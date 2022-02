Kiev en sus horas más dramáticas: puede caer en cualquier momento en manos de las tropas rusas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Horas dramáticas en Kiev. La capital ucraniana puede caer en cualquier momento en manos de las tropas rusas. “No podemos perder la capital. Me dirijo a nuestros defensores, hombres y mujeres de todos los frentes: esta noche, el enemigo va a utilizar todas sus fuerzas para romper nuestras defensas de la forma más vil, dura e inhumana. Esta noche, van a intentar un ataque”, dijo esta madrugada el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en un video publicado en la página web de la presidencia.

Las tropas invasoras lanzadas el jueves por el presidente ruso Vladimir Putin llegaron ayer viernes a un barrio del norte de Kiev, pero el avance pareció luego perder fuerza.



El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, elogió a las fuerzas ucranianas, “que están luchando con valor y siguen teniendo capacidad de causar pérdidas a las fuerzas invasoras rusas”.



La ofensiva rusa provocó la huida de más de 50.000 ucranianos del país, así como 100.000 desplazados internos (según la ONU) y más de 100 muertos y centenares de heridos (según Kiev).

Putin llamó al ejército ucraniano a “tomar el poder” y calificó al gobierno de Zelenski de “banda de drogadictos y de neonazis”.



Zelenski respondió colgando un video delante del palacio presidencial. “Estamos todos aquí, nuestros militares están aquí, los ciudadanos, la sociedad, estamos todos aquí, defendiendo nuestra independencia, nuestro Estado”, proclamó, junto a algunos de sus principales colaboradores.



El Ministerio de Defensa ucraniano llamó a la población a resistir. “Pedimos a los ciudadanos que nos informen de los movimientos de tropas, que fabriquen cócteles Molotov y neutralicen al enemigo”, instó.

Mientras tanto, los países occidentales adoptaron un aluvión de sanciones contra instituciones, empresas y dirigentes rusos, entre ellos Putin, en respuesta a la invasión.



Zelenski indicó que habló con el presidente estadounidense Joe Biden sobre el “refuerzo de las sanciones (contra Rusia), de una asistencia de defensa concreta y de una coalición antiaérea”, y expresó su “agradecimiento” por el “fuerte” respaldo estadounidense.



Sin embargo, la diplomacia parece bloqueada.



La portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, afirmó que las relaciones entre Moscú y las potencias occidentales se acercan a un “punto de no retorno”.



“No ha sido nuestra opción. Queríamos el diálogo, pero los anglosajones cerraron esas opciones una tras otra y empezaron a actuar de manera diferente”, afirmó.

Según Zajarova, las sanciones contra Putin y su canciller Serguéi Lavrov muestran la “impotencia” de los países occidentales.



Rusia invadió Ucrania tras exigir que esta exrepública soviética renuncie a entrar en la OTAN y que la alianza transatlántica no llegue hasta las fronteras rusas.

Cuerpos en las calles.

Al amanecer de ayer viernes se escucharon disparos y explosiones en el barrio residencial de Oblon, en el norte de Kiev, provocado por lo que parecía una avanzada de las fuerzas rusas.



Periodista de la AFP vieron un muerto en la acera y ambulancias socorriendo a una persona cuyo vehículo fue aplastado por un blindado.



Durante el día, las sirenas y explosiones no dejaron de sonar en Kiev, una ciudad que, tras la huida de muchos habitantes, ofrece un aspecto fantasmagórico.

Vehículos blindados y soldados vigilan los cruces de las calles en torno al distrito donde se encuentran los edificios del gobierno.



Las fuerzas ucranianas informaron que estaban combatiendo a las unidades rusas en Dymer e Ivankiv, dos localidades situadas a 40 y 80 kilómetros al norte de Kiev. Los rusos estarían avanzando también por el noreste y el este, según la misma fuente.



De todos modos, la versión oficial de Ucrania es que están resistiendo el ataque ruso y causando fuertes bajas a los invasores.



“Las pérdidas del enemigo son muy, muy graves. Son cientos, cientos de soldados muertos que cruzaron nuestra frontera, que cruzaron a nuestra tierra”, dijo el presidente Zelenski, sin ocultar que Ucrania también ha sufrido bajas, pero que resiste “heroicamente la agresión” rusa.



Según la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, las Fuerzas Armadas ucranianas han matado a 2.800 soldados rusos, inutilizado 80 tanques, 516 vehículos de combate blindados de diferente tipo, diez aviones y siete helicópteros.



El presidente ucraniano recalcó que esta guerra Rusia no la podía justificar, por lo que “los ocupantes tuvieron que presentar acusaciones cada vez más absurdas para “decir al menos algo”.

“Estoy seguro de que estas acusaciones son sesgadas, nadie las creerá, los ucranianos no las creerán, el mundo no las creerá, los ciudadanos de la Federación Rusa no las creerán. Simplemente no hay cómo explicar por qué dispararon artillería contra guarderías, viviendas y orfanatos”, enfatizó.

Golpe de Estado.

En tanto, Putin llamó ayer a los militares ucranianos a hacerse con el poder. “¡Tomen el poder en sus manos! Por lo visto con ustedes será más fácil llegar a un acuerdo que con esa banda de drogadictos y neonazis que se ha asentado en Kiev y tiene secuestrado a todo el pueblo ucraniano”, declaró el jefe del Kremlin en una reunión con el Consejo de Seguridad de Rusia.



El mandatario ruso llamó a los militares ucranianos a “no permitir a los neonazis y seguidores de (el colaboracionista ucraniano Stepán) Bandera que utilicen a vuestros hijos, vuestras mujeres y ancianos como escudos humanos”. (AFP, EFE)