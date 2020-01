La hora del Brexit: Reino Unido se retira esta noche de la Unión Europea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy viernes 31 de enero, una hora antes de la medianoche en Londres (las 20 en Uruguay), el Reino Unido dejará de pertenecer a la Unión Europea (UE), aunque todavía quedará por delante un período de transición de once meses.

El primer ministro conservador Boris Johnson puede cantar victoria, luego de tres años y medio de idas y venidas, y la caída de dos gobiernos -el de David Cameron cuando el Brexit ganó en el referéndum de 2016, y el de Theresa May por no haber podido cumplir con ese mandato de las urnas-, en medio del hartazgo y del escepticismo de sus hasta ahora socios de la UE.



Pero Johnson apenas tendrá unas horas para disfrutar de su victoria. Mañana sábado 1 de febrero marcará el comienzo de otra fase de negociaciones para acordar la nueva relación política y comercial que tendrán con el Reino Unido los 27 países que quedan en la UE.

El plazo para estas negociaciones va hasta el 31 de diciembre, un período de transición de once meses en los cuales el Reino Unido todavía deberá respetar las reglas de la UE mientras negocia, además de cuestiones comerciales, seguridad, energía, transporte, derechos de pesca y flujo de datos, entre otras.



Johnson confía que estos once meses serán suficientes para lograr un acuerdo de “aranceles cero, cuotas cero” y ha prometido -aunque la opción está ahí- no prorrogar el período más allá de 2020.



Si fracasan, la situación jurídica por defecto será un Brexit sin acuerdo que podría resultar paralizante al hacer que el comercio entre Reino Unido y la UE se base, a partir de 2021, en los términos genéricos marcados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo que supondría la aplicación de aranceles y controles de importación.



Stefaan De Rynck, asesor para el Brexit de la UE, dijo esta semana que “sigue siendo una posibilidad clara” que el diálogo se acerque al borde del precipicio, ya que encontrar un terreno común para el 31 de diciembre será más difícil que acordar los términos del divorcio pactados en octubre.

Aunque sobre el papel la UE y Reino Unido tienen once meses para llegar a un acuerdo, en realidad el plazo es menor.



Las conversaciones no comenzarán formalmente hasta que los Gobiernos de la UE acuerden un mandato de negociación a finales de febrero. Además, ambas partes tendrán que llegar a un acuerdo a mediados de octubre para dejar el tiempo necesario para traducir el tratado a los 23 idiomas oficiales de la UE y asegurar la necesaria ratificación parlamentaria antes de que acabe el año.

La situación económica.

El Brexit encuentra al Reino Unido en una situación económica paradójica: cayeron las inversiones y el crecimiento es lento, pero su desempleo está en un mínimo histórico.



¿Cuánto costó el Brexit? Es difícil dar una respuesta precisa a esta pregunta, pero se han observado algunas tendencias claras, entre ellas una caída de las inversiones, con un año 2018 particularmente malo.



Por otra parte, el crecimiento se redujo del 1,8% en 2017 al 1,4% en 2018, según la Oficina de Estadísticas Nacionales (NSO). Y para 2019, el crecimiento podría caer al 1,3%, el ritmo de expansión más lento desde 2009, según las estimaciones de economistas.

Países miembros de la Unión Europea.

Sin embargo, la situación no es totalmente sombría. En primer lugar, el Reino Unido no es el único país con lento crecimiento, en un contexto mundial dominado por la incertidumbre y las tensiones comerciales. La Comisión Europea prevé que el crecimiento de la zona euro se reduzca al 1,1% en 2019. En segundo lugar, el mercado laboral del Reino Unido muestra una salud de hierro, con un desempleo del 3,8%, el más bajo en 45 años, y una tasa de empleo nunca antes vista, del 76,3% en el período de tres meses que terminó a finales de noviembre. Los salarios siguen creciendo más que los precios (+3,2% interanual con una inflación del 1,5%).

La aplastante victoria de Johnson en las elecciones legislativas de diciembre, podría tener un efecto positivo en la economía, según varios indicadores. Una encuesta de la principal patronal británica, CBI, mostró un claro repunte del optimismo entre los empresarios del sector manufacturero. La confianza aumentó a +23% en el período de tres meses que termina en enero, algo que no ocurría desde 2014.



El primer ministro prometió poner fin a la austeridad y anunció un aumento del 6,2% del salario mínimo el 1 de abril para los empleados mayores de 25 años. (En base a Reuters, AFP y EFE)

Reino Unido, el “primero en la cola” para un acuerdo comercial con EE.UU. El secretario de Estado, Mike Pompeo, aseguró ayer jueves que el Reino Unido está “primero en la cola” para firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos una vez que se materialice hoy viernes el Brexit. Pompeo fue recibido en Londres por el primer ministro británico, Boris Johnson.



El presidente Donald Trump se ha mostrado favorable al Brexit, al contrario que su antecesor, Barack Obama, que en una visita a Londres poco antes del referéndum de 2016 advirtió de que el Reino Unido pasaría a estar “al final de la cola” para un tratado de comercio con Estados Unidos si salía de la UE.



Pompeo rehusó fijar un calendario concreto para llegar a un acuerdo, si bien aseguró que Estados Unidos está comprometido a “trabajar tan rápido como sea posible” en esa dirección. “Va a costar un poco, pero espero que a finales de este año, o bien a finales de verano y principios de otoño, hayamos hecho progresos sustanciales hacia un acuerdo y podamos comenzar a cerrar los problemas más difíciles”, indicó.



La visita de Pompeo ha estado marcada por la decisión del Gobierno británico de permitir que la firma china Huawei participe en el desarrollo de la red 5G en el Reino Unido.



Estados Unidos ve la implicación de la empresa china en las telecomunicaciones como un riesgo para la seguridad y ha pedido a Londres que reconsidere la decisión.