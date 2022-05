9 de mayo: ¿qué es el Día de la Victoria y por qué se conmemora ese día?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada año, en un desfile militar espectacular en la Plaza Roja, los rusos recuerdan el triunfo sobre los nazis en 1945. En este 2022 esta fecha simbólica podría ser decisiva sobre el curso que tomará la invasión en Ucrania, según los anuncios que haga el presidente Vladimir Putin.

La fecha para recordar el vital triunfo sobre los nazis es el 9 de mayo, el llamado Día de la Victoria, cuando las tropas rusas marchan cada año en la Plaza Roja de Moscú para mostrar al mundo su poderío y patriotismo en medio de los vítores de la población.

La historia

Si recordamos la historia de la Segunda Guerra Mundial, fueron las fuerzas soviéticas las que capturaron Berlín.



Mientras Adolf Hitler se refugiaba en su búnker a mediados de abril de 1945, la ciudad era bombardeada incansablemente por los aviones estadounidenses y británicos. Al mismo tiempo, el Ejército Rojo -con el Primer Frente Ucraniano y el Primer Frente Bielorruso- avanzaba rápidamente tomando cada vez más calles y barrios. La ciudad se había quedado casi sin defensa.



El 30 de abril, el dictador se suicidaba junto a su esposa Eva Braun. El 2 de mayo, el último comandante de la defensa de Berlín, el general Helmuth Weiding, ofreció su rendición incondicional. Poco después, la bandera roja de la URSS flameaba sobre los pocos edificios nazis que quedaban en pie.



No fue sino hasta el 8 de mayo que el mariscal nazi Wilhelm Keisel firmó oficialmente la rendición alemana ante el mariscal del Ejército Rojo. Esto ocurrió a las 22:34, hora de Berlín, pero en Rusia eran las 00:34 del día 9. Por ello, el 9 de mayo es el día de celebración para los rusos.

La conmemoración fue introducida por la dictadura de Josef Stalin desde 1946 en la mayoría de las repúblicas soviéticas, no solo por la victoria ante los nazis sino en recuerdo de los millones de caídos en la guerra.



Tras la caída de la URSS, en los años 90, se dejaron de lado los desfiles masivos, pero desde la llegada de Vladimir Putin al poder, en el 2000, el mandatario y su discurso nacionalista retomó las celebraciones, con un especial énfasis en el desfile militar con más de 12 mil soldados marchando en la Plaza Roja, además de tanques, misiles balísticos y aviones surcando los aires.



Rusia y Ucrania

Rusia y Ucrania conmemoraron este 9 de mayo el Día de la Victoria contra la ocupación nazi en dos contextos distintos: Rusia como país invasor y Ucrania como país invadido, cuando en 1945 pertenecían ambos a un mismo Estado, la Unión Soviética.



Mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, justificó en un desfile de masas en Moscú, con toda la parafernalia militar, la invasión rusa de Ucrania, dando entre otras razones la de salvar al Donbás del nazismo, el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, se ha visto obligado a grabar su discurso en una calle de Kiev, con una barricada de fondo, para comparar la ofensiva rusa con la nazi.



Dos discursos distintos, con referencias al nazismo en ambos pero con tonos bien distintos,. Estas son las frases más destacadas:

Volodomir Zelenski: "No hay nada más peligroso que un enemigo insidioso, pero no hay nada más venenoso que un amigo fingido", dijo el presidente ucraniano en una referencia a Rusia. "Estas son las palabras del gran filósofo ucraniano Hryhoriy Skovoroda (finales del siglo XVIII). El 24 de febrero nos dimos cuenta de esta verdad cuando un amigo fingido inició una guerra contra Ucrania"



"Hoy celebramos el Día de la Victoria sobre el Nazismo. Y no le daremos a nadie un pedazo de nuestra historia. Estamos orgullosos de nuestros antepasados ​​que, junto con otras naciones de la coalición anti-Hitler, derrotaron al nazismo. Y no permitiremos que nadie se apropie de esta victoria".



"Nuestro enemigo soñó que nos negaríamos a celebrar el 9 de mayo y la victoria sobre el nazismo. Que la palabra "desnazificación" (término que utilizó Putin para justificar su invasión de Ucrania) iba a tener una oportunidad (...) . Millones de ucranianos lucharon contra el nazismo (...) y en el Día de la Victoria sobre el Nazismo, luchamos por una nueva victoria".



"El 24 de febrero, Rusia lanzó una ofensiva. Nuestra tierra fue sembrada de balas y obuses (...) No hay ocupante que pueda echar raíces en nuestra tierra libre. No hay invasor que pueda gobernar a nuestro pueblo libre. Tarde o temprano vamos a ganar, ya sea a la horda, ya sea al nazismo, ya sea a la mezcla de lo primero y lo segundo, que es el enemigo actual".



"Solo un loco puede querer repetir los 2194 días de guerra (segunda guerra mundial). Cualquiera que esté repitiendo los horribles crímenes del régimen hitleriano hoy está imitando la filosofía nazi, copiando todo lo que ellos hicieron".

Vladimir Putin: "Hemos visto cómo se despliegan infraestructuras militares, cómo cientos de expertos extranjeros trabajaron en Ucrania, cómo estaban suministrando armamento de la OTAN", dijo el presidente ruso, Vladimir Putin, en su discurso del Día de la Victoria.



"El peligro iba creciendo cada día. Rusia realizó una respuesta preventiva, fue una medida necesaria y la única posible en esta situación. Fue una decisión de un país soberano, fuerte e independiente", señaló durante el tradicional desfile militar.



"En diciembre pasado propusimos cerrar un acuerdo de garantías de seguridad. Rusia llamó a Occidente a un diálogo sincero, a buscar soluciones y compromisos razonables por el bien común. Todo en vano. Los países de la OTAN no quisieron escucharnos, lo que significaba que de hecho tenían planes completamente diferentes y los vimos", dijo.



"Estaban preparando una operación de castigo en el Donbás, una invasión de nuestros territorios históricos, incluida Crimea. En Kiev anunciaron la posible adquisición de armas nucleares y el bloque de la OTAN comenzó un desarrollo militar activo de los territorios en nuestra cercanía".



"De esta manera, se estaba creando sistemáticamente una amenaza intolerable para nosotros directamente en nuestras fronteras", dijo, al tiempo que consideró que "todo apuntaba a que un enfrentamiento con los neonazis, los partidarios de (el líder colaboracionista ucraniano Stepán) Bandera (...), sería inevitable".



"Me dirijo ahora a nuestras Fuerzas Armadas y a los milicianos del Donbás: lucháis por la patria, por su futuro, para que nadie olvide las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, para que en el mundo no haya sitio para verdugos, represores y nazis", señaló.