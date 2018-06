Israel denuncia amenazas y actos terroristas contra Messi

El conflicto entre Israel y Palestina se trasladará a la FIFA, a instancia de la Federación de fútbol israelí que ayer miércoles anunció una demanda contra la Federación Palestina tras la cancelación del amistoso con Argentina que se iba a jugar en Jerusalén.

"Nos enfrentamos a un acto de terrorismo futbolístico por parte de la Federación de fútbol palestina y de su presidente. No se trata simplemente de otro discurso más ante el congreso (de la FIFA) o de una propuesta más en la agenda, sino de amenazas contra los jugadores que vienen a Israel", dijo el vicepresidente de la Federación Israelí, Rotem Kamer. "Se le dice al mundo árabe que quemen la camiseta de Messi, se amenaza a las familias de los jugadores", añadió.

El presidente de la Federación Palestina, Jibril Rajub, hizo un llamamiento el fin de semana a quemar la camiseta de Lionel Messi si jugaba este partido, previsto para el sábado.

La denuncia de Rotem Kamar va en línea con la que formuló también ayer la ministra israelí de Cultura y Deportes, Miri Reguev, que aseguró que la razón por la que Argentina canceló el amistoso con Israel en Jerusalén es por "amenazas de muerte" contra Messi y su familia.

"Esto es un nuevo tipo de terrorismo que ha amenazado a Messi y a su familia. Es el mismo tipo de terrorismo viejo-nuevo que hace años asesinó a los atletas en las Olimpiadas de Munich", dijo la ministra sobre lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de 1972, cuando once deportistas israelíes y un policía alemán fueron asesinados durante el secuestro cometido por el comando palestino Septiembre Negro.

La ministra aseguró que el asunto de que el partido se jugara en Haifa o Jerusalén "es solamente una excusa, no es el problema", e insistió en que el encuentro "ha sido cancelado solo por una razón: las amenazas a las vidas de Messi y su familia".

Reguev había promovido que el amistoso previo al viaje de Argentina al Mundial de Rusia se jugara en Jerusalén y no en Haifa, como estaba previsto en un principio, y enmarcó el partido en las celebraciones del 70 aniversario del Estado de Israel, lo que provocó la oposición palestina.

Israel considera a Jerusalén su capital, también reivindicada por los palestinos. Estados Unidos, Honduras y Paraguay son los únicos países que por ahora reconocen a Jerusalén como capital de Israel y han trasladado sus embajadas a esa ciudad.

El presidente del la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, justificó ayer la cancelación del amistoso por "las amenazadas" que recibió el equipo albiceleste. "Quiero pedir disculpas a todos los argentinos que viven en la comunidad israelí, a todos los israelíes que sacaron las entradas tan rápidamente para ver a Argentina. Pedir disculpas a los chicos de diferentes religiones que iban a ser parte de las acciones que se iban a realizar como un aporte para la paz", dijo Tapia en Barcelona, donde hizo base la Selección argentina antes de viajar a Rusia.

"Lo vivido en las últimas horas, las acciones, las amenazas que han ocurrido, nos han llevado a tomar la decisión de no viajar (a Jerusalén). Mi responsabilidad como presidente es la de bregar por la salud y la integridad física de toda la delegación y, en mi función, tomé esta decisión", explicó.

Claudio Tapia resaltó que la suspensión del partido contra Israel "no es nada contra la comunidad israelí ni judía". "El fútbol no es más que un juego, un deporte que trasciende fronteras, que tiene que ser entendido como un deporte, como algo que dura 90 minutos, con algo que no tiene nada que ver con la violencia. Los que piensan y nos tratan como ignorantes creo que nos subestiman. Estamos ante una realidad que lleva 70 años (los años de fundación del Estado de Israel), porque hace 70 años que se viven estas situaciones", sostuvo Tapia.

También la embajada de Israel en Argentina dijo que las amenazas a Messi y su familia llevaron a la suspensión del partido. "La amistad entre la República Argentina y el Estado de Israel, próxima a cumplir 70 años, no se dirime en un partido de fútbol", aclaró la embajada en un comunicado, después de que la AFA decidiera cancelar el partido tras una intensa campaña del movimiento BDS, que promueve el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel.

El Israel-Argentina iba a ser el último partido amistoso de preparación antes del Mundial de Rusia, en el que la albiceleste debutará contra Islandia el 16 de junio en el grupo D.

Llamada de Netanyahu a Macri y de este a la AFA El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó al presidente argentino, Mauricio Macri, para tratar la suspensión del partido en Jerusalén. Fuentes del Gobierno argentino confirmaron a EFE ese contacto, y que Macri a su vez "hizo una consulta a la AFA a raíz de la llamada".



"Y en AFA le dijeron que no querían jugar por solidaridad a las amenazas que había sufrido Messi", añadieron las fuentes, que remarcaron que el Ejecutivo no participa en la elección de las sedes donde juega la selección.

Palestinos: "tarjeta roja" para los israelíes

Los palestinos aplaudieron la anulación del partido entre Argentina e Israel. El presidente de la Federación Palestina de Fútbol, Jibril Rajub, aseguró que la anulación supone una "tarjeta roja" a Israel. "Lo que ha pasado es una tarjeta roja de todos a los israelíes", afirmó el dirigente a los periodistas. Rajub había pedido el domingo a Lionel Messi que no jugara y pidió a los palestinos que "quemaran" su camiseta si fuera necesario. "La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) canceló el acuerdo que firmó con los israelíes porque llegó a la conclusión de que era un partido con fines políticos", añadió el palestino.

Israel, un largo historial de polémicas en el deporte

“Europeo”. Israel está unido actualmente a las distintas confederaciones europeas, aunque geográficamente no sea parte de Europa. En el fútbol integró la Confederación Asiática de 1954 a 1974, acogiendo incluso la Copa de Asia en 1964. Fue excluido de la AFC en 1974, cuando países de Oriente Medio boicotearon partidos debido al conflicto israelí-palestino. Desde 1994 Israel se adscribió a la UEFA, y disputa las eliminatorias para el Mundial contra los equipos de Europa. Los clubes israelíes disputan también la Liga de Campeones y la Europa League.

Hostilidades. El judo, una disciplina olímpica de gran importancia en Israel -cinco medallistas en Juegos Olímpicos desde 1992-, ha sido habitualmente escenario de tensiones. En Río-2016, el egipcio Islam El Shehaby perdió en el tatami contra Or Sasson. Después se negó a estrecharle la mano a su adversario israelí, faltando a una norma del fair play. El Comité Olímpico Egipcio condenó el gesto de su deportista. A finales de octubre de 2017, los judocas israelíes participaron en una prueba en Adu Dabi con kimonos que no mostraban las letras “ISR” y el himno de Israel no sonó durante la ceremonia del podio. Eran condiciones impuestas por los organizadores del emirato. Las piscinas han vivido también olas de tensiones: en el Mundial de Shanghái en 2011, el iraní Mohammad Ali Rezaei había rechazado participar en su serie de los 100 metros ya que el israelí Gal Nevo estaba en una calle vecina a la suya.

Organizador. En 2013, la UEFA organizó la Eurocopa Sub-21 en Israel. Unos sesenta jugadores, entre ellos el belga Eden Hazard, el marfileño Didier Drogba o el francés Steve Mandanda habían a la UEFA que retirara la organización a Israel, después de una ofensiva israelí en la franja de Gaza. En ciclismo, la salida del Giro de Italia desde Jerusalén en mayo se vio acompañado de grandes polémicas. Durante la presentación del recorrido a finales de 2017, los organizadores habían utilizado la apelación “Jerusalén Oeste”, retirada luego por la presión de Israel, que estima que esa fórmula implica una división de Jerusalén entre “Oeste” y “Este”. Las autoridades israelíes consideran que la ciudad está “reunificada” desde 1967, con la anexión de Jerusalén Este. El Giro de 2018 coincidió con el 70º aniversario de la creación de Israel y ha sido uno de los mayores eventos deportivos nunca acogidos por ese país.

El partido fallido: paso en falso de la AFA



SONIA AVALOS, AFP / BUENOS AIRES



El fallido partido entre Argentina e Israel en Jerusalén es un nuevo paso en falso de la AFA que esperaba recibir unos 3 millones de dólares por un amistoso que desde el comienzo parecía traer más dolores de cabeza que beneficios al equipo de Lionel Messi.



Los temores del astro argentino y la solidaridad de sus compañeros terminaron por forzar la cancelación de un partido que, salvo a los israelíes, a nadie entusiasmaba demasiado.



Hasta el mismo entrenador, Jorge Sampaoli, había mostrado su disgusto con la sede elegida al admitir que hubiera preferido jugar en Barcelona, donde el equipo entrena en la etapa final de su preparación al Mundial de Rusia-2018.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, pidió disculpas a los israelíes y exhortó a tomar la cancelación como “un aporte a la paz mundial”. Pero deberá ahora remediar un contrato incumplido, hacer piruetas en el entuerto de sensibles relaciones diplomáticas y resolver el futuro inmediato de la selección argentina, sin rival a la vista para un último partido de preparación.



La Selección argentina jugó cuatro veces en Israel antes de afrontar una cita mundialista, ninguna en Jerusalén. Pero desde 1986, año en que ganó la última Copa del Mundo, el amistoso se convirtió en una cábala que distintos DT han abrazado sin tener la misma suerte.



En aquel año el astro Diego Maradona visitó el Muro de los Lamentos, en una foto que dio la vuelta al mundo. Algo que se esperaba repetir ahora con Lionel Messi en una visita anunciada por Israel con bombos y platillos y que quedó trunca.



Aunque de cábalas está hecho el fútbol, en esta ocasión la decisión del amistoso pareció responder más a cuestiones financieras de la AFA que a supersticiones futbolísticas a las que ni Sampaoli ni los jugadores parecen ser tan apegados.



Pese a que no se divulgaron los pormenores del contrato, se estima que la AFA anudó acuerdos por unos 3 millones de dólares que venían como anillo al dedo para sus vapuleadas finanzas. Tapia dejó abierta la puerta a programar en el futuro un nuevo encuentro ante Israel, quizás para aplacar a los enfurecidos sponsors que esperaban ver en acción a Messi en Jerusalén y se quedaron con las manos vacías.



El apetito por ver a Messi y sus compañeros quedó de manifiesto en los apenas 20 minutos que se demoró en agotar las más de 30.000 localidades para ver el partido.



Desde el comienzo el partido resultó incómodo. En lo futbolístico el traslado de la Selección desde Barcelona a Israel y el clima en Jerusalén no parecían la mejor preparación en la recta final a Rusia. “Hubiera preferido jugar en Barcelona”, había respondido Sampaoli cuando se lo consultó al respecto. El contexto político terminó por hacer el resto.



Tapia no ofreció pistas sobre si se pergeña hallar a un rival de emergencia para cerrar la etapa de preparación. Pero a menos que se juegue en Barcelona, todo indica que a causa de un nuevo traspié de la AFA, el próximo partido de Argentina será el debut mundialista ante Islandia.