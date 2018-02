Maduro vetado por aire, mar y tierra

Los preparativos de la próxima Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Lima el 13 y 14 de abril, se están pareciendo cada vez más a aquellas fiestas de 15, en las que el que quedaba fuera de la lista de invitados igual planeaba asomarse para ver si entraba de colado.

Esa es la intención del venezolano Nicolás Maduro, que fue eliminado de la lista.

Maduro lanzó ayer jueves un desafío al gobierno peruano, que aseguró que no es bienvenido a la cita, en la que coincidiría con el estadounidense Donald Trump y los presidentes del Grupo de Lima, que encabezan en la región la ofensiva contra su régimen.

"¿Me tienen miedo? ¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver, porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad (...) de Venezuela", retó Maduro.

La jefa del gabinete peruano, Mercedes Aráoz, tildó de "agresiva" esa declaración y fue más lejos. "Un jefe de Estado no llega a un país sin una invitación, entonces él (Maduro) no puede llegar a pisar suelo peruano sin una invitación", afirmó Aráoz. "Ni el suelo peruano, ni el mar peruano, ni el aire peruano puede ser invadido por una fuerza extranjera", añadió, subrayando que esta postura es compartida por el Grupo de Lima que integran 14 países.

En el marco de la reunión de cancilleres de ese bloque el pasado martes, el gobierno peruano retiró a Maduro la invitación que le formulara su homólogo Pedro Pablo Kuczynski. No obstante, Maduro dijo haber recibido el miércoles una carta de Kuczynski, la cual mostró a los periodistas y tiene fecha del 11 de noviembre de 2017. "Ellos quieren repetir con Venezuela el maltrato que le dieron a nuestra hermana Cuba. Pónganse de acuerdo, los tenemos locos", dijo.

Analistas consultados por la AFP no están seguros de que Maduro materialice su desafío. "Pongo en duda que al final acuda, especialmente dada la proximidad de la Cumbre con las elecciones (...) Es un anuncio más para la galería que una intención real de acudir una vez que ha sido retirada la invitación", comentó el internacionalista Mariano de Alba.

Por su parte, el consultor político Oswaldo Ramírez no descartó que Maduro trate de "irrumpir en la cumbre" y captar la atención con un evento paralelo.

El régimen de Maduro asegura que los países de lo que llama el "cartel de Lima" actúan bajo la subordinación de Estados Unidos.

El Grupo de Lima pidió el martes a Venezuela reconsiderar la fecha de las elecciones del 22 de abril, porque no hay garantías para la participación de la oposición.

El Grupo de Lima está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

También en Chile hay resistencia a la presencia de Maduro. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Chile le pidió ayer "abstenerse de participar" en la investidura de Sebastián Piñera, el próximo 11 de marzo, después de que Michelle Bachelet ratificara la invitación.

"Hacemos una invitación al presidente Nicolás Maduro a abstenerse de participar en el cambio de mando Presidencial de nuestro país. Los democratacristianos debemos mirar y construir con esperanza el corto, mediano y largo plazo de Chile y América Latina", señala una declaración del PDC.

"Rechazamos tajantemente la violación a los derechos humanos, (...) y a todas las acciones y omisiones desarrolladas por el gobierno venezolano que han afectado la dignidad del pueblo, sus derechos y libertades más básicas", agrega.

Lorenzo Mendoza El millonario que la gente quiere de presidente. El multimillonario empresario Lorenzo Mendoza descartó competir con Nicolás Maduro en las elecciones de abril, pese al clamor que surgió en torno a su candidatura a medida que consolidaba un sólido respaldo en los sondeos.

Al cerrarse la posibilidad de postulación del dueño de Empresas Polar, la mayor productora de alimentos en Venezuela, restarían pocas opciones para enfrentar a Maduro en su camino a la reelección el 22 de abril. Las principales figuras de oposición fueron inhabilitadas a participar como candidatos y eso llevó a cientos de venezolanos a marchar en Caracas y en otras ciudades del país para instar a Mendoza a inscribirse, alabando su éxito al frente de Polar. Incluso una multitud llegó a corear "¡Presidente!, ¡Presidente!" cuando asistió a un juego de béisbol de la liga local unas semanas atrás.

Mendoza, de 52 años, ha dicho personalmente a sus trabajadores que no se postulará, comentaron una empleada y un exempleado de Empresas Polar en la central ciudad de Valencia. "Sus palabras exactas no las recuerdo, pero dijo que él es un empresario, que su familia se ha esforzado mucho por levantar esta empresa y que en este momento no están dadas las condiciones para asumir una candidatura", dijo la empleada a Reuters, refiriéndose a una reunión de trabajo con Mendoza hace pocos días.

Empleados de Polar, políticos de oposición y hasta asociaciones de vecinos han instado a Mendoza a saltar a la política, en un reflejo de la erosión de los líderes tradicionales. "Hay una crisis de liderazgo en Venezuela. Por eso, Mendoza es el outsider ideal y hubiera arrasado en la elección", dijo Manfredo González, coordinador de un grupo que organizó marchas para promover al dueño de Polar como candidato, pero que esta semana asumió que esa era decisión del empresario.

"Es un hombre que realmente ama a su país. Prueba de eso es que a pesar de su fortuna y que podría vivir cómodo afuera, se queda aquí, luchando por Venezuela y produciendo la comida", agregó González.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se debate en si postular a un candidato pese a la falta de garantías electorales y luego del fracaso este mes de un diálogo entre el gobierno y la oposición. Además, la oposición enfrenta un problema de credibilidad y de desilusión en sus filas luego de que fuertes protestas callejeras del año pasado contra Maduro dejaran unos 125 fallecidos.

"Si yo tuviera una varita mágica yo tocaría a la MUD y le diría: (Postulen) un solo candidato porque yo quiero ganar las elecciones en buena lid, por la calle del medio", dijo Maduro en una rueda de prensa el viernes pasado.