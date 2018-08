Monsanto deberá pagar casi US$ 290 millones a un enfermo de cáncer que usó su herbicida

Un jurado de San Francisco ordenó este viernes al gigante agroindustrial Monsanto pagar a un conserje moribundo casi US$ 290 millones en daños por no advertir que el glifosato que contenían sus herbicidas era cancerígeno.



El grupo encontró que la compañía -que prometió que apelará- actuó con "malicia" y que su herbicida Roundup, y su versión profesional RangerPro, contribuyeron "sustancialmente" a la enfermedad terminal de Dewayne Johnson.



Tras ocho semanas en corte, el jurado ordenó a la compañía a pagar US$ 250 millones en daños punitivos con daños compensatorios y otros costos, llevando el total a casi US$ 290 millones .



A sus 46 años, Johnson sufre de un linfoma incurable no hodgkiniano, que él atribuye al hecho de haber rociado, durante su trabajo en una escuela entre 2012 y 2014, con RoundUp y RangerPro.



Es la primera vez que Monsanto, adquirido por la alemana Bayer, se encuentra sobre el banquillo de los acusados por los potenciales efectos cancerígenos de estos productos que contienen glifosato, una controvertida sustancia.



Y expertos coinciden que el veredicto puede abrir la puerta a centenares de nuevas demandas.



El caso se basó en las conclusiones del Centro Internacional de Investigación del Cáncer, un organismo de la OMS, que desde 2015 catalogó al glifosato como "probablemente cancerígeno".

Monsanto siempre negó cualquier conexión entre el cáncer y el glifosato.