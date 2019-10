Impactante saqueo organizado a un hotel chileno: "Entró una turba de 50 a 60 personas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En medio de los disturbios que ocurren en Chile, un hotel en Providencia fue el blanco de un ataque que dejó fuertes destrozos. "Entró una turba de unas 50 o 60 personas amenazándonos de muerte, diciendo que iban a quemar el hotel", expresó José Miguel Pedreros, el administrador del Hotel Principado de Asturias, que aseguró que los atacantes formaban parte de un grupo organizado.

El hotel, ubicado en las cercanías de Plaza Baquedano que fue saqueado ayer y el encargado reveló que un grupo actuó de manera coordinada. "Sacaron todo lo que pudieron. A las 06:30 de la tarde, más o menos, entró una turba de unas 50, 60 personas amenazándonos de muerte, diciendo que iban a quemar el hotel y que teníamos que hacer abandono porque si no íbamos a morir todos aquí adentro calcinados", dijo Pedreros, según consignó el diario Emol.

"Yo le digo a esta persona, que es como una especie de coordinador, que si por favor nos puede dar 20 minutos para evacuar a la gente, a los pasajeros y al personal. Él cede, nos dice que nos va a dar 20 minutos que al final fueron 45. Dilatamos lo que más pudimos la situación hasta que llegaran carabineros, después de eso robaron y saquearon", continuó.



Pero a Pedreros le llamó la atención que el grupo de atacantes tenían una distribución muy coordinada. "Me llamó la atención el nivel de organización que tenían", dijo. También criticó el actuar de la policía, que no acudió al lugar durante todo el tiempo en que se desarrollaba la evacuación.



El ataque dejó el hotel destrozado. "Rompieron siete habitaciones del segundo piso, se robaron los televisores, todo lo que estaba arriba. Las maletas de los pasajeros alcanzaron a sacarlas y los trabajadores también pudieron sacar sus cosas", contó el administrador.



Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se lamentó porque "los daños nuestros se pueden reponer, pero lo que me da mucha pena son los daños de la gente que tiene su negocio, que trata de pagarle su sueldo a fin de mes a sus trabajadores. Con esto uno no sabe si van a quebrar, si van a poder salir adelante. Hay mucha gente que puede perder la paga y todo lo que ha juntado durante toda la vida".