.