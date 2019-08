Iván Duque: "Colombia no acepta amenazas y menos del narcotráfico"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Colombia, Iván Duque, emitió un mensaje desde la residencia presidencia "Casa de Nariño" dirigida al país a raíz del anuncio realizado por Iván Márquez, quien fue el número dos de la guerrilla conocida como las FARC (Fuerzas Armadas Colombianas).

En un video junto con otros exlíderes de ese grupo, Márquez anunció "una nueva etapa de lucha" armada.



"Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión", aseguró.

El presidente Duque por su parte indicó que "Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y menos del narcotráfico". "Los colombianos tenemos que tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino ante las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro", agregó.



"Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano y no se lo vamos a permitir", expresó el mandatario. "Lo mínimo que Colombia espera hoy del partido FARC es la expulsión inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video".

Duque indicó además que le solicitó al fiscal general de la Nación las órdenes de captura necesarias "para enfrentar los delitos que se evidencian en el video y que son un ataque frontal a toda la institucionalidad y la sociedad colombiana".



El presidente aseguró por otra parte que ordenó la conformación de un grupo especial con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio con el fin de perseguir a los exlíderes de las FARC involucrados.



"Por cada uno de los delincuentes de ese video se fijará una recompensa de 3.000 millones de pesos (US$ 800.080) por información que conduzca a su captura", indicó Duque y aclaró: "No debe haber confusión, nuestro gobierno seguirá avanzando en su política de paz con legalidad".