El indulto y libertad de Fujimori avivan la crisis política en Perú

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) está en libertad después de 12 años, tras el "indulto humanitario" otorgado por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski, en medio de duras críticas, así como el respaldo de sus simpatizantes.

Fujimori, de 79 años, vuelve a vivir en libertad en su país, después del indulto que le otorgó Kuczynski en Noche Buena, solo tres días después de que una facción del fujimorismo en el Congreso lo salvó de la destitución por presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.

El exmandatario fue detenido en 2005 en Chile, a petición de la Justicia peruana que lo procesaba por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, además de varios casos de corrupción. Desde ese año, Fujimori estuvo en prisión en ese país y luego fue extraditado a Perú, donde fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las matanzas de 25 personas en La Cantuta (1992) y Barrios Altos (1991) perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.

Sin embargo, el indulto recibido por el expresidente ha generado una ola de protestas entre los familiares de las víctimas de esas matanzas, defensores de los derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos e incluso excolaboradores del actual gobierno.

Fujimori está alojado en una lujosa casa de 1.900 metros cuadrados, con cinco dormitorios, baños con jacuzzi, piscina y estacionamientos para cuatro vehículos, cuyo alquiler bordea los 5.000 dólares mensuales.

La residencia, rodeada de amplios jardines, está en un condominio cerrado en la urbanización La Estancia, en el exclusivo distrito de La Molina, y el acceso quedó además restringido por un contingente policial antidisturbios.

El jueves, después de que llegara a la casa con su hijo Kenji, un grupo de manifestantes se reunió para protestar contra la presencia del exmandatario en el lugar y llamaron a marchar el próximo jueves en Lima contra el indulto. La activista Gisella Ortiz, hermana de uno de los estudiantes desaparecidos de la universidad La Cantuta en 1992, expresó que "tras la farsa de enfermedad grave, se ve el delincuente Fujimori disfrutar como si nada".

"Te habrás beneficiado indebidamente de un ilegal indulto pero eso no quita tu responsabilidad en muertes y corrupción de los 90. #IndultoEsInsulto", escribió Ortiz en Twitter.

El abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de ambas matanzas, expresó que la salida de Fujimori de la clínica Centenario, donde fue internado por la presunta gravedad de sus males, fue "todo un milagro gracias a PPK (Kuczynski)".

Rivera recordó que la clínica nunca informó de los males que aquejaron a Fujimori los 12 días de su internamiento y que estos hechos serán comunicados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sesión de febrero próximo en la que evaluarán el indulto otorgado al exmandatario.

El legislador Marco Arana, del izquierdista Frente Amplio, afirmó que "con el indulto negociado, PPK abrió las puertas para la impunidad", mientras que la ex candidata presidencial Verónika Mendoza, del movimiento izquierdista Nuevo Perú, dijo que las imágenes de Fujimori libre "son puñaladas en el corazón de la democracia y la dignidad nacional".

"Todo indulto es político", dice juez que lo condenó

El indulto a Alberto Fujimori, otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, es una medida política, aseguró el juez que lo condenó en 2009 a 25 años de prisión. "Todo indulto es político, humanitario es lo que ha sido invocado", declaró a la radio RPP el juez César San Martín, expresidente de la Corte Suprema. Así, San Martín se sumó al debate sobre las probabilidades de anular el indulto en tribunales internacionales, al afirmar que la extradición desde Chile y posterior condena a Fujimori no fueron por crímenes de lesa humanidad, pues no están contemplados por la ley peruana. "(A Fujimori) se le condenó por los cargos que la Corte Suprema de Chile autorizó: delitos de asesinato, secuestro agravado y lesiones graves", señaló sobre la extradición en 2007 para procesar a Fujimori en Perú. "El cargo no es de lesa humanidad", acotó tras asentir sobre las alegaciones de los defensores del expresidente (1990-2000) de que a este no se le condenó por ese tipo de crímenes, una definición jurídica internacional que bloquearía un indulto.

Vargas Llosa: "Verdadera tragedia, Kuczynski es un rehén"

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, de vacaciones en Punta del Este, calificó como una "verdadera tragedia" y un "cambalache" el indulto a Alberto Fujimori y aseguró que ve "muy mal" a su país. "Lo veo muy mal (a Perú). Eso (el indulto) ha sido una verdadera tragedia para quienes apoyamos a (el presidente Pedro Pablo) Kuczynski y quienes votamos por él", sostuvo el escritor durante una entrevista con Telemundo el jueves.

De esta manera, Vargas Llosa consideró que el mandatario peruano se convirtió en el "caballo de Troya para el regreso del fujimorismo al poder".

"Ya tienen el Congreso, ahora van a tener el Ejecutivo. Porque Kuczynski se ha convertido en un rehén", señaló y agregó que el indulto "ha sido un cambalache" para evitar la destitución de Kuczynski.

Por esta razón, manifestó que su país deberá dar una "gran batalla para preservar la democracia, porque el fujimorismo es la dictadura y la corrupción".

El escritor peruano llegó a Uruguay para brindar una conferencia privada, que se realizó este miércoles y fue organizada por el grupo suizo Julius Baer en Punta del Este.

Vargas Llosa también se refirió a la reciente elección de Sebastián Piñera como presidente de Chile, hecho que destacó como una "buena cosa". "La subida de Piñera es buena para Chile, ha habido una oposición que tiene ideas muy claras sobre la política económica y creo que va a reforzar lo que es el progreso de Chile, que es extraordinario en la región", detalló. Asimismo, saludó la elección de Mauricio Macri, que ha sido una "bendición" para Argentina después de los gobiernos kirchneristas.

También habló sobre Uruguay. "En el caso de Uruguay hay una izquierda que está en el poder y que respeta la legalidad, las instituciones y que coexiste con fuerzas distintas dentro de una normalidad", señaló.