Javier Milei, diputado de Argentina, habló de la “hipocresía” del dólar blue

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El diputado de Argentina, Javier Milei, analizó la escalada del dólar blue en la última semana y, en línea con lo dicho por la portavoz Gabriela Cerruti -que sostuvo en que la divisa paralela no tiene impacto en la economía real-, estuvo de acuerdo en que es “hipócrita” darle relevancia.

Durante su paso por Comunidad de Negocios, por LN+, Milei enfatizó: “Es bastante hipócrita lo del dólar blue. El dólar relevante es el contado con liquidación [CCL]. Ese es el que hay que mirar”, dijo en diálogo con José Del Rio.

Y explicó: “El dólar blue es importante solo en las transacciones chicas. Es el que cambian los ciudadanos y con el que se cuidan de la suba de la inflación. Pero el dólar de verdad es el contado con liquidación, con el que vos comprás y vendés en grandes volúmenes”.



Además, afirmó que el Gobierno equivoca el diagnóstico: “No es el dólar el que sube. No son los precios los que suben. Lo que pasa es que hay una constante pérdida del valor adquisitivo. Eso es lo que estamos viviendo. Ese es el inconveniente central”.

MIRA TAMBIÉN Silvina Batakis se reunirá con el Fondo Monetario Internacional en Washington

En esa línea, el también economista profundizó en que “lo que pasa hoy es que hay un exceso de oferta de pesos” y precisó que “esto ocurre esto porque emitís para financiar el déficit, para sostener el precio de los bonos. Se emite de manera descomunal. Y al mismo tiempo la gente desprecia el peso”.



“Es la moneda que emite el político argentino y no vale ni excremento”, despotricó. Aprovechó luego para contestarle a la senadora Juliana Di Tullio -que dijo que hay que movilizar a la Policía Federal a cada casa de cambio para controlar la suba del dólar- y le reprochó “no entender la lógica del mercado ni de los precios”.



“Quiere trabajar sobre la oferta y la demanda a los garrotazos. Es un acto violento”, agregó y rememoró: “Lo digo una vez más. No es que suba el dólar ni que suban los precios. El problema está en el peso y en que el BCRA emita a mansalva. Siguen sin entender la naturaleza del proceso que tienen”.



“Es falso insistir en que el dólar determina los precios”, añadió el diputado libertario y consideró que la administración Fernández “tiene un problema de construcción matemática”. Consultado sobre cómo revertir esta situación de caída del valor de la moneda local, Milei respondió tajante: “Soy partidario de que no tenga que existir más el peso. Para lo único que sirve el peso es para estafar a los argentinos de bien. Los únicos que se benefician de estos son los políticos, la casta. Insisto. Hay que eliminar al BCRA. Es una fuente de estafa”, determinó.

Finalmente, se pronunció sobre el escenario económico en el que se encuentra inserto el oficialismo e hizo una dura comparación con el 2001: “La realidad de la Argentina está peor que nunca. Vivimos en un proceso de degradación constante. Miras los indicadores sociales de 2001 y hoy soy peores”.



“El desequilibrio monetario es el doble que el que teníamos en el Rodrigazo. Estamos en niveles de la antesala de la hiperinflación. No es más que una receta para una crisis impensable. Y ni hablar de la inflación. No hay manera de determinar hasta dónde se va a ir”, remarcó el economista.



Y concluyó con una aseveración respecto del riesgo país: “Es un reflejo de la insolvencia del país, del miedo de que no vayamos a pagar nada de lo que debemos. Hoy en día todos descuentan que vamos a un Default y la Argentina está técnicamente en Default. No somos más que unos insolventes”.