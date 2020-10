Macri dijo que él hubiera ido "por la línea de Lacalle" para enfrentar el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente argentino Mauricio Macri dijo que si él hubiese estado en el gobierno definiendo las políticas para combatir el coronavirus "hubiese ido por la línea que fue (Luis) Lacalle en Uruguay".

"Uno sabe el daño que hace la cuarentena, no tiene claro cuales son los beneficios de la cuarentena, uno cree que encerrando a la gente se logra contener la infección, uno no lo sabe. Lo que sí sabe e que tiene que tener un sistema de salud listo y que la demanda no lo supere. Pero después sabe que es la responsabilidad social, la distancia, el mantener fuerte el sistema inmunológico y para eso es fundamental tomar sol, hacer ejercicio físico", dijo Macri en “Desde el llano” con el periodista Joaquín Morales Solá.



"Para simplificar hubiese ido por la línea que fue Lacalle en Uruguay. Ser respetuoso en las libertades de la gente", resumió el expresidente argentino en su primera entrevista tras dejar la Presidencia.

Según Macri el gobierno de Alberto Fernández "ha tomado una postura de miedo y autoritarismo que hoy estamos sufriendo las consecuencias".

"Había que tener un equilibrio entre la prevención sanitaria por el coronavirus, la salud mental de la población porque el daño que se hace es muy grande, el daño a la salud física porque con el miedo los alejamos del tratamiento de sus propias patologías, y la salud laboral", insistió. Y agregó: ""Tuvimos la cuarentena mas larga del mundo. Le inculcaron mucho miedo a la sociedad durante la cuarentena Hay muchísima gente que suspendió sus tratamientos cardiológicos, oncológicos por el miedo que le han metido, porque la gente no se anima a meterse en los hospitales".



En la educación, Macri dijo que no solo se produjo abandono escolar. "Me explicaba una doctora que el sistema inmunológico es como un músculo. Si uno deja de hacer gimnasia al tiempo quiere correr y no le sale igual. Si uno encierra a los chicos durante tantos meses su sistema inmunológico se debilita y ella me dijo que el año que viene vamos a tener más problemas de diarrea y respiratorios porque los chicos debilitaron su sistema inmunológico. Por eso esta cuarentena tiene que parar, tenemos que normalizar el país, hay que confiar en los médicos y en la responsabilidad social de nuestra gente. El argentino es responsable", concluyó.