El "mejor francotirador del mundo" sigue vivo y luchando por Ucrania

El soldado canadiense apodado Wali, calificado como "el mejor francotirador del mundo", quien se presumía muerto a manos de las tropas rusas desde el martes pasado, divulgó una foto en Facebook y probó seguir con vida. El hombre admitió ser el último en enterarse sobre su presunto fallecimiento.

Los rumores comenzaron a circular hace una semana sobre el abatimiento de este experto tirados. A medida que transcurrían los días y las horas, medios de origen chino junto a cuentas de Twitter e Instagram “confirmaban” la noticia y hasta compartían imágenes de su supuesto funeral.



Sin embargo, la reciente publicación de exsoldado en la comunidad La Torche et l’Épée/The Torch and Sword disipó cualquier tipo de duda. “Estoy vivo. Como prueba, aquí estoy en la posición de un francotirador táctico comando de las fuerzas especiales en un pelotero”, señaló junto a una divertida imagen.

“Los rumores de que morí en la pelea fueron completamente ridículos”, agregó el militar canadiense. Luego, se limitó a hablar de su experiencia en el campo de batalla, como refuerzo de las milicias ucranianas. “Hemos tomado el terreno del enemigo además de causarle pérdidas”, celebró con orgullo.



Sin embargo, resaltó que “también perdimos camaradas, muertos y heridos”. “Los rusos tienen miedo de una pelea cerrada. Prefieren bombardear, una y otra vez, destruir casas, como matones frustrados”, analizó respecto de la ofensiva del Kremlin.



En diálogo con La Presse, reconoció: “Fui el último en enterarme de que estaba muerto”, admitió entre risas y durante una llamada telefónica con uno de los periodistas de dicha agencia.

En concordancia con lo divulgado en redes sociales, habló de su rol en el desarrollo del conflicto bélico y cómo enfrentó el fuego de los tanques y la artillería rusos durante varios días. “Vi una bola de fuego pasarme a tres metros de mi cabeza. Fue surrealista”, dijo el francotirador, que permanece ileso.



Wali reveló no haber disparado ningún tiro durante estos enfrentamientos, aunque logró dar con varias posiciones de ataque. “Es un poco como una guerra de machos que inflan el pecho mientras se lanzan grandes obuses unos a otros. La mitad del trabajo es esconderse para protegerse”, completó.



El canadiense se sumergió en la guerra el pasado 11 de marzo, tras decidir abandonar a su prometida y su bebé de un año para unirse a la resistencia ucraniana. Poco después de su arribo a Kiev, el veterano de dos giras por Afganistán con el 22° Regimiento Real Canadiense dejó en claro: “No me gusta la idea de dispararle a nadie”.



“Pero cuando llegue el momento de apretar el gatillo, no dudaré”, sostuvo y cerró: “Si Putin realmente quiere Kiev, tendrá que pagar un alto precio. Nadie quiere a los rusos aquí y todos resistirán. El daño que les podemos hacer será una locura. Perderán tantas vidas que se convertirán en otro Stalingrado”.