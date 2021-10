Jóvenes uruguayas se suman a la causa climática en Glasgow

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras cinco días de actividades, culminó la Conferencia de la Juventud sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (COY16), reunida en Glasgow, Escocia, como preámbulo a la 26.ª Conferencia sobre el Cambio Climático (COP26), que comienza hoy.

COY16 es el mayor evento juvenil que se realiza sobre el tema del clima a nivel mundial. El País conversó con tres integrantes de Fridays For Future (Fff) Uruguay, que se encuentran en Glasgow como delegadas en el evento: Carolina Cuesta (19 años, estudiante de gestión ambiental), Felicia Pagliano (20 años, estudiante de ciencias biológicas) y Camila Massa (dirección de empresas, enfocada en medio ambiente).

El movimiento Fridays For Future surgió a partir de las reivindicaciones sobre el calentamiento global de su fundadora, Greta Thunberg, frente al Parlamento Sueco en 2018.

Qué está pasando.

“En Glasgow vemos mucha difusión de lo que es la COP 26, no hay calle donde no hayan carteles del evento. Cuando nos ven con la acreditación, hay buen recibimiento”, contó Cuesta. Y agregó: “Hay muchas actividades previstas para que los gobiernos que están decidiendo sobre nuestros futuros, sepan que los estamos mirando. Queremos que sepan que no están hablando solo de burocracias y de políticas, sino de personas”.



Básicamente, Fridays For Future reclama formar parte de las mesas de negociaciones de las políticas climáticas, porque entienden que como jóvenes estarán directamente afectados por esta problemática en el futuro próximo.

La delegación de Uruguay.

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, participaron el lunes 25 de octubre en una conferencia de prensa en la residencia de la embajadora británica en Uruguay, Faye O’Connor, para presentar la posición uruguaya en la COP26, en la participarán en forma presencial. Las jóvenes de Fridays For Future estuvieron presentes.



Por primera vez Uruguay incorporó la temática ambiental en su política económica; Cuesta opinó al respecto: “Estamos orgullosas de que la ministra de Economía esté viniendo a la COP26. El ministerio de Ambiente no es el único responsable de los temas ambientales, sino que debe haber diálogo entre la política económica y la política ambiental”.

Declaración.

A lo largo de este año, los representantes de Fff elaboraron declaraciones de sus respectivos países con el fin de sintetizarlos en una “Declaración Global de la Juventud” que será llevada a la COP26.



La declaración de Uruguay, en particular, plantea la creación de una comisión juvenil en el Ministerio de Ambiente de este país, entre otras iniciativas. Pagliano explica: “Hemos tenido conversaciones en el Ministerio del Ambiente para generar una comisión junto con esa entidad y el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), pero aún no se ha concretado. No vamos a descansar hasta que esto se consolide.”



Massa adelantó que está prevista una marcha en Glasgow para el 5 de noviembre con el fin de difundir más la causa. “Vamos a tomar las calles de Glaslow, esto es, vamos a manifestar fuera del lugar de las conferencias”, afirmó.



Sobre cómo llegaron a Glasgo, las jóvenes aclararon: “Solicitamos recursos a instituciones nacionales, pero no recibimos ni un solo peso de ninguna entidad. De todos los países, nosotras somos las pocas -por no decir las únicas- que estamos en este evento financiadas con nuestros recursos”, se quejó Cuesta.