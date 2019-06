La silenciosa retirada de la primera ministra Theresa May

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Theresa May oficializó ayer viernes su dimisión, aunque permanecerá como primera ministra hasta que se designe a su sucesor en julio. Su retirada fue discreta, sin discursos ni lamentos por haber sido derrotada por el Brexit. Ya se le escapó alguna lágrima cuando el 24 de mayo pasado anunció que se iba.

“He hecho todo lo posible para materializar el Brexit, (…) para cumplir con el resultado del referéndum”, dijo entonces May, antes de que se le saltaran las lágrimas ante las cámaras.



El Brexit ha sido el asunto que ha dominado todo el mandato de May, quien perdió la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes en las elecciones generales que convocó en junio de 2017, lo que, posteriormente, entorpeció sus planes para ejecutar la salida de la UE.



El Reino Unido debía abandonar la UE el 29 de marzo pasado, pero la incapacidad de May para que el Parlamento británico aprobase el acuerdo que negoció con el bloque, la obligó a aplazar la fecha para el 31 de octubre.



May comunicó su dimisión a través de una carta privada a los presidentes en funciones del llamado Comité 1922, que agrupa a los diputados conservadores sin cartera, Charles Walker y Cheryl Gillan.

Cronología Theresa May

Once candidatos aspiran de momento a tomar las riendas del partido y del gobierno.



El favorito es el exministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson. Este controvertido político de 54 años se apuntó una importante victoria ayer al lograr que la justicia desestimase un caso por “mala conducta en cargo público” que presentó contra él el empresario británico Marcus Ball. Este lo acusaba de mentir durante la campaña del referéndum de 2016, en el que ganó el Brexit con el 52% de los votos, al afirmar que Reino Unido enviaba 350 millones de libras (440 millones de dólares, 400 millones de euros) semanales a la UE.



La Alta Corte de Londres no argumentó su decisión, pero se declaró convencida por los argumento de la defensa, quien denunció la acusación como “políticamente motivada”.



Johnson, que tiene buena sintonía con Donald Trump, dijo que si llega al 10 de Downing Street, la sede del gobierno británico, el Reino Unido abandonará la UE el 31 de octubre con o sin acuerdo.



Mientras se designa al nuevo líder conservador, May seguirá a las riendas del gobierno “concentrada en trabajar por el pueblo británico”, pero en relación con Brexit “ha dicho que ya no le corresponde a ella llevar adelante este proceso, sino a su sucesor”, dijo a los periodistas su portavoz.



Las candidaturas oficiales para la contienda por el liderazgo conservador deben presentarse el lunes y el jueves los 313 diputados tories celebrarán la primera de una serie de votaciones secretas. Se irán eliminando así candidatos hasta que, hacia el 20 de junio, solo queden dos entre los que deberán elegir los cerca de 100.000 miembros del partido a finales de julio.



El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, insistió ayer en que el nuevo dirigente “tory” debe convocar elecciones generales para que sea la “gente” la que decida sobre “el futuro del país”. “El siguiente primer ministro no debería ser elegido por un puñado de afiliados ‘tories’ no representativos”, subrayó.



Por su parte, el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, entregó ayer viernes al gobierno una carta para pedir que sea incluida en las negociaciones del Brexit.



Farage, cuyo grupo fue el más votado en las recientes elecciones europeas, acudió a la residencia oficial de Downing Street para entregar personalmente la misiva a May, pero fue recibido por un agente de policía encargado de la custodia.



En unas breves declaraciones a los medios, Farage defendió el derecho de su partido a participar en el proceso del Brexit tras ganar 29 eurodiputados.



“Queremos responsabilidad, queremos participar” en las negociaciones de salida del país de la UE, insistió el político antieuropeo.



Agregó que el Partido del Brexit encabeza actualmente las encuestas sobre intención de votos al situarse, según un último sondeo de la firma YouGov, en el 26%, mientras que los laboristas y los liberaldemócratas obtienen el 20% y los conservadores el 18%.