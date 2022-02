Maduro le respondió a Boric y Castillo por criticar su régimen: “Una izquierda cobarde”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El peruano Pedro Castillo y el chileno Gabriel Boric hicieron sus campañas electorales diciendo, un día sí y otro también, que no eran ni comunistas ni chavistas, pese a que tenían entre sus aliados a grupos marxistas. Una vez que ganaron sus respectivas elecciones, ratificaron que no querían para sus países modelos como los de Cuba, Nicaragua o Venezuela, que según el ranking de The Economist sobre democracia ocupan los tres últimos lugares en la región latinoamericana y son considerados “regímenes autoritarios”.

Esta semana el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió a las críticas de Boric y Castillo, a los que acusó de integrar una “izquierda cobarde”.



“Todos los días hay una campaña contra Venezuela. Por ahí ha surgido una izquierda cobarde que basa su discurso en atacar el modelo bolivariano exitoso, victorioso, en atacar el legado histórico, y en atacarme a mí como presidente”, dijo Maduro el miércoles por la noche en el programa Con el mazo dando, que conduce Diosdado Cabello, el número del dos régimen en Venezuela.

Luego de que Castillo, Boric y el candidato presidencial colombiano izquierdista Gustavo Petro afirmaran que la vía venezolana no es el camino a seguir para sus países, Maduro aseguró que han surgido líderes de izquierda que “no tienen moral, no tienen nivel para atacar a la revolución bolivariana”, consignó ayer jueves el diario argentino La Nación.



“Es una izquierda derrotada, fracasada, una izquierda cobarde frente al imperialismo, frente a las oligarquías. Y entonces quieren ponerse un barniz para que las oligarquías los perdonen, y lo peor de todo es que no los van a perdonar, a ninguno. Entonces asumen la peor cara de contrarrevolucionarios, de antibolivarianos, desde alguna izquierda cobarde que hay por ahí”, insistió Maduro.



El presidente Castillo, del partido de izquierda Perú Libre, dijo en una entrevista con CNN que piensa crear “un verdadero modelo democrático y abierto con los peruanos”, a diferencia de lo que ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba, aunque evitó llamarlos dictaduras.

“No soy parte de eso. Y no me gustaría que el Perú se convierta en uno de esos modelos”, añadió el mandatario, que ya tuvo que nombrar a cuatro gabinetes en los seis meses que lleva de gobierno.



Durante la campaña electoral que lo llevó a ganarle el balotaje a Keiko Fujimori por un muy corto margen, Castillo reiteró varias veces esta frase que pronunció el 15 de junio de 2021 en un acto en Lima: “No somos chavistas, no somos comunistas, nadie ha venido a desestabilizar a este país, somos trabajadores, somos luchadores, somos emprendedores”.



Por su parte, La Nación recordó ayer declaraciones a la radio M24 del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, que asumirá el próximo 11 de marzo. Boris dijo a la radio uruguaya que el retroceso democrático en Venezuela ha sido “brutal” y enfatizó que ese no es su “camino”, sino que aspira a construir una “izquierda democrática”.

“A mí me gustaría establecer un principio irreductible que es la defensa irrestricta de los derechos humanos, independiente del gobierno de turno”, sostuvo el futuro mandatario chileno.



“Y esto es muy triste, pero tenemos que ser capaces de decirlo: en la situación de Venezuela, por cierto que incide el asedio que ha tenido permanentemente por parte de Estados Unidos, pero también ha habido un retroceso en las condiciones democráticas que ha sido muy brutal y para qué decir las condiciones económicas de vida, el éxodo de seis millones de venezolanos es la prueba más fehaciente de aquello”, agregó al referirse al deterioro de las garantías de los derechos humanos en ese país.



“Ese no es nuestro camino y nosotros aspiramos a construir una izquierda profundamente democrática, respetuosa de los derechos humanos, que sea capaz de ser crítica de sí misma”, agregó.



Por último, Gustavo Petro, líder del movimiento Colombia Humana y candidato presidencial para las elecciones del 29 de mayo próximo, afirmó en entrevista con la revista Semana que Maduro “es una persona que está dentro de las dirigencias de la política de la muerte”.

“La imagen de Maduro no es de un líder de izquierda, es un integrante muy conservador de las facciones más regresivas de la política mundial que están tratando de defender que el mundo permanezca en una economía fósil”, expresó el actual senador colombiano.



Boric, Castillo y Petro no son los únicos dirigentes de izquierda de América Latina que han tomado distancia del régimen de Maduro. La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, no incluyó a ningún delegado del régimen venezolano entre los invitados a su asunción el pasado enero.



El régimen chavista volvió a recibir fuertes cuestionamientos esta semana por la entrega de la sede del diario El Nacional a Diosdado Cabello, vicepresidente del gobernante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó lo que llamó la “consumación del robo” del diario El Nacional.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela entregó este lunes a Cabello la sede del diario El Nacional, cuyo embar- go notificó en mayo pasado como parte de la indemnización por “daño moral” de más de US$ 13 millones.



El Nacional se mantiene vigente a través de una pági- na web. (Con información de La Nación/GDA).

Maduro vincula a “El Koki” con Iván duque

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó ayer jueves a su homólogo colombiano, Iván Duque, de haber financiado a Carlos Luis Revette, conocido por el alias de “El Ko-ki”, quien era considerado como uno de los delincuentes más buscados hasta que fue abatido en una operación policial esta semana. “El Koki y toda esta gente que tanto daño hizo al pueblo de Caracas fueron entrenados, eran financiados y eran dirigidos desde el paramilitar Gobierno de Iván Duque, así de sencillo”, dijo Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El ministro del Interior, Remigio Ceballos, informó el pasado martes de la muerte de El Koki, junto a otras cuatro personas, en la Operación Indio Guaicaipuro II 2022, desarrollada en la localidad Las Tejerías del céntrico estado Aragua.



El delincuente abatido por la policía era considerado como uno de los principales líderes de una banda que paralizó la vida en el occidente de Caracas durante cerca de 72 horas en julio del año pasado.

