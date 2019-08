Joven de 21 años abre fuego en un centro comercial de Texas y mata a 20 personas

el país de madrid the new york times

Un total de 20 personas han muerto, y 26 han resultado heridas, en un tiroteo ocurrido ayer sábado por la mañana (a las 15:11 horas de Uruguay) en un centro comercial de la ciudad de El Paso (Texas, Estados Unidos), según ha confirmado anoche el gobernador de Texas, Greg Abbot, que ha hablado de “uno de los días más sangrientos” de la historia del Estado. Se trata del tiroteo más mortal en lo que va del año en Estados Unidos.

La ciudad de El Paso, de 680.000 habitantes, muchos de ellos hispanos, se encuentra en la frontera con México, al otro lado de Ciudad Juárez, a orillas del Río Grande. En los últimos meses, la urbe texana ha estado en el centro de la polémica nacional, ya que a ella han llegado miles de familias inmigrantes procedentes de Centroamérica.



Al menos una persona está detenida, como el autor del ataque. Se trata de un joven blanco de 21 años. La policía ha confirmado que el asesino había escrito un manifiesto antes de actuar, un texto que no ha hecho público pero que sitúa el tiroteo como “un potencial crimen de odio”.



Las autoridades policiales del estado Texas y de la ciudad de El Paso señalaron que “la escena del crimen es horrible. Hay cuerpos por varios lados, que no han sido retirados aún, debido a que se realizan las pericias correspondientes por parte de la Policía Científica. Es realmente estremecedor”.



Precisaron que de las investigaciones y otras actuaciones vinculadas con el sangriento caso participan agentes del FBI.



El agresor fue arrestado “sin incidentes”, según las fuerzas policiales, lo que indica que no ofreció mucha resistencia. Los agentes no tuvieron que realizar ningún disparo. De acuerdo con lo que ha informado el gobernador adjunto del Estado, Dan Patrick, a la cadena Fox News, el sospechoso ha sido identificado como Patrick Wood Crusius, de 21 años, nacido en la ciudad de Dallas. En cambio, a policía indicó que no difundirá la identidad del detenido.



Era una mañana soleada en el complejo de tiendas y restaurantes, muy concurrido los fines de semana, donde se encuentra el popular centro comercial Cielo Vista, uno de los más grandes de la zona. De pronto, un hombre armado ha irrumpido en los grandes almacenes Walmart, cerca del centro comercial, provocando un caótico baño de sangre. Entre 1.000 y 3.000 personas se encontraban en el interior de los grandes almacenes, según las fuerzas de seguridad. Diversos videos distribuidos por las redes sociales muestran el pánico que se ha extendido por Walmart y por el centro comercial, con decenas de clientes corriendo a refugiarse en el interior de los locales.



Los relatos de algunos testigos describen un centro comercial con numerosos padres y niños, aprovechando la mañana del sábado para realizar compras para el inicio del curso escolar, que en El Paso arranca a mediados de agosto. Enseguida, la policía y los servicios médicos de emergencia han protagonizado un masivo despliegue.

Cuatro clientas que realizaban compras salen presurosas del mall, en la ciudad de El Paso, después del ataque a balazos. Foto: Reuters

Disparos.

Un video difundido por la cadena de noticias local KTSM 9 muestra a un hombre entrando en Walmart, donde comenzó el tiroteo, armado con un rifle semiautomático y equipado con lentes y cascos para proteger ojos y oídos.



En Texas, la tenencia de este tipo de armas es legal y, para adquirirlas, no se requiere una verificación de antecedentes penales. Fuentes policiales citadas por Fox News aseguran que se trataba de un AK-47 y que estuvo disparando durante 20 minutos. Algunos testigos aseguran que el pistolero abría fuego de manera aleatoria.



Seis horas después del inicio del ataque, la policía aseguró que la situación, que obligó a cerrar numerosos comercios, se encontraba controlada y dio por terminada la amenaza.

VIEWER VIDEO: The sound of gunfire as Cielo Vista Walmart shoppers hide under tables near the entrance. #EPShooting pic.twitter.com/koKuvrFNh3 — KTSM 9 News (@KTSMtv) August 3, 2019

La Casa Blanca confirmó que el presidente Trump estaba siendo informado y que había hablado con el fiscal general William Barr y el gobernador Greg Abbot. “Terrible tiroteo en El Paso, Texas. Las noticias son muy malas, muchos muertos. Trabajando con las autoridades locales y estatales, y con las fuerzas de seguridad. Hablé con el gobernador para prometerle apoyo total del Gobierno federal. ¡Dios esté con todos vosotros!”, ha tuiteado desde Nueva Jersey el presidente Donald Trump, a media tarde.



El candidato de las primarias del Partido Demócrata Beto O’Rourke, nacido en El Paso y excongresista por la ciudad, ha dicho, entre lágrimas, que se encuentra “increíblemente triste” y que el tiroteo rompe “cualquier ilusión de progreso en la lucha contra las armas de fuego”. Ha cancelado sus actos de campaña y se dirigía a la ciudad.

El gobernador de Texas, Greg Abbot y autoridades policiales explican detalles del tiroteo. Foto: AFP

“Es necesario tomar acciones para terminar finalmente con la violencia armada”, ha tuiteado, por su parte, la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.



Uno de los hospitales, el Centro Médico Universitario de El Paso, ha confirmado a Fox News que ha recibido 13 víctimas, que van de los dos años a la edad de jubilación, y que una de ellas ha muerto. Otro hospital, el Centro Médico Del Sol, ha asegurado a la misma cadena que han sido ingresadas 11 personas, de entre 35 y 82 años, y que nueve de ellas se encuentran en estado crítico, pero estables, y dos en estado estable.



Violencia.

En lo que va de este año, se han producido alrededor de 250 tiroteos múltiples en Estados Unidos, con casi un millar de víctimas, cerca de 250 de ellas mortales. El más grave de los últimos tiempos tuvo lugar el 1° de junio, en Virginia Beach, localidad costera en el Estado de Virginia, en el este del país, cuando un pistolero mató a 12 personas e hirió a otras cuatro, en un edificio de oficinas municipales.



El último incidente ocurrió el lunes pasado, cuando tres personas murieron y una doce na fueron heridas en un tiroteo ocurrido en un festival gastronómico que se celebraba en la localidad de Gilroy, al norte de California. Entre las víctimas está un niño de seis años. La policía mató a tiros al agresor, que fue identificado como Santino William Legan, de 19 años.



El 8 de mayo, un estudiante de 18 años murió y siete resultaron heridos en un tiroteo en un colegio situado a unos 40 kilómetros de la ciudad de Denver, en el Estado de Colorado.



El 28 de abril, un hombre de 19 años, identificado por la Policía como John T. Earnest, entró en una sinagoga de San Diego (California) y disparó contra los asistentes a la celebración del último día de la Pascua Judía. Una mujer de 60 años fue asesinada y otras tres personas resultaron heridas.