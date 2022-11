El número dos del chavismo desafía a Lacalle Pou por el nombramiento de un embajador en Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"¿Quién le dio la orden a usted de que nombrara un embajador?", lanzó Diosdado Cabello, números del chavismo, al presidente Luis Lacalle Pou luego de que se conociera la voluntad del gobierno uruguayo de designar un embajador en Venezuela.

"Nosotros lo único que hicimos fue nombrar un embajador. Tenemos en Cuba, (y) en otros países. El agregado militar nunca dejó de estar, teníamos una persona encargada de la embajada que hacía las veces del cargo de embajador. No cambió nada", remarcó este martes el presidente en rueda de prensa desde Dolores, donde participó de la inauguración de la cosecha de trigo.



Consultado sobre por qué en este momento surgió el nombramiento, retrucó: "Por que se demoró, porque se fueron buscando destinos y tenemos un servicio exterior que va girando".



Respecto a si cree que el gobierno de Venezuela es democrático, el mandatario fue enfático: "No, obviamente que no, está claro que es una dictadura. Yo no cambio, si no cambia Maduro yo no voy a cambiar de opinión".



Ante la repregunta de si este paso significa un acercamiento de Uruguay con Venezuela, respondió en primer término que "lo que tiene que haber en Venezuela es democracia", y luego no negó que pueda existir un acercamiento comercial. "(Acercamiento) comercial si puede haber, si no nos dejan clavados como nos dejaron en el gobierno anterior...", añadió.



Carlos Betancourt, funcionario de carrera de Cancillería, es desde marzo el encargado de negocios de la Embajada de Uruguay en Venezuela. El Observador informó hace una semana que el nombre presentado por el gobierno para que sea embajador en Venezuela es el del exintendente de Tacuarembó Eber da Rosa.

La respuesta del número dos del chavismo

Horas después de las declaraciones de Lacalle Pou, Cabello, que es vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) le respondió este miércoles al presidente en su programa "Con El Mazo Dando".



"Uno no entiende a ese presidente (Lacalle Pou). No lo entiende, porque él designa un embajador y después sale diciendo que Nicolás (Maduro) es un dictador", comenzó señalando el militar que ocupa la cúpula del gobierno venezolano desde hace unas dos décadas.



"¿Hermano, cómo le explica eso a su gente?", cuestionó Cabello, que añadió: "Quién lo obliga a que designe embajador aquí en Venezuela. No hace falta".



Y luego lanzó: "¿Quién le dio la orden a usted de que nombrara un embajador? Porque la única manera que se haga algo así es que alguien le está dando una orden si no cree en lo que está haciendo".



"El ya designó un embajador pero al día siguiente sale diciendo: 'no, pero sigue siendo un dictador... ¿qué quieres que te diga, qué quieres que te diga?", añadió el chavista.